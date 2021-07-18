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  4. Tehdit, hakaret, küfür! Esenyurt'ta alkollü kadın sürücü caddeyi karıştırdı

Tehdit, hakaret, küfür! Esenyurt'ta alkollü kadın sürücü caddeyi karıştırdı

18.07.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta kaza yapan alkollü sürücü S.Y, bekçi ve trafik polislerine zor anlar yaşattı. Bekçilere hakaret edip, dakikalarca tehditler savuran kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tehdit, hakaret, küfür! Esenyurt'ta alkollü kadın sürücü caddeyi karıştırdı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde yaşandı. S.Y. isimli kadın otomobiliyle, başka bir otomobile çarptı. iki araçta da hasar oluşurken, devriye gezen bekçiler kazayı kontrol etmek istedi.

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KÜFRETMEYE BAŞLADI

Kadının tavırlarından dolayı alkollü olduğunu düşünen bekçiler, olay yerine polis ekiplerini çağırdı. S.Y., olay yerine polislerin çağrılması üzerine küfretmeye başladı. Bekçilere hakaret eden S.Y., alkollü olmadığını savunarak aracına bindi. Test yapılan S.Y.'nin 2.85 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. S.Y. önce hastane sonra da polis merkezine götürüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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