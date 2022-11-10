TBMM Başkanı Şentop'tan '10 Kasım' paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı nedeniyle sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Şentop paylaşımında şunları ifade etti:
"Millî Mücadelemizin karargâhı Gazi Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin bânisi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 84’üncü yıl dönümünde; rahmetle ve şükranla anıyorum.
Ruhu şâd olsun."
Millî Mücadelemizin karargâhı Gazi Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin bânisi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 84’üncü yıl dönümünde; rahmetle ve şükranla anıyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 10, 2022
Ruhu şâd olsun.https://t.co/SljRGMXOeG pic.twitter.com/izmTSk8yyp