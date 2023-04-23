TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: 'Milletvekili sıfatıyla son sözüm şudur...'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle özel bir oturum düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te vekillere hitaben yaptığı konuşmasında, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için önemli bir eşik olduğunu dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada ise "Otoriter rejimlerin sandıkla yenilebileceğini tüm dünya görmüş olacak" diye konuştu.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"27. dönemin son oturumunda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 103. açılış yıl dönümü milletimize, soydaş ve akraba topluluklara ve mutluluğumuzu, kederimizi yüreğinde hissedecek kadar Türkiye'yi seven farklı coğrafyalardaki bütün dostlarımıza kutlu olsun.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ

6 Şubat'ta gerçekleşen 50 binden canımızın hayatını kaybettiği, 108 bin kardeşimizin yaralandığı asrın felaketi saydığımız depremler sebebiyle yüreğimiz buruk, gönlümüz yaslıdır.

TBMM, milleti teşkil eden farklı kesim, fikir ve kökenden temsilcilerin, milli gaye uğruna dayanışmasının, uyumunun daima rehber edilecek bir örneğidir. Bizim mayamızda barışı korumak, tuzakları bozmak, savaştan uzak durmak, savaş kaçınılmaz olduğu noktada ise destansı zaferler kazanmak vardır.

14 MAYIS SEÇİMLERİ

Türkiye olarak hayati önemde bir seçime gitmekteyiz. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerin, bugüne kadar olduğu gibi adil ve şeffaf bir şekilde yapılacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Türkiye'nin terörü bitme noktasına getirmesinde, sınırları dışında terör odaklarını işlemez kılmasında en önemli etken savunma sanayiinde yapılan dev hamlelerdir."

KILIÇDAROĞLU: OTORİTER REJİMLERİN SANDIKLA YENİLEBİLECEĞİNİ TÜM DÜNYA GÖRMÜŞ OLACAK

Şentop'tan sonra söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

"TBMM 103 yıl önce askeri ve sivil makamların, en önemlisi tüm milletin başvuracağı bir makam olarak çalışmalara başlamıştır. Mustafa Kemal ve arkadaşları çok iyi biliyorlardı ki hâkimiyetini kayıtsız, şartsız eline almış bir milletin iradesi karşısında hiçbir güç ve düşman duramazdı.

Bizi Kurtuluş Savaşı'nda zaferlere ulaştıran çatısı altında bulunduğumuz Meclis'tir. Devlet kuran Meclis'tir. Bu devletin adı da ilelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen umutsuz olmak için hiçbir neden yoktur. Otoriter rejimlerin sandıkla yenilebileceğini tüm dünya görmüş olacak.

"VEKİL SIFATIYLA SON SÖZÜM ŞUDUR..."

Milletvekili sıfatıyla son sözüm şudur; Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır."

