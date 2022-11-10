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TBMM Başkanı Şentop'tan '10 Kasım' paylaşımı

10.11.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda "Millî Mücadelemizin karargâhı Gazi Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin bânisi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 84’üncü yıl dönümünde; rahmetle ve şükranla anıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan '10 Kasım' paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı nedeniyle sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Şentop paylaşımında şunları ifade etti:

"Millî Mücadelemizin karargâhı Gazi Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin bânisi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 84’üncü yıl dönümünde; rahmetle ve şükranla anıyorum.

Ruhu şâd olsun."


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