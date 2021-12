TBMM Genel Kurulunda "OHAL" tartışması! "Eğer bu bilinçli söyleniyorsa..."

Genel Kurulda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 12. maddesi üzerine söz alan İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, güvenlik, sağlık ve tarım alanında uçuruma sürüklendiğini ileri sürerek, "2014'ten 2022'ye kadar sürekli gayrisafi yurt içi hasılada gerileme olur mu arkadaşlar? Bu dönemde sıcak para bolluğuna rağmen imkan ve kaynakların saray yandaşı bir grup insana pompalanması ve milyonlarca insanın meselelerine çare olunmaması en büyük handikaptır." dedi.

Çelik, Varlık Fonu'nun tartışmaya açılması gerektiğini savunarak, "Bunun bağlılarını nasıl yönetiyorsunuz, bankaları nasıl yönetiyorsunuz; ÇAYKUR gibi kurumları, bağlı KİT'leri nasıl yönetiyorsunuz? Yüce Meclisin Türk milleti adına bunu bilmeye hakkı yok mu?" ifadesini kullandı.

"TAM BAĞIMSIZ VE KÜRESEL AKTÖR TÜRKİYE"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Cumhur İttifakı'nın kurulduğu günden bu yana kararlı ve güçlü duruşunu sürdürdüğünü, Türkiye düşmanlarının boş durmayıp içten ve dıştan el birliğiyle bu güçlü duruşu kırmak istediğini söyledi.

Türkiye karşıtı lobilerin, Türkiye ekonomisindeki kırılganlıkları derinleştirmek ve bir ekonomik kriz senaryosu devreye sokmak istemelerinin altında yatan sebebin bu olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bu bakımdan, Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerden biri olarak önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin daha da kökleşmesine ve güçlenmesine katkı sağlamak temel önceliğimiz olacaktır." diye konuştu.

"Türkiye, Cumhur İttifakı'yla, üzerinde sinsi, gizli ve kötü emelleri olan güçlerin tüm engelleme çalışmalarına rağmen, coğrafyasında söz sahibi olma konumuna gelmiştir." diyen Öztürk, "Sanayiden tarıma, ekonomiden eğitime, kültürden milli savunmaya dek birçok alanda Türkiye'nin yapmış olduğu sıçrama, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu 'Tam bağımsız ve küresel aktör Türkiye.' fikriyle daha da güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. "görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Joi Biden'in göreve gelmeden önce Türkiye üzerine yaptığı değerlendirmelerini anımsatan Öztürk, "Biden'ın bu vaatlerine bel bağlayan, umut bekleyen sözde demokrasi havarisi geçinenler kulak kabartıp iyi dinlesinler: Türkiye, her daim demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olma özelliğini koruyacak; asla başsız, yönetilemeyen, parçalanmış bir devlet olmayacaktır. Türkiye üzerine kriz ve kargaşa planlarının bilincinde olan Cumhur İttifakı, bu kirli ittifakın taşeronlarına asla ve kata fırsat vermeyecektir." şeklinde konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, kadınların sorunlarını anlattı. Çarşı ve pazardaki fiyat artışına dikkat çeken Güzel, "Uçan bir şeyler var ama ekonomi değil fiyatlar" ifadesini kullandı.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, tarihin en büyük ekonomik buhranının yaşandığını savundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kardeşinin açıklamalarını eleştiren Erkek, "Sayın Seyidullah Nebati açıklama yapıyor, 'Yarın Merkez Bankasının pas geçmesi gerekir ama benim tahminim, faizi 1 puan indirecekler' diyor. İşte, böyle bir tablo yarattınız maalesef. Bunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanının kardeşi, herhalde yarın Merkez Bankasının vereceği karar da belli oldu." diye konuştu.

Erkek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde 1 Bulgar levasının 1 lira olduğuna işaret ederek, "Bugün 1 Bulgar levası 8 lira, 8 lira. Memleketi getirdiğiniz hale bakın. Dolarla maaş almıyor kimse ama vatandaşın aldığı her şey dolara endeksli, her şey. Yoksul Afrika Kıtası'nda, Mali'de, Tanzanya'da asgari ücret ne kadar biliyor musunuz, 200 dolar. Orta Asya'nın Türki Cumhuriyetlerinde ortalama 400 dolar. Bugün Türkiye'de ne kadar? Şu an itibariyle 190 dolar, yarın belki 150 dolar olacak." görüşünü paylaştı.

OHAL tartışmaları değerlendiren Erkek, "Bizim OHAL'e değil demokrasiye, hukuka, özgürlüklere ihtiyacımız var. Bizim OHAL'e değil güven ve siyasi istikrara ihtiyacımız var. Eğer bu bilinçli söyleniyorsa gaflettir, cehalettir, aynı zamanda da Türkiye'ye ihanettir. OHAL'i düşüneceğinize gelin, sandığı getirin, milletten korkmayın." dedi.

"KÜRESEL KONULARDA SÖZ SAHİBİ OLAN BİR ÜLKE DURUMUNA GELDİK"

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise konuşmasında "Çok boyutlu, ciddi sınamalarla dolu bir coğrafyada vizyonu geniş ve interaktif bir dış politika izleyerek artık sadece bölgesel değil, küresel konularda söz sahibi olan bir ülke durumuna geldik." ifadelerine yer verdi.

Nergis, küresel gerilimlerin çözüm arayışında Türk diplomasisinin güçlü aktörlerden biri olduğunu vurguladı.

Pandemi sürecinde Türkiye'nin yüzde 1,8 büyümeyle G20 ülkeleri arasında Çin'le birlikte dünyada büyüme sağlayabilen 2 ülkeden birisi olduğunu anımsatan Nergis, "2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyreğinde ise yüzde 21,7 büyüme sağladık. 2021 yılında toplamda yüzde 10 büyümeyle tamamlıyoruz. Ülke olarak ihracat gelirlerinde rekor seviyeleri yakaladık, ihracatımızı 210 milyar doların üzerine çıkarmayı başardık." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada teklifin 12. maddesi kabul edildi. (AA)