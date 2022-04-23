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  4. TBMM'de 23 Nisan özel oturumu şenliğe döndü! Mustafa Şentop'un esprisi kahkahalara boğdu

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu şenliğe döndü! Mustafa Şentop'un esprisi kahkahalara boğdu

23.04.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Çocuk Oturumu yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen oturum Mustafa Şentop başkanlığında açıldı. Oturumda Mustafa Şentop'un CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e hitaben yaptığı espri kahkahalara neden oldu.

TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü nedeniyle Meclis'te çocuklar için özel oturum düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koltuğunu çocuklara devretmek üzere önergeyi oylamaya sundu. Oylama sırasında Mustafa Şentop, Özgür Özel'e seslenerek espri yapınca renkli anlar yaşandı.

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ÇOCUKLARDAN RET OYU GELİNCE...

Özel oturumda Mustafa Şentop, koltuğunu devredeceği başkan adayını önergeyle oylamaya sundu. Meclis'te sık sık yaşanan oylamalarda da görüldüğü üzere, bu kez çocuklardan ret oyu geldi. Beklenmedik durum karşısında gülümseyen Mustafa Şentop, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e seslenerek espri yaptı. Şentop'un "Özgür Bey, bakın muhalefet her yerde var" diyip kahkahalara boğulmasının ardından Meclis'te gülüşmeler yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop Özgür Özel
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