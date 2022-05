Temizlik sevdalılarının biriciği Dyson elektrikli süpürge incelemesi

Elektrikli süpürge olmadan derinlemesine temizlik düşünülemez. Dyson ise yenilikçi tasarımı ve ürünleriyle temizlik konusunda çığır açıyor. Tabii akıllardan "Dyson elektrikli süpürge hangisi iyi?" gibi sorular geçiyor. Markanın büyük beğeni kazanan Cinetic Big Ball Animal Pro 2 modeli evini bir gün bile tozlu görmeye dayanamayanların ve temizlik yapmadan duramayanların gönlünü çalıyor. Ürünle ilgili tüm detayları öğrenmek için Dyson inceleme yazımızı okumadan geçmeyin.

Dyson Cinetic Big Ball Animal Pro 2 Elektrikli Süpürge

Dyson Cinetic Big Ball Animal Pro 2 Elektrikli Süpürge'nin teknik özellikleri

Hazırsanız Dyson elektrikli süpürge incelemesine başlıyoruz! Dyson Cinetic Animal Pro 2, evini her zaman tertemiz görmek isteyenler için 150 AW emiş gücüne sahip. 700 watt motor gücüyle evinizde kirden eser bırakmayacak elektrikli süpürge, çok yönlü fonksiyonlarıyla kablosuz modellerini aratmıyor. Özellikle alerjik rahatsızlıklarından dolayı süpürge seçiminde hassas davrananları memnun edecek ürünün 0.8 litre hazne kapasitesi bulunuyor. Cihazın filtresiz oluşuysa temizlikte konfordan ödün vermeyenler için büyük kolaylık sağlıyor. Bu özellikleri tek üründe toplaması ve filtresiz olduğu için emiş gücünü kaybetmemesi sayesinde uzun ömürlü kullanım sunuyor. Ultra etkili siklon teknolojisiyle donatılan Animal Pro 2 Elektrikli Süpürge hem evinizdeki tüm tozları topluyor hem cihazda yaşanabilecek tıkanmaları da önlüyor. Cihazın geniş haznesi sizi korkutmasın çünkü tozlara dokunmanıza gerek kalmadan tek bir tuşla boşalıyor. Böylece bir sonraki temizlik için hazır hâle geliyor. 6.60 metre uzunluğunda kabloya ve 10.62 metre erişim alanına sahip elektrikli süpürge, big ball teknolojisi sayesinde evin her köşesini rahatlıkla geçerek kusursuz temizlik için ihtiyacınız olan her şeyi sağlıyor. Aynı zamanda bilye içinde yer çekim özelliği olası devrilmelere karşı cihazınızı koruyor ve devrilme sırasında bile hızlıca kendini düzeltiyor. 360 derece dönebilen el tutma aparatı tüm kontrolü size bırakarak süpürme işleminizi oldukça kolaylaştırıyor. Dyson elektrikli süpürgenin 127 cm'ye kadar uzanabilen borusu, birçok süpürgeyle ulaşamadığınız yüksek yerleri pırıl pırıl yapmaya yetiyor. Dyson Animal Pro 2'de pnömatik, merdiven, sert zemin ve dar alanlar gibi evinizin farklı köşeleri için kullanabileceğiniz özel başlıklar yer alıyor. Tek tıklamalı eklentileri, aparatları değiştirmek için harcadığınız vakitten tasarruf etmenize yardım ediyor. Çok amaçlı başlıkları, yüksek çekim gücü, etkili siklon teknolojiyle Dyson elektrikli süpürge özellikleri beklentilerin üstüne çıkarak kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor.

Dyson Cinetic Big Ball Animal Pro 2 Elektrikli Süpürge'nin avantaj ve dezavantajları

Dyson elektrikli süpürge kullananları oldukça memnun eden birkaç avantajından bahsetmeden geçmeyelim:

Filtre temizleme veya yıkama sorunu yaşatmaması, ürünü tercih edilebilir kılan en önemli avantajlarından biri.

Özellikle hayvan tüyleri gibi alerjenleri minimum eforla maksimum seviyede temizlemesi kullanıcılara büyük avantaj sağlıyor.

Ürünün birbirinden farklı aparatları evinizde toz kalıntısı dahi bırakmıyor.

Elektrikli süpürge, alerjen ve tozları toplayarak tekrar dışarı çıkmalarını engelliyor. Bu yönüyle kullanıcılarına güven veriyor.

Dyson elektrikli süpürgenin şeffaf haznesi sayesinde yanlışlıkla çektiğiniz eşyalarınızı rahatlıkla görebiliyorsunuz.

Devrildiğinde kendini hızlıca düzeltme özelliğiyle kalpleri fethediyor.

Gelelim ürünün dezavantajlarına:

Kablosu uzun olsa da kablosuz modelleri tercih edenler için bu durum dezavantaj olarak görülebiliyor.

