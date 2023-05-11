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Tedavi edilmezse kalp krizi ve felç riskini artırıyor! Gözlerde görülen bu belirtiye dikkat

11.05.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek tansiyon hastalığı gerekli testler yapılmadığı müddetçe teşhis edilmesi zor olan hastalıklardan. Oldukça sinsi bir hastalık olan yüksek tansiyona müdahale edilmemesi kalp krizi ve felç riskini artırıyor. Uzmanlar yüksek tansiyonun gözde ortaya çıkan belirtisi hakkında uyarılarda bulunuyor.

Tedavi edilmezse kalp krizi ve felç riskini artırıyor! Gözlerde görülen bu belirtiye dikkat

Yüksek tansiyon toplumda sıklıkla görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Ancak tansiyonun tespit edilmesi kolay belirtileri olmadığı için birçok kişi hipertansiyon hastası olduğunu bilmiyor. Bu hastalığın tedavi edilmemesi çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Uzmanlar, gözde görülen yüksek tansiyon belirtisi için herkesin bilinçli olması gerektiğini belirtiyor.

Doktor Mukhtar Bizrah, kanlanmış gözler ve hipertansiyon arasındaki bağlantı hakkında Express.co.uk ile konuştu. "Kanlı gözler, retinadaki kan damarlarına baskı uyguladığı için hipertansiyon veya yüksek tansiyon belirtisi olabilir. Bunu fark ederseniz, mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım alın." dedi.

FELÇ RİSKİ YÜZDE 35 DAHA FAZLA

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Yüksek tansiyonun neden olduğu kanlı gözlere sahip olmak , hipertansif retinopati olarak biliniyor. Bu aynı zamanda yüksek tansiyonun bazı tehlikeli komplikasyonları için daha büyük risk altında olduğunuz anlamına da gelebilir. 2013 yılında Hypertension dergisinde yayınlanan bir bilimsel çalışma, yüksek tansiyonu olan 2.900 katılımcı arasında, hafif hipertansif retinopatisi olanların yüzde 35 daha fazla felç riskine sahip olduğunu buldu. Orta veya şiddetli hipertansif retinopatisi olanlarda yüzde 137 daha yüksek risk bulunuyordu.

KAN BASINCI DEĞERLERİNE DİKKAT!

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Başka bir uzman Niamh McMillan, nelere dikkat edilmesi gerektiğini paylaştı. "Subkonjonktival kanama, kan çanağı gözlerden farklıdır ve gözün yüzeyindeki küçük kan damarlarından birinden küçük bir kanamadır (çürüğe benzer)" dedi.

"Bu, gözün beyazında parlak kırmızı bir yama gibi görünebilir ve hipertansiyonla ilişkili olabileceğinden kan basıncı okumasını ister." Sağlıklı kan basıncı 90/60 milimetre cıva (mmHg) ile 120/80 mmHg arasında, yüksek tansiyon ise 140/90 mmHg veya daha yüksek olarak kabul edilir.

GÖZ KANLANMASININ DİĞER NEDENLERİ

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Dr. Bizrah "Aynaya baktığınızda gözlerinizin pembe olduğunu, kan çanağına döndüğünü ve sulandığını fark etmek endişe verici olabilir. Ve bu semptomların çeşitli farklı nedenleri olabilirken, iyi haber şu ki birçoğu evde tedavi edilebilir.

“Pembe gözün en yaygın nedeni, gözlerin kuruması veya tahriş olmasıdır ve bu, gözyaşı üretiminin artmasıyla birlikte gözlerinizin sızdırmasına neden olabilir. Alerjik konjunktivit, ilkbahar ve yaz aylarında en yoğun polen mevsiminde saman nezlesi çekenler arasında özellikle yaygındır. Tozlu bir ortam veya evcil hayvan kürkü gibi belirli tetikleyicilere yanıt olarak da ortaya çıkabilir."

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