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Tedavi olmaya birlikte gittiği arkadaşına silah doğrulttu! Yakınları da dahil oldu, hastaneyi savaş alanına çevirdiler

27.09.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da devlet hastanesine Ö. K. (21) ve İ. K. (20) adındaki arkadaşlar tedavi olmak için birlikte gitti. Ne olduysa arkadaşlar muayene olmak için sıra beklerken oldu. Aralarında başlayan tartışma tabancanın devreye girmesi ve yakınlarının da dahil olmasıyla öyle büyüdü ki hastane savaş alanına döndü. Hasta yakınının kamerasına dehşet dolu görüntüler yansıdı.

Tedavi olmaya birlikte gittiği arkadaşına silah doğrulttu! Yakınları da dahil oldu, hastaneyi savaş alanına çevirdiler

İnegöl'de geçen olayda; muayene sırasında tartışmaya başlayan arkadaşlar birbirlerine önce bağıra çağıra hakaretler yağdırıp küfretti, sonra yumruklar konuştu. Arbede sırasında İ. K. yanındaki tabancayı arkadaşına doğrultmaktan da çekinmedi. Tarafların yakınlarının olaya dahil olması gerginliğe tavan yaptırdı. Polis ekipleri kavgayı sonlandırmakta güçlük çekti.

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Olay gece yarısı Burhaniye mahallesindeki İnegöl Devlet Hastanesi Acil servis girişinde meydana geldi. Soğuk algınlığı nedeniyle hastanenin acil servisine birlikte gelen Özcan K. ve İsmail K., muayene için sıra bekledikleri sırada aralarında tartışma çıktı.

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Birbirlerine yüksek sesle hakaret ve küfür eden iki arkadaş daha sonra kavga etti. Yaşanan arbede sırasında İsmail K., yanında getirdiği tabancayı arkadaşına doğrulttu, ardından darbetti.

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Bu sırada iki tarafın yakınları da olaya dahil olunca gerginlik arttı. Çevrede bulunan hasta ve yakınlarının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kavgayı güçlükle sonlandırdı.

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Kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan Özcan K. tedavisinin ardından İsmail K. ile birlikte gözaltına alındı. Kavga anı ise bir hasta yakını tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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(DHA)

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