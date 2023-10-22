Tatlı krizlerine son! Tatlı isteğini bıçak gibi kesen az malzemeli tarif

Tatlı yeme isteği, çoğu insanın zaman zaman karşılaştığı yaygın bir durumdur. Ancak bu isteği tatmin etmek için sağlıksız tatlılar tüketmek yerine sağlıklı atıştırmalıklara yönelmek daha iyi bir seçenek olabilir. Özellikle az malzemeli tarifler, tatlı krizlerini hızlı ve etkili bir şekilde bastırmanıza yardımcı olabilir. Meyve dilimleri, yoğurtlu alternatifler veya doğal fındık ezmesi gibi seçeneklerle tatlı ihtiyacınızı tatmin ederken sağlığınıza da katkı sağlayabilirsiniz. Tatlı krizleriyle başa çıkmak için yapabileceğiniz basit tarif haberimizde.

TATLI İSTEĞİNİ BIÇAK GİBİ KESİYOR

MALZEMELER:

2 yemek kaşığı yoğurt

1 adet hurma

Çeyrek çay kaşığı zerdeçal

Çeyrek çay kaşığı tarçın

YAPILIŞI:

Sırasıyla tüm malzemeleri bir kasenin içerisine alın. Güzelce karıştırıp tüketin.

Bu karışım ile ani gelen tatlı isteklerinizi bastırabilir ve kilo alımının önüne geçebilirsiniz.