Muadillerine kıyasla fiyatının yüksek olması ürünün dezavantajları arasında yer alıyor.

Dyson Cinetic Big Ball Animal Pro 2 Elektrikli Süpürge'yi kullananların yorumları

Dyson elektrikli süpürge yorumlarına bakıldığında genel olarak markanın en beğenilen modellerinden olması dikkat çekiyor. Çekim gücünü yıllar geçse bile kaybetmemesi ve hafif hortumu kullanıcıları fazlasıyla memnun etmiş görünüyor. Rahatsız edici gürültü veren süpürgelere göre daha düşük sesli olması bazı kullanıcıları memnun ederken bazıları sesi ortalamanın üzerinde bulduğunu ifade ediyor. Manevra kabiliyetinin oldukça yüksek olması Dyson kullanıcılarını performans konusunda yanıltmamış. Turbo başlığının hayvan tüylerini etkili temizliyor oluşu da takdirleri kazanıyor. Ancak hazne boşaltma sistemini hijyenik bulmayan kullanıcılar da bulunuyor. Haznenin otomatik sıyrılmıyor oluşu onları az da olsa hayal kırıklığına uğratmış görünüyor.

Dyson Cinetic Big Ball Animal Pro 2 Elektrikli Süpürge'ye benzer ürünler

1. Philips Marathon Ultimate XB9125/07 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

PowerCyclone 10 teknolojisiyle üretilen Philips Marathon Ultimate XB9125/07 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, kullanıcılarına yüksek emiş gücüyle benzersiz temizlik deneyimi yaşatıyor. TriActive ultra başlığa sahip cihaz, ince veya kalın fark etmeksizin tüm tozu ve kiri yakalıyor. Tutma yerinde bulunan toz fırçası mobilya, döşeme gibi eşyalarınızı kısa sürede temizlemenizi sağlıyor. Evcil hayvan tüyleri, polen gibi alerjenleri allergy H13 filtre sistemiyle haznesine hapsediyor.

2. Electrolux Pure C9 PC91-ALRG Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Torbasız özelliğiyle Dyson Animal Pro 2'ye rakip ultra sessiz Electrolux Pure C9 PC91-ALRG Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, sakin temizlik için biçilmiş kaftan. 7 aşamalı filtreleme seçeneği, emiş gücünü üst düzeye çıkararak yüksek performans sağlıyor. Süpürgenin kusursuz manevra kabiliyeti, oluşabilecek hasarları en aza indiriyor. Kolay boşaltılabilir hazneye sahip süpürge, zahmetsiz bakımıyla Dyson Animal Pro 2'ye yüksek ücret ödemek istemeyenlerin ilk seçeneği olmaya aday.

3. Thomas Cycloon Hybrid LED Parquet Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

2.6 litre hazne kapasitesiyle Animal Pro 2'yi bir adım geride bırakan ürün, 3 kademeli emiş gücüne sahip. Özellikle evcil hayvan sahiplerinin temizlikte en büyük yardımcısı olmaya hazır süpürge, kullanıcılarından da tam not alıyor. Bunun yanında kötü kokuları yok eden Aqua-Fresh Air-Box özelliğiyle rakiplerini geride bırakıyor. Hem evinizdeki tozları toplayıp hem tertemiz hava solumanızı sağlayan süpürge, denemeye değer.

4. Hoover H-POWER 700 Alerji Karşıtı Toz Torbasız Süpürge

Hoover H-POWER 700 Alerji Karşıtı Toz Torbasız Süpürge, HEPA filtre sistemiyle etkili temizlik sunuyor. Ürünün 68 dB ses seviyesi sessiz süpürme olanağı tanıyor. 2 litre kapasiteli toz haznesi sayesinde temizliğinize ara vermeden devam edebiliyor. Evcil hayvan tüy toplayıcı özel başlığıyla inatçı tüylerden sizi kurtarıyor. Alerjilere karşı savaş açan Silver Ion teknolojisi bakterilerin haznede çoğalmasını engelleyerek ferah ve temiz hava sağlıyor.

5. Samsung VC07R302MVP/TR Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Kullanıcıların beğenisi kazanan Samsung VC07R302MVP/TR Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, yüksek emiş sağlayan ve süpürgenizde oluşabilecek tıkanmaların önüne geçen CycloneForce teknolojisiyle öne çıkıyor. Tek tuşla hazneyi boşaltan kolay kullanımı, zamandan tasarruf etmenize de yardımcı oluyor. Ergonomik tasarımı ise yormadan zahmetsiz temizlik sağlıyor. 2 yönlü park sistemi kullanılmadığı zamanlarda alan tasarrufu yapmanıza yardım ediyor.

6. Arnica Pika Turbo ET14411 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Kısