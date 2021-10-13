Tek parçayla şıklık sunan evde veya dışarıda giyebileceğiniz kimono önerileri

Rahat, şık, spor, basic, vintage... Moda dünyasında öyle bir kıyafet var ki her stilin anahtar parçalarından biri olabilir. Evet, kimonolardan bahsediyoruz. Japon kadınlarının yüzyıllardır gardırobundan eksiltmediği kimonolar, bambaşka tarzlara dönüşerek dünyaya açılıyor. Kiraz çiçekleriyle süslenen klasik modellerden tutun, geometrik desenlere kadar bambaşka hallerine tanık olduğumuz kimonolar; hem günlük stilimizi hem de gece kombinlerimizde yerini sağlamlaştırıyor. Bu sonbaharda, stilinize yeni bir soluk getirecek parçalar arıyorsanız her tarz ve cebe uygun kimonolara tek tıkla ulaşabilirsiniz.

Uzak Doğu'dan Akdeniz'e uzanan bir moda mirası

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Öncelikle ev giyiminde sabahlık olarak kendine yer bulan kimono, sınır tanımıyor. Japon kadının gardırobundan çıkarak Akdeniz'in sıcak kumlarında kendine yer bulan bu parçalar, artık plaj şıklığının aranan kıyafetlerinden biri. İster bikininizin üstüne atabileceğiniz, isterseniz ise şort-crop top kombinlerinizi zenginleştirebileceğiniz kimonolara bir şans verin. Bohem ve salaş duruşu sebebiyle yaz ruhunu her giyene yaşatacak olan bu model, tatile gitmeden önce valizinize ilk koyacağınız şey olacak.

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Doğaya dönüş

Pembe kiraz çiçeklerinden gelen koku, yemyeşil sokaklar, ve etrafı kuşatan kuş sesleri... Japon felsefesinde önemli bir yeri olan doğa ve insan ilişkisinin yakınlığına, moda dünyası da kayıtsız kalamıyor. Japonya'nın harikulade doğasından ilham alan kimonolar, gardırobunuzun yeni yıldızı olmaya aday. Çin kültüründe de büyük bir öneme sahip olan fong motifi ve kuş çizimleriyle süslenmiş bu parça ile doğan dingin huzurunu stilinize taşıyın.

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Modern sanatın peşinde

Cisimlerin formlarını deforme ederek sanat tarihinde yepyeni bir çağı başlatan Picasso, sizce moda dünyasını da onlarca yıl etkisi altına alacağını tahmin ediyor muydu? Geometrik desenlerin soyut ve hisli çağrışımlarını tuvale yansıtan ünlü ressamın sanat anlayışından kimonolar da nasibini alıyor. Japon mirası olan bu parça, kimliğini kaybetmeden modern ve batılı bir form kazanıyor. Farklı kültürleri bir arada buluşturan kimono, soyut şekilleri ve canlı renkleriyle dikkatleri çekiyor.

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Feminen ve çarpıcı

Bildiğiniz gibi moda dünyasında değeri kalıcı olan çok az şey vardır. Her gün değişen trendlere inat ölümsüzlüğünü herkese kanıtlayan leopar deseni, tüm çarpıcılığını ve gösterişini korumaya devam ediyor. Yılların silemediği bu cesur desen, kimonoları da bambaşka bir boyut kazandırıyor. Yaratıcı ve özgün tasarımlarıyla öne çıkan Assenza, feminenliğin ve tutkunun deseni leoparı kimono ile kusursuz bir şekilde bir araya getirmeyi başarıyor. Koyu zemin rengiyle asil bir duruş kazanan bu modeli basic kombinlerinizle birleştirebilirsiniz.

Evde sabahlık görevinde de kullanabileceğiniz saten kimonuyu incelemek için tıklayın.

Geçmişin geleceğe dokunduğu an

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Geleneksel kimono formları, modern çizgilerle buluşuyor ve ortaya zamansız bir estetiğin formülü çıkıyor. Fazla renkli ve desenli olmasına alışkın olduğumuz efsanevi parçaları, minimal tavırla buluşturmaya hazır mısınız? Ofis kombinlerinde farklılık arıyorsanız, bu çizgili kimono tam size göre. Kimononun konforlu ve salaş felsefesini terk etmeden bir takım elbise gibi ciddi duruş sergileyen bu model ile ofisin en tarz kadını siz olabilirsiniz. Mevsim geçişlerinde yazlık ofis kombinlerinizi serin havalara uyarlayabileceğiniz bu model, özellikle elbiselere çok yakışacak.

Geçmişin geleceğe dokunduğu bu parçayı incelemek için tıklayın.

Kendi yolundan vazgeçmeyenlere...

Kanal D'nin ortalığı kasıp kavuran dizisi Sadakatsiz'in Doktor Asya'sı, asaletinden ve zarafetinden ödün vermeden yaşadığı her şeyi atlatabileceğini biliyordu. Kendi yolundan vazgeçmeyen güçlü ve özgür kadınların temsili Asya'nın kıvrak zekası ve iyi kalbi kadar şıklık abidesi saten kimonosu da en büyük destekçilerinden. Göz alıcı siyah rengi, zarif çiçekleri ve güçlü karakteriyle Derin'in bile aklını çelen bu tasarım ile kendinizi çok özel ve cesur hissedeceksiniz.

Kumaşından yaydığı lavanta kokusu ve yumuşacık dokusu ile ev şıklığınızı arşa çıkaracağınız bu ikonik kimonoyu incelemek ve satın almak için tıklayabilirsiniz.

Eğlencesiz olmaz!

"Yok ya kimonolar bana göre değil." diyen eğlenceye düşkün çocuk ruhlular. Müjde! Her tarz ve duruma ayak uydurmayı başaran kimonolar, birbirinden keyifli ve sevimli halleriyle sonbahar kombinlerinizi fethetmeye hazır. Kimonolar hakkındaki tüm önyargıları bir kenara bırakacağınız bu model, renkli tasarımı ve çılgın desenleriyle eğlenceyi tavan yapıyor. Hem sokak stilinizde hem de ev kombinlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu parça ile çocuksu ve yaratıcı ruhunuzu kombinlerinizde gösterebilirsiniz.

Kimonoların çabasız şıklığından ve konforundan mahrum kalmak istemiyorsanız, harf desenli kimonoyu buradan inceleyebilir veya satın alabilirsiniz.

Biraz soluklanmaya ihtiyacın var

İş hayatı, sosyal yaşam, ev işleri ve sorumluluklar... Kendinize ne kadar yüklendiğinizin farkında mısınız? Bunca yükü ve stresi omuzlarınızda taşırken bir an olsun dinlenmeye, ruhunuza ve bedeninize odaklanacağınız anlar yaratmaya ihtiyacınız var. Yoga matında şifa bulurken veya meditasyon pratiklerinizde kim olduğunuzu yeniden keşfederken Japon mirası olan kimonolar, yol göstericiniz olacak. Ağaç baskılı bu parça, ruhsal yaşam enerjinizin peşine düştüğünüz bu yolculukta Uzakdoğu'dan gelen mentor gibi sizleri kucaklayabilir.

Oversize ve hafif yapısı sayesinde hareket kabiliyetinizi kısıtlamayacak ve bedeninizi özgür bırakacak bu kimonoyu incelemek için tıklayın.

Kimonolara cool dokunuş

14. yüzyıldan günümüze kadar gelen ölümsüz kimonolara kottan başka ne yakışabilir ki? Sokak modasını kasıp kavuran denim üstü denim stilinin yeni başrolünde artık kot kimonolar var. Cool ve sportif bir stilin vazgeçilmezine dönüşmesi muhtemel bu parçalar, sonbaharın yeni gözdesi olabilir. Çığır açan tasarımlarıyla moda dünyasının yükselen yıldızı Cross Jeans, bu modeliyle yüzyıllık kimonolara yenilikçi bir bakış getiriyor. Kot kumaştan tasarlanan modeliyle kimonolara bambaşka bir tavır kazandıran bu parça, havalı ve şık bir görünümün yeni anahtarı olacak.

Kot pantolonlarla kombinleyerek oldukça trend bir görünüme kavuşacağınız kot kimonoyu incelemek için tıklayın.

İçindeki savaşçıyı özgür bırak

Japon askeri gücünde önemli yeri olan kadın samuraylar, ustalıkla kullandıkları silahın yanında gücünü ve görkemini gösterecek bir kimonoya ihtiyaç duyuyorlardı. Bir samuray olmasanız da gün içinde oldukça şeyle mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. İçinizdeki savaşçıya ihtiyaç duyduğunuz anda, kadın samurayların ilhamı sizinle olacak. Japon modasının mirasına sahip çıkan Usraka, özel tasarım kimonosuyla içinizdeki savaşçıyı özgür bırakmanıza rehberlik etmek istiyor. Şık ve iddialı duruşuyla, savaşçı kadınlara güç veren bu modeli isterseniz kombinlerinizin üstünde hırka gibi kullanabilir veya önünü bağlayarak elbise görevinde kullanabilirsiniz.

İlhamını güçlü kadınlardan alan bu kimonoyu incelemek için tıklayabilirsiniz.

