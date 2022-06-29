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Tedavi edilmezse kısırlık, işitme veya görme kaybına neden olabilir

29.06.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En yaygın cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve belirtileri belli oldu. Dünyanın dört bir yanında her gün milyonlarca cinsel yolla bulaşan enfeksiyon teşhisi konuyor. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) tedavi edilmezse, diğer kronik durumların yanı sıra kısırlığa, pelvik inflamatuar hastalığa ve görme veya işitme kaybına yol açabilir.

Tedavi edilmezse kısırlık, işitme veya görme kaybına neden olabilir

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) vakaları artmaya devam ettikçe, bunların nasıl yayıldıklarını ve semptomlarını bilmek sağlığınızı koruyabilir. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC)'ye göre, öncelikle cinsel ilişki yoluyla yayılan düzinelerce cinsel yolla bulaşan enfeksiyon vardır.

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En yaygın dört enfeksiyon ise klamidya, bel soğukluğu, frengi ve trikomoniyazdır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre her yıl tahmini 374 milyon enfeksiyon vakası teşhisi konulur.

KANSER RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Insider’ın haberine göre; Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) tedavi edilmezse dış gebelik ve pelvik inflamatuar hastalıklara kısırlık, işitme veya görme kaybı gibi durumlara yol açabilir.

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Bazı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) ayrıca bir kişinin servikal, vulvar, vajinal, penil veya anal kanser riskini artırabilir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) önlemek için cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanabilirsiniz. Aynı zamanda HPV ve Hepatit B aşısını yaptırarak korunabilirsiniz.

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Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) şikâyetiniz varsa mutlaka doktorunuza başvurunuz. Tedavi için yine bir uzman tarafından yazılan reçeteyi uygulayınız.

EN YAYGIN CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR

  • HPV
  • Herpes Virüsü
  • Frengi
  • Hepatit
  • Trikomoniasis
  • Gonore
  • Klamidya
  • HIV


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Anahtar Kelimeler:
klamidya
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