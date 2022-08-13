Tatilinizde yanınızda götürebileceğiniz eğlenceli mini oyunlar

Özellikle arkadaş çevresiyle beraber gidilen tatillerde oynanan mini oyunlar, tatilden daha fazla zevk almanızı sağlar. Uzun saatler güneşin altında uzanıp bronzlaşmaya çalışmaktan sıkılıyorsanız tatile giderken yanınıza mini oyunlarınızı da götürebilirsiniz. Kutu oyunlarıyla ya da badminton gibi aktivitelerle çok daha eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Eğer bu fikir sizin de hoşunuza gittiyse listemizde yer alan birbirinden eğlenceli oyunlara göz atabilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, başlıyoruz!

1. Olmazsa olmazlardan biri: Monopoly Ödüllü Bankacılık Kutu Oyunu

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Uzun yıllardan beri kutu oyunları camiasında yer edinen Monopoly, günümüzde farklı seçenekleriyle satılmaya devam ediyor. Eskiden tek çeşidi bulunan oyunun artık Monopoly Türkiye'den Monopoly Junior'a ve Monopoly La Casa De Papel'den Monopoly Game of Thrones'a kadar birçok seçeneği bulunuyor. Özellikle Monopoly Ödüllü Bankacılık Kutu Oyunu, sekiz yaş ve üzeri herkese hitap ediyor. Oyun, her ne kadar "Para bende, istediğimi alırım." gibi hayaller kurdursa da iflas etmemek için stratejik şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Tüm kurallarına uydukça fazlasıyla keyif veren oyun, sizi saatler süren kapışmaya davet ediyor.

2. "UNO" diye bağırmayı sakın unutmayın: Sunman W2087 Uno Kartlar

Kart oyunlarını seviyorsanız Sunman W2087 Uno Kartlar oyununun tam size göre olduğundan emin olabilirsiniz. Renk ve sayı eşleştirmesine dayanan kart oyununu elinizden bırakmakta zorlanabilirsiniz. Tatilde eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun; elindeki tüm kartlardan ilk önce kurtulan oyuncunun, rakiplerinin ellerinde kalan kartların toplam sayısı kadar puan almasıyla ve 500 puana ulaşmasıyla son buluyor. Dilerseniz oyuna devam edebilir ve ikinci, üçüncü kişiyi de belirleyebilirsiniz. Ayrıca uyarmakta fayda var, elinizde tek kart kaldığında "UNO" diye bağırmayı sakın unutmayın!

3. Tabu ile tabularınızı yıkmaya ne dersiniz?: Hasbro Tabu XL Kutu Oyunu

Tabu oyununu bilmeyen, duymayan kaldı mı? Yıllarca severek oynanan oyun, yeni versiyonuyla sizlerle! Arkadaşlarınızla ya da ailenizle oynayabileceğiniz Hasbro Tabu XL Kutu Oyunu, tatildeyken çok eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak. Karşılıklı takımlar oluşturacağınız bu oyunda karttaki kelimeyi, yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatmanız isteniyor. Ayrıca tabunun yeni versiyonunda kelimeleri, çizerek ve kuklayı kullanarak da anlatmanız gerekiyor. Süreniz dolana kadar bu kelimeyi anlatabilirseniz kazançlı taraf siz oluyorsunuz. "Ben oynayamam, anlatamam ya da çizemem." diyen varsa bu tabularını Tabu oyunuyla yıkıp geçebilir!

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4. Sakin oyun tarzını sevenler için: Scrabble Orijinal Türkçe Kutu Oyunu

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Scrabble Orijinal Türkçe Kutu Oyunu, okumayı ve saymayı bilen her insan için oynanabilecek türde olan oyunlardan biri. Oyunun başlangıcında rastgele yedi harf seçiliyor ve bu harflerle anlamlı kelime oluşturulmaya çalışılıyor. Ardından oyun bu şekilde devam ediyor. Harflerin sağ alt köşesinde bulunan sayılara göre en yüksek puanlı kelimeyi yazan kişi, oyun sonucundaki puan durumuna göre birinci oluyor. Oyun tahtasında bulunan ödüllü karelere kelimelerinizi denk getirerek yüksek puanlar almanız da mümkün. Zihni fazlasıyla çalıştıran oyun, özellikle sakin oyun tarzını sevenlere hitap ediyor. Ayrıca oyun sayesinde yeni kelimeler öğrenebilir, kelime dağarcığınızı genişletebilirsiniz.

5. Tavlada şansını, satrançta zekâsını konuşturmak isteyenlere: Star Oyun Tavla ve Satranç Takımı

Mini oyunlardan bahsetmişken tarihte kökleşen ve önemli yer edinen tavla ve satrancı es geçmemek gerekir. Özellikle sahilde oynarken oldukça keyif verecek olan Star Oyun Tavla ve Satranç Takımı hem şansınızı hem zekânızı öne çıkarmanıza yardımcı olacak. Strateji, oyun bilgisi ve zeki hamlelerle oynayacağınız satrançta yenemeyeceğiniz kimse yok. Zarla oynanan ve oyun bilgisinin yanı sıra şansın da baskın bir öge olduğu tavlada da birden fazla oyun seçeneği bulunuyor. Mesela kız tavlasından sıkılıp erkek tavlasına geçebilirsiniz. Bir başka seçenek olarak tavlanın arka kısmını döndürüp damada rakibinize ufak bir şov yapabilirsiniz.

6. Hem spor hem oyun bir arada: Hattrick Bs-10 Badminton Raket Seti BS-10

Tenis benzeri bir oyun olan badminton, tenisten farklı olarak kaz tüyünden yapılan bir topla oynanıyor. Raketlerle oynanan bu iki kişilik oyunda yine teniste olduğu gibi rakiplerin ortasında file bulunuyor. Tatil mekânlarında oynamayı tercih edeceğiniz Hattrick Bs-10 Badminton Raket Seti BS-10 ile dilerseniz oyunu filesiz de oynayabilirsiniz. File yerine rakibinizle aranıza bir sınır çekebilirsiniz. Oyunun kurallarını belirlemek sizin elinizde. Oyun, topu karşıdakine atarak puan kazanılması şeklinde ilerliyor. Belirlenen skora ilk ulaşan kişi, oyunu kazanmış oluyor. Kutu oyunlarının haricinde hareket içeren bir oyun oynamak isterseniz badminton, tam size göre!

7. Mini atari ile nostaljiyi tekrardan yaşayın: Sup 400 Nostalji Oyunlu Mini Atari Gameboy&Gamebox

Hem nostalji hem teknoloji sevenlerin bayılacağı Sup 400 Nostalji Oyunlu Mini Atari Gameboy&Gamebox, tatilden aldığınız keyfi iki katına çıkarabilir. Şarj edilen pille çalışan oyuncak, iki mini el konsolundan oluşuyor. Ayrıca 3.0 inçlik ekrana sahip olan mini atari setinde 400 adet oyun bulunuyor. Üstelik bu oyunları kesintisiz şekilde beş saat boyunca oynayabilirsiniz. Kutu içerisinde, oyunları televizyonunuza bağlayarak oynayabileceğiniz bir kablo da bulunuyor. Böylece arkadaşlarınızla oynayacağınız oyunlarda tesisatçı Mario'nun prensesini kurtarabilir ya da kıyasıya rekabet yaşayacağınız futbol maçı yapabilirsiniz.