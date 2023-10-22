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    4. Tatlı krizlerine son! Tatlı isteğini bıçak gibi kesen az malzemeli tarif

    Tatlı krizlerine son! Tatlı isteğini bıçak gibi kesen az malzemeli tarif

    22.10.2023 11:16 | Son Güncelleme:
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    Tatlı krizleri, çoğumuzun zaman zaman karşılaştığı bir durumdur. Bu anlık isteği kontrol etmek ve daha sağlıklı alternatiflere yönelmek mümkün. Az malzemeli tatlı tarifleri, bu kriz anlarında sağlıklı ve lezzetli bir seçenek sunabilir. İşte tatlı krizlerinizin kurtarıcısı olacak az malzemeli tarifin detayları

    Tatlı yeme isteği, çoğu insanın zaman zaman karşılaştığı yaygın bir durumdur. Ancak bu isteği tatmin etmek için sağlıksız tatlılar tüketmek yerine sağlıklı atıştırmalıklara yönelmek daha iyi bir seçenek olabilir. Özellikle az malzemeli tarifler, tatlı krizlerini hızlı ve etkili bir şekilde bastırmanıza yardımcı olabilir. Meyve dilimleri, yoğurtlu alternatifler veya doğal fındık ezmesi gibi seçeneklerle tatlı ihtiyacınızı tatmin ederken sağlığınıza da katkı sağlayabilirsiniz. Tatlı krizleriyle başa çıkmak için yapabileceğiniz basit tarif haberimizde.

    TATLI İSTEĞİNİ BIÇAK GİBİ KESİYOR

    MALZEMELER:
    2 yemek kaşığı yoğurt
    1 adet hurma
    Çeyrek çay kaşığı zerdeçal
    Çeyrek çay kaşığı tarçın

    karışım0

    YAPILIŞI:
    Sırasıyla tüm malzemeleri bir kasenin içerisine alın. Güzelce karıştırıp tüketin.

    karışım

    Bu karışım ile ani gelen tatlı isteklerinizi bastırabilir ve kilo alımının önüne geçebilirsiniz.


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    tarçın hurma yoğurt zerdeçal diyet Kilo vermek

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