HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tedavisi için Erdoğan yurt dışına göndermişti... Depremde yarığa düştüler, kâbusu yaşadılar! "Cehennem gibiydi"

Tedavisi için Erdoğan yurt dışına göndermişti... Depremde yarığa düştüler, kâbusu yaşadılar! "Cehennem gibiydi"

19.02.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Antakya ilçesinde Asi Nehri kıyısında yaşayan Şahan ailesinin depremle ilgili anlattıkları ağızları açık bıraktı. Evleri fay hattının çatlamasıyla oluşan yarığa düşen aile adeta kâbusu yaşadı. Ayşe Şahan o anları "Cehennem gibiydi. Yarıkların içerisine düşüp suya gömülüyorduk" sözleriyle anlatırken Kenan Şahan ise "Yer yarılmaya başladı, kaçacak yer yoktu" dedi. Verde Şahan'ın ise 2010'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kanser tedavisi için yurt dışına gönderildiği öğrenildi.

Tedavisi için Erdoğan yurt dışına göndermişti... Depremde yarığa düştüler, kâbusu yaşadılar! "Cehennem gibiydi"

Antakya'daki Demirköprü Mahallesi'nde Asi Nehri kenarındaki evler depremin ardından nehre sürüklenerek metrelerce derinliklere düştü. Asi Nehri kenarındaki evlerin çevresinde oluşan yarıklar ise su doldu. Civardaki evlerden yaşayan Şahan ailesi yeryüzünün içine düştükleri dehşet anlarını anlattı.

antakyada-evler-asi-nehrine-kaydi_2264_dhaphoto1

YARIĞA DÜŞTÜLER, YARIĞIN İÇİ SUYLA DOLDU

Asi Nehri kenarındaki 9 ev deprem esnasında nehre doğru kaydı. Evlerin üzerinde bulunduğu alanda büyük yarıklar oluştu. Asi Nehri kenarındaki evlerin çevresinde oluşan yarıklar ise suyla doldu. Köyde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Nehir kenarındaki evlerden birinde yaşayan Kenan Şahan, 26 yaşındaki kızı Verde Şahan, oğlu ve eşi Ayşe Şahan'ı kurtararak evden çıktı.

antakyada-evler-asi-nehrine-kaydi_2264_dhaphoto2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KANSER TEDAVİSİ İÇİN YURT DIŞINA GÖNDERMİŞ

Babası tarafından kurtarılan Verde Şahan'ı 2010 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde kanser tedavisi için yurt dışına gönderdiği ve hastalığı yendiği öğrenildi.

antakyada-evler-asi-nehrine-kaydi_2264_dhaphoto3

"DIŞARI ÇIKTIK, YER YARILMAYA BAŞLADI"

Nehir kenarında yaşayanlardan Kenan Şahan korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Ben eşim ve oğlum dışarı çıktık. Yer yarılmaya başladı, kaçacak yer yoktu. Eşim kendisini bırakıp oğlumla gitmemi istedi. Üçümüz sarıldık. Suyun içerisinden çıkıp evin üzerinden geçtik. Burada bir köpeğimiz boğulmak üzereydi, onu kurtardım. Diğer hayvanlarımız canlı canlı suyun içerisinde nehre akıyordu. Su yerin altından kaynayarak çıkıyordu. Köpeğimiz bizi ilerideki okulun oraya yetiştirdi. Oraya gidince bir deprem daha oldu. Kurtulduk ama hayatımız boyunca böyle bir şey görmedik."

antakyada-evler-asi-nehrine-kaydi_2264_dhaphoto4

"YARIKLARIN İÇERİSİNE DÜŞÜP SUYA GÖMÜLÜYORDUK"

Ayşe Şahan ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Cehennem gibiydi. Herkes 1-2 dakika diyor ama benim için 1 saat gibiydi. Yerden su fışkırıyordu. Yarıkların içerisine düşüp suya gömülüyorduk. En son ben suya düştüm, oğlum ve eşim beni tuttu. Beni bırakıp çocuklarımı kurtarmalarını söyledim. Sonra eşim suya düştü. Çok kötüydü. Şimdi biz büyükler açlığa dayanırız ama çocuklarımız aç. Bir çadırda 15 kişi duruyoruz. Benim evim gitti, hiçbir şeyim kalmadı."

antakyada-evler-asi-nehrine-kaydi_2264_dhaphoto5

antakyada-evler-asi-nehrine-kaydi_2264_dhaphoto6

antakyada-evler-asi-nehrine-kaydi_2264_dhaphoto7

antakyada-evler-asi-nehrine-kaydi_2264_dhaphoto8

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tanıl Kendirli'den Aleyna'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamaProf. Dr. Tanıl Kendirli'den Aleyna'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama
İşte Türkiye'de deprem riski taşıyan iller...İşte Türkiye'de deprem riski taşıyan iller...
İstanbul’u korkutan fotoğraf! Canlı yayında açıkladı: ‘Çok azı haricinde bütün binalarda manzara bu!’İstanbul’u korkutan fotoğraf! Canlı yayında açıkladı: ‘Çok azı haricinde bütün binalarda manzara bu!’
Anahtar Kelimeler:
deprem Recep Tayyip Erdoğan fay hattı

En Çok Okunan Haberler

İmamın söyledikleri herkesi ağlattı! Gelen soru hüzne boğdu

İmamın söyledikleri herkesi ağlattı! Gelen soru hüzne boğdu

Kritik talimatı depremin ilk günü vermiş! "Savaştayız, gerekirse ölüme gideceksiniz"

Kritik talimatı depremin ilk günü vermiş! "Savaştayız, gerekirse ölüme gideceksiniz"

Diyanet'in 'evlatlık' fetvasını duyunca çileden çıktı! "Siz kafayı mı yediniz?"

Diyanet'in 'evlatlık' fetvasını duyunca çileden çıktı! "Siz kafayı mı yediniz?"

EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yaratmıştı! Karar belli oldu

EYT için '1 yıl ertelenecek' iddiası gündem yaratmıştı! Karar belli oldu

Depremlerden sonra gündeme geldi! Önemli detay

Depremlerden sonra gündeme geldi! Önemli detay

Uydu görüntülerine inanılmaz detay

Uydu görüntülerine inanılmaz detay

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.