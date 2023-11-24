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  4. Telefonuna gelen korkunç tehdit mesajını paylaştı! Gazeteci Murat Ağırel ilginç bağlantıyı açıkladı: "Dilan Polat'ı araştırırken işin ucu Tuzlaspor'a geldi"

Telefonuna gelen korkunç tehdit mesajını paylaştı! Gazeteci Murat Ağırel ilginç bağlantıyı açıkladı: "Dilan Polat'ı araştırırken işin ucu Tuzlaspor'a geldi"

24.11.2023 13:49 | Son Güncelleme:
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Özellikle gündeme getirdiği yolsuzluk dosyalarıyla tanınan gazeteci Murat Ağırel son dönemde de Dilan-Engin Polat çifti hakkındaki açıklamalarıyla daha çok duyulmaya başladı. Dilan Polat meselesini araştırırken Tuzlaspor'un adının karıştığı bahis iddialarına eriştiğini belirten Ağırel telefonuna gelen tehdit mesajlarından birini paylaştı. Ağırel ayrıca Arda Turan ve diğer futbolcuların dolandırılmasıyla ilgili önemli bir sorunun altını çizdi.

Telefonuna gelen korkunç tehdit mesajını paylaştı! Gazeteci Murat Ağırel ilginç bağlantıyı açıkladı: "Dilan Polat'ı araştırırken işin ucu Tuzlaspor'a geldi"

Türkiye son günlerde kara para aklama, yolsuzluk, dolandırıcılık olaylarıyla gündeme gelen futbolcuları, sosyal medya fenomenlerini, spor kulüplerini konuşuyor. İncelediği yolsuzluk dosyalarıyla sık sık gündem yaratan gazeteci Murat Ağırel, yaptığı haberler nedeniyle tehdit mesajları aldığından söz etti. Öte yandan Seçil Erzan'ın futbol camiasını dolandırmasına değinen Ağırel, Arda Turan'a ulaşacağını açıkladı.

KORKUNÇ TEHDİT: İBRETİ ALEM İÇİN SURATINI KESECEK

Murat Ağırel, Onedio ekibinden Pelin Çini'ye Türkiye'nin konuştuğu son dolandırıcılık olaylarından yaptığı haberlerler nedeniyle kendi yaşadıklarına dek birçok konuda açıklamalar yaptı. Söyleşi sırasında telefonuna az önce geldiğini belirttiği tehdit mesajını gösteren Ağırel, "Küfürler hariç okuyayım hatta kayıtta da olsun. Bu mesajı atan K.T.Ş . 'Yarın öbür gün bir holigan ibreti alem için suratını kesecek' demiş bana." diyerek mesajı açıkladı.

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"DİLAN POLAT'I ARAŞTIRIRKEN İŞİN UCU TUZLASPOR'A GELDİ"

Yasa dışı bahis iddialarıyla gündemdeki Tuzlaspor meselesine ulaşma sürecini Ağırel, "Dilan Polat meselesini araştırırken bana 'Tek kişi o değil Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın da kazandıkları paralara bakın' diye ihbarlar gelmeye başladı ve işin ucu Tuzlaspor'a geldi" diyerek anlattı.

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"BAŞKA BANKA MÜDÜRLERİ DE YAPIYOR MU BU SİSTEMİ?"

Ağırel ayrıca son günlerin en çok konuşulan konularından, futbol camiasında Seçil Erzan vurgununa da değindi. "Bu meseleye bir takımın oyuncusunun başına gelen bir olay olarak bakmamak lazım" diyen Ağırel, şöyle konuştu:

"Sorulması gereken soru da çok belli, yani benim en çok merak ettiğim ve en çok araştıracağım yer belli. O kadar çok para, milyon dolarlar nasıl oluyor da böyle elden ele, çanta ile taşınabiliyor. Bu güzellik merkezleri dosyasını neden açtık? sorduğumuz soru ne? Nereden geliyor bu para? Ve bu para vergilendiriliyor mu? Bizler vergimizi verirken bu çantalarda taşınan paralardan para kazananların bir sorumluluğu yok mu? Bu, başka banka müdürleri tarafından da yapılan bir sistem mi? Başka kimler valizlerle paralar verdi ve kaybetti?"

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Ağırel, dosyayı inceledikten sonra Arda Turan'a ulaşacağını da ekledi.

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