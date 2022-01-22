Taytsız yapamayanlar için şık gece kombinlerinden spor kıyafetlere birbirinden güzel ve kullanışlı tayt modelleri

Egzersizden günlük giyime hayatımızda büyük bir yer edinen taytlar, şık gece kombinlerinde de sıklıkla tercih edilen parçalar olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle hem şık hem rahat olmayı sevenlerin göz bebeği olan bu kıyafetler, konfor sunmasının yanı sıra vücudu daha fit göstermesi sebebiyle de çok seviliyor. Hal böyle olunca giyim markaları da koleksiyonlarındaki tayt çeşitliliğini arttırıyor. Spordan günlük giyime, ofis stilinden gece kombinlerine tercih edebileceğiniz birbirinden güzel ve kullanışlı tayt modellerini sizin için inceledik.

1. Sporunu aksatmayanların gözdesi

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Egzersiz yaparken tayt giymeyi seviyor ve rahat edeceğiniz bir ürün arıyorsanız spor giyimin sevilen markası Slazenger'ın bu modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Vücudu sıkıca saran ancak buna karşın ter tutmayan ve serin tutan yapısıyla özellikle sporseverlerin ilk tercihi olabilecek model, geniş elastik bel bandı ile yumuşak ve konforlu bir his sunuyor. Sıkı kesimi sayesinde vücuda tam oturan bu tayt, kalçadan ayak bileğine kadar bacakları destekliyor. Bu taytı üzerine tercih edeceğiniz bir sweatshirt veya kazakla antrenmanlar dışında günlük kombinlerinizde de değerlendirebilirsiniz.

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2. Daha fit görünmek isteyenler için

Günlük kombinlerinizde hem rahat hem şık parçaları tercih ediyorsanız bu toparlayıcı tayt modeli sizin için harika bir seçim olabilir. Çapraz kemerli yüksek beliyle alt karın bölgesini daha fit gösteren bu tayt, toparlayıcı özelliği ve korse etkisi sayesinde 1 beden ince gösteriyor. 4 yöne esneyen kumaşı ile hareket özgürlüğü sunan tayt, sıkı dokuma teknolojisi sayesinde de iç göstermiyor. Bu taytı sweatshirt veya kazaklarınızla kombinleyebilir, günlük giyimde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

3. 80'li yılların parlak tayt modası geri geldi!

80'li yıllarda epey popüler olan ve jimnastik taytı diye bilinen parlak disko taytları, hayatımızda yeniden büyük bir yer edindi. Özellikle günlük giyimde sıklıkla tercih edilen bu parlak taytlar, spor parçalarla kombinlenebildiği gibi daha şık parçalarla da harika bir uyum yakalıyor. Bu yüksek belli ve toparlayıcı etkili parlak disko taytı, terletmeyen esnek kumaşı ile konforlu bir kullanım sunuyor. Sweatshirt ve spor ayakkabılarla tamamladığınızda dinamik bir görünüm elde edebileceğiniz bu taytı bluz, ceket ve topuklu botlarla kombinleyerek şık bir stil yaratabilirsiniz.

4. Scuba kumaşla hem daha şık hem daha fit görünün

Günlük kombinlerinizin vazgeçilmezi olacak bir tayta ne dersiniz? TRENDYOLMİLLA markasının scuba kumaştan ürettiği yüksek bel kesimli taytı, gardıropların yıldız parçalarından olmaya aday. Vücudu sıkmadan güzel bir şekilde saran ve fit bir görünüm kazandıran bu taytı, crop toplarla ve ceketlerle kombinleyerek hem spor hem şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Gömlek ve bootielerle de kombinleyebileceğiniz tayt modelini dilerseniz ofis stilinize de dahil edebilirsiniz.

5. Pantolon görünümlü bir model

Hem gün boyunca rahat olmak hem şık görünmek istiyorsanız pantolon görünümlü taytlara mutlaka bakmanızı öneririz. Koton markasının bel kısmındaki düğmesiyle bir pantolon gibi görünen siyah renkli tayt modeli, özellikle günlük kombinlerde tercih etmek için ideal bir parça. Tişört ve spor ayakkabılarla giymeyi tercih edebileceğiniz bu modeli dilerseniz balıkçı yaka kazak, blazer ceket ve çizmelerle kombinleyerek son derece şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

6. Desenli taytlarla şık bir stil yakalayın

Siz de birbirinden rahat ve şık taytlara kalbini kaptıranlardansanız Desigual'ın yıldızlardan ilham alınarak tasarlanmış gezegen desenli modeline mutlaka bakmanızı öneririz. Yüksek, elastik beli ve vücudu saran yapısıyla fit bir görünüm kazandıran ve gün boyu konforlu hissetmenizi sağlayan bu taytı, sweatshirt ve spor ayakkabılarla kombinleyerek günlük giyimde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bu taytı temizlemek için ters çevirerek makinede soğuk suyla yıkayabilirsiniz.

7. Gece kombinleri için ideal bir parça

Calzitaly markasının suni deri taytı, gece kombinleri için harika bir seçim. Polar iç astarı ve termal dokusuyla soğuk kış gecelerinde bile sizi sıcak tutacak suni deri taytı şık bir bluz ve ceketle tamamlayabilir, stiletto veya topuklu botlarınızla harika bir gece kombini oluşturabilirsiniz. Ayrıca blazer bir ceket ve gömlekle ofis kombinlerinizde de tercih edebileceğiniz tayt, sportif ve şık bir tarz için ideal.

8. Pantolonları aratmayacak taytlara mutlaka göz atın

Siz de taytsız yapamayanlardansanız DeFacto markasının en şık kumaş pantolonları bile aratmayacak nitelikteki bu modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Ön kısımda bulunan pantolon çizgileri ve paçasındaki yırtmaçlarıyla son derece şık görünen bu taytı, gömlek ve blazer ceketlerle kombinleyebilirsiniz. Paça kısmında bulunan yırtmaçtan görünecek şekilde dantelli veya desenli ince bir çorap giyerek çok şık bir duruş elde edebilirsiniz.

9. Gardıropların yıldızı denim taytlar

Taytın rahatlığından vazgeçmeden sportif bir şıklık elde etmek istiyorsanız Penti markasının bu denim taytı sizin için harika bir seçim olabilir. 4 düğmesi, denim görünümlü kumaşı ve pantolon çizgileriyle son derece şık bir tasarıma sahip bu tayt modelini, tişört ve ceketlerinizle olduğu gibi şık gömleklerle de kombinleyebilirsiniz. Bu taytı çizme veya botlarla tamamlayarak ofis kombinlerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir büstiyer, blazer ceket ve stilettoyla taçlandırdığınızda ise harika bir gece kombini oluşturabilirsiniz.

10. Kadifenin şıklığı ve taytın rahatlığı bir arada

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Love Lola markasının kadife kaplamalı tayt modeli, yüksek beli ve vücudu sıkı bir şekilde saran yapısıyla size şık bir duruş sunuyor. Üstelik konforlu kumaşıyla gün boyu rahat hissetmenizi sağlıyor. Uzun çizmelerle şık bir uyum yakalayan bu taytı topuklu bot ve bootielerle de kombinleyebilirsiniz. Uzun tuniklerle veya crop kesim bluzlarla da tamamlayabileceğiniz bu kadife taytın altına stiletto giyerek çok şık bir görünüm elde edebilirsiniz.



