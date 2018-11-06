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Tayland'da kızamık salgınında 14 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:38 | Son Güncelleme

Tayland'da kızamık salgınında 14 kişi öldü

BANGKOK (AA) - Tayland'ın güneyinde patlak veren kızamık salgınında eylül ayından bu yana 14 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Müslümanların yaşadığı ülkenin güney bölgelerinde kızamık salgınında 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 500'ün üzerinde kişinin hastalığa yakalandığını açıkladı.

Müslümanların, kızamık aşılarında domuz ürünlerinden elde edilen jelatin kullanılıyor olabileceğinden endişe ettiği, dolayısıyla ülkenin güneyinde aşılanma oranlarının düşük olduğu ifade edildi.

Taylandlı sağlık yetkilisi Vicharn Pawan, Müslümanların endişelerini gidermek için ithal edilen aşıların domuz jelatini içermediğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
kızamık TAYLAND

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