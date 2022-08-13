HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tatilinizde yanınızda götürebileceğiniz eğlenceli mini oyunlar

Tatilinizde yanınızda götürebileceğiniz eğlenceli mini oyunlar

12.08.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz, kum, güneş üçlüsü çok güzel ama tatili tatil yapan unsurlardan biri de eğlenceli oyunlar. Monopoly'nin eğlenceli kapışmalarıyla ya da satrançtaki karşılıklı zekâ içeren hamlelerle zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz. Sadece bunlarla sınırlı kalmaya da gerek yok tabii. Tatile giderken yanınızda götüreceğiniz birden fazla mini oyun var. Peki, bu oyunlara göz atmaya ne dersiniz?

Tatilinizde yanınızda götürebileceğiniz eğlenceli mini oyunlar

Özellikle arkadaş çevresiyle beraber gidilen tatillerde oynanan mini oyunlar, tatilden daha fazla zevk almanızı sağlar. Uzun saatler güneşin altında uzanıp bronzlaşmaya çalışmaktan sıkılıyorsanız tatile giderken yanınıza mini oyunlarınızı da götürebilirsiniz. Kutu oyunlarıyla ya da badminton gibi aktivitelerle çok daha eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Eğer bu fikir sizin de hoşunuza gittiyse listemizde yer alan birbirinden eğlenceli oyunlara göz atabilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, başlıyoruz!

1. Olmazsa olmazlardan biri: Monopoly Ödüllü Bankacılık Kutu Oyunu

Tatilinizde yanınızda götürebileceğiniz eğlenceli mini oyunlar

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Uzun yıllardan beri kutu oyunları camiasında yer edinen Monopoly, günümüzde farklı seçenekleriyle satılmaya devam ediyor. Eskiden tek çeşidi bulunan oyunun artık Monopoly Türkiye'den Monopoly Junior'a ve Monopoly La Casa De Papel'den Monopoly Game of Thrones'a kadar birçok seçeneği bulunuyor. Özellikle Monopoly Ödüllü Bankacılık Kutu Oyunu, sekiz yaş ve üzeri herkese hitap ediyor. Oyun, her ne kadar "Para bende, istediğimi alırım." gibi hayaller kurdursa da iflas etmemek için stratejik şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Tüm kurallarına uydukça fazlasıyla keyif veren oyun, sizi saatler süren kapışmaya davet ediyor.

Ürünü İncele

2. "UNO" diye bağırmayı sakın unutmayın: Sunman W2087 Uno Kartlar

Tatilinizde yanınızda götürebileceğiniz eğlenceli mini oyunlar

Kart oyunlarını seviyorsanız Sunman W2087 Uno Kartlar oyununun tam size göre olduğundan emin olabilirsiniz. Renk ve sayı eşleştirmesine dayanan kart oyununu elinizden bırakmakta zorlanabilirsiniz. Tatilde eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun; elindeki tüm kartlardan ilk önce kurtulan oyuncunun, rakiplerinin ellerinde kalan kartların toplam sayısı kadar puan almasıyla ve 500 puana ulaşmasıyla son buluyor. Dilerseniz oyuna devam edebilir ve ikinci, üçüncü kişiyi de belirleyebilirsiniz. Ayrıca uyarmakta fayda var, elinizde tek kart kaldığında "UNO" diye bağırmayı sakın unutmayın!

Ürünü İncele

3. Tabu ile tabularınızı yıkmaya ne dersiniz?: Hasbro Tabu XL Kutu Oyunu

Tatilinizde yanınızda götürebileceğiniz eğlenceli mini oyunlar

Tabu oyununu bilmeyen, duymayan kaldı mı? Yıllarca severek oynanan oyun, yeni versiyonuyla sizlerle! Arkadaşlarınızla ya da ailenizle oynayabileceğiniz Hasbro Tabu XL Kutu Oyunu, tatildeyken çok eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak. Karşılıklı takımlar oluşturacağınız bu oyunda karttaki kelimeyi, yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatmanız isteniyor. Ayrıca tabunun yeni versiyonunda kelimeleri, çizerek ve kuklayı kullanarak da anlatmanız gerekiyor. Süreniz dolana kadar bu kelimeyi anlatabilirseniz kazançlı taraf siz oluyorsunuz. "Ben oynayamam, anlatamam ya da çizemem." diyen varsa bu tabularını Tabu oyunuyla yıkıp geçebilir!

\Ürünü İncele

4. Sakin oyun tarzını sevenler için: Scrabble Orijinal Türkçe Kutu Oyunu

Tatilinizde yanınızda götürebileceğiniz eğlenceli mini oyunlar

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Scrabble Orijinal Türkçe Kutu Oyunu, okumayı ve saymayı bilen her insan için oynanabilecek türde olan oyunlardan biri. Oyunun başlangıcında rastgele yedi harf seçiliyor ve bu harflerle anlamlı kelime oluşturulmaya çalışılıyor. Ardından oyun bu şekilde devam ediyor. Harflerin sağ alt köşesinde bulunan sayılara göre en yüksek puanlı kelimeyi yazan kişi, oyun sonucundaki puan durumuna göre birinci oluyor. Oyun tahtasında bulunan ödüllü karelere kelimelerinizi denk getirerek yüksek puanlar almanız da mümkün. Zihni fazlasıyla çalıştıran oyun, özellikle sakin oyun tarzını sevenlere hitap ediyor. Ayrıca oyun sayesinde yeni kelimeler öğrenebilir, kelime dağarcığınızı genişletebilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Tavlada şansını, satrançta zekâsını konuşturmak isteyenlere: Star Oyun Tavla ve Satranç Takımı

Tatilinizde yanınızda götürebileceğiniz eğlenceli mini oyunlar

Mini oyunlardan bahsetmişken tarihte kökleşen ve önemli yer edinen tavla ve satrancı es geçmemek gerekir. Özellikle sahilde oynarken oldukça keyif verecek olan Star Oyun Tavla ve Satranç Takımı hem şansınızı hem zekânızı öne çıkarmanıza yardımcı olacak. Strateji, oyun bilgisi ve zeki hamlelerle oynayacağınız satrançta yenemeyeceğiniz kimse yok. Zarla oynanan ve oyun bilgisinin yanı sıra şansın da baskın bir öge olduğu tavlada da birden fazla oyun seçeneği bulunuyor. Mesela kız tavlasından sıkılıp erkek tavlasına geçebilirsiniz. Bir başka seçenek olarak tavlanın arka kısmını döndürüp damada rakibinize ufak bir şov yapabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Hem spor hem oyun bir arada: Hattrick Bs-10 Badminton Raket Seti BS-10

Tatilinizde yanınızda götürebileceğiniz eğlenceli mini oyunlar

Tenis benzeri bir oyun olan badminton, tenisten farklı olarak kaz tüyünden yapılan bir topla oynanıyor. Raketlerle oynanan bu iki kişilik oyunda yine teniste olduğu gibi rakiplerin ortasında file bulunuyor. Tatil mekânlarında oynamayı tercih edeceğiniz Hattrick Bs-10 Badminton Raket Seti BS-10 ile dilerseniz oyunu filesiz de oynayabilirsiniz. File yerine rakibinizle aranıza bir sınır çekebilirsiniz. Oyunun kurallarını belirlemek sizin elinizde. Oyun, topu karşıdakine atarak puan kazanılması şeklinde ilerliyor. Belirlenen skora ilk ulaşan kişi, oyunu kazanmış oluyor. Kutu oyunlarının haricinde hareket içeren bir oyun oynamak isterseniz badminton, tam size göre!

Ürünü İncele

7. Mini atari ile nostaljiyi tekrardan yaşayın: Sup 400 Nostalji Oyunlu Mini Atari Gameboy&Gamebox

Tatilinizde yanınızda götürebileceğiniz eğlenceli mini oyunlar

Hem nostalji hem teknoloji sevenlerin bayılacağı Sup 400 Nostalji Oyunlu Mini Atari Gameboy&Gamebox, tatilden aldığınız keyfi iki katına çıkarabilir. Şarj edilen pille çalışan oyuncak, iki mini el konsolundan oluşuyor. Ayrıca 3.0 inçlik ekrana sahip olan mini atari setinde 400 adet oyun bulunuyor. Üstelik bu oyunları kesintisiz şekilde beş saat boyunca oynayabilirsiniz. Kutu içerisinde, oyunları televizyonunuza bağlayarak oynayabileceğiniz bir kablo da bulunuyor. Böylece arkadaşlarınızla oynayacağınız oyunlarda tesisatçı Mario'nun prensesini kurtarabilir ya da kıyasıya rekabet yaşayacağınız futbol maçı yapabilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Abdullah'ın cansız bedeni 23 saat sonra bulunduAbdullah'ın cansız bedeni 23 saat sonra bulundu
Canlı yayında açıklandı... 7.500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi! Kimler yararlanabilecek?Canlı yayında açıklandı... 7.500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi! Kimler yararlanabilecek?
Gece bekçisi itiraf edince korkunç cinayetler ortaya çıktı!Gece bekçisi itiraf edince korkunç cinayetler ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Oyun monopoly oyunu tabu kelimeleri tabu oyunu uno kartları uno nasıl oynanır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Küçük ev aletlerine mi ihtiyacınız var? Çok satan 500 TL altı ürünleri sizin için derledik

Küçük ev aletlerine mi ihtiyacınız var? Çok satan 500 TL altı ürünleri sizin için derledik

Göz kamaştırıcı kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak kıyafet ve aksesuarlar

Göz kamaştırıcı kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak kıyafet ve aksesuarlar

Sorunlara pratik çözümler! TikTok'ta popüler olan ve herkesin bayıldığı o ürünler

Sorunlara pratik çözümler! TikTok'ta popüler olan ve herkesin bayıldığı o ürünler

"Ben bu ürünü nasıl keşfetmemişim?" diyeceğiniz rahatlıktaki ve kalitedeki ürünler

"Ben bu ürünü nasıl keşfetmemişim?" diyeceğiniz rahatlıktaki ve kalitedeki ürünler

Zamanının büyük kısmını bilgisayar başında geçiren gamerlara özel oyuncu masaları

Zamanının büyük kısmını bilgisayar başında geçiren gamerlara özel oyuncu masaları

Can sıkıcı lekelerden kurtulmanızı sağlayacak en kaliteli temizlik ürünleri

Can sıkıcı lekelerden kurtulmanızı sağlayacak en kaliteli temizlik ürünleri

Tümünü Gör
Can sıkıcı lekelerden kurtulmanızı sağlayacak en kaliteli temizlik ürünleri

Can sıkıcı lekelerden kurtulmanızı sağlayacak en kaliteli temizlik ürünleri

Hem sizin hem de çocuklarınızın kullanabileceği en iyi kalemli tabletler

Hem sizin hem de çocuklarınızın kullanabileceği en iyi kalemli tabletler

Tekrar moda haline gelen en kullanışlı bel çantalarıyla kombinlerinizi tamamlayın

Tekrar moda haline gelen en kullanışlı bel çantalarıyla kombinlerinizi tamamlayın

Kullanıcılarından tam not alan ağustos ayının en ses getiren ürünleri

Kullanıcılarından tam not alan ağustos ayının en ses getiren ürünleri

Sosyal medyaya içerik üretmek isteyenlerin tüm ihtiyacını karşılayacak tripodlar

Sosyal medyaya içerik üretmek isteyenlerin tüm ihtiyacını karşılayacak tripodlar

Küçük ama büyülü dokunuşlarla yaşam alanınıza canlılık ve hava katın

Küçük ama büyülü dokunuşlarla yaşam alanınıza canlılık ve hava katın

Tümünü Gör
Küçük ama büyülü dokunuşlarla yaşam alanınıza canlılık ve hava katın

Küçük ama büyülü dokunuşlarla yaşam alanınıza canlılık ve hava katın

Evde egzersiz yapmak isteyenler için en iyi yürüyüş bandı çeşitleri

Evde egzersiz yapmak isteyenler için en iyi yürüyüş bandı çeşitleri

Nefes almada zorluk yaşayanlar için en iyi burun bandı çeşitleri

Nefes almada zorluk yaşayanlar için en iyi burun bandı çeşitleri

Tam bir şifa deposu! Faydaları saymakla bitmeyecek en iyi bitki çayları

Tam bir şifa deposu! Faydaları saymakla bitmeyecek en iyi bitki çayları

Şık elbisesi gündem oldu! Yasak Elma'nın hırslı karakteri Handan'ın giydiği elbiseye alternatif öneriler

Şık elbisesi gündem oldu! Yasak Elma'nın hırslı karakteri Handan'ın giydiği elbiseye alternatif öneriler

Paylaştığı fotoğraftaki elbise çok konuşuldu! Afra Saraçoğlu'nun...

Paylaştığı fotoğraftaki elbise çok konuşuldu! Afra Saraçoğlu'nun...

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Küçük ev aletlerine mi ihtiyacınız var? Çok satan 500 TL altı ürünleri sizin için derledik

Küçük ev aletlerine mi ihtiyacınız var? Çok satan 500 TL altı ürünleri sizin için derledik

Göz kamaştırıcı kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak kıyafet ve aksesuarlar

Göz kamaştırıcı kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak kıyafet ve aksesuarlar

Sorunlara pratik çözümler! TikTok'ta popüler olan ve herkesin bayıldığı o ürünler

Sorunlara pratik çözümler! TikTok'ta popüler olan ve herkesin bayıldığı o ürünler

"Ben bu ürünü nasıl keşfetmemişim?" diyeceğiniz rahatlıktaki ve kalitedeki ürünler

"Ben bu ürünü nasıl keşfetmemişim?" diyeceğiniz rahatlıktaki ve kalitedeki ürünler

Zamanının büyük kısmını bilgisayar başında geçiren gamerlara özel oyuncu masaları

Zamanının büyük kısmını bilgisayar başında geçiren gamerlara özel oyuncu masaları

Can sıkıcı lekelerden kurtulmanızı sağlayacak en kaliteli temizlik ürünleri

Can sıkıcı lekelerden kurtulmanızı sağlayacak en kaliteli temizlik ürünleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Sulama kanalında kaybolan Abdullah'ın cansız bedeni 23 saat sonra bulundu

Abdullah'ın cansız bedeni 23 saat sonra bulundu

Kocaeli’de kan donduran cinayette ürperten detaylar! 'Ağabeyimin cesedini yıkarken gördüm, kafası göçmüştü'

Kocaeli’deki cinayette ürperten detaylar: Yıkarken gördüm

Borcunu isteyince canından oldu! Katil arkadaş tutuklandı

Borcunu isteyince canından oldu! Katil arkadaş tutuklandı

Yaralı halde 2 kilometre gidip polis merkezine sığındı

Yaralı halde 2 kilometre gidip polise sığındı

Çocukların kavgasına aileler karıştı! 2 kişi yaralandı

Çocukların kavgasına aileler karıştı! 2 kişi yaralandı

Van Gölü'nde dolunay manzarası nefes kesti

Van Gölü'nde dolunay manzarası nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.