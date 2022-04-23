TBMM'de 23 Nisan özel oturumu şenliğe döndü! Mustafa Şentop'un esprisi kahkahalara boğdu

TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü nedeniyle Meclis'te çocuklar için özel oturum düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koltuğunu çocuklara devretmek üzere önergeyi oylamaya sundu. Oylama sırasında Mustafa Şentop, Özgür Özel'e seslenerek espri yapınca renkli anlar yaşandı.

ÇOCUKLARDAN RET OYU GELİNCE...

Özel oturumda Mustafa Şentop, koltuğunu devredeceği başkan adayını önergeyle oylamaya sundu. Meclis'te sık sık yaşanan oylamalarda da görüldüğü üzere, bu kez çocuklardan ret oyu geldi. Beklenmedik durum karşısında gülümseyen Mustafa Şentop, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e seslenerek espri yaptı. Şentop'un "Özgür Bey, bakın muhalefet her yerde var" diyip kahkahalara boğulmasının ardından Meclis'te gülüşmeler yaşandı.





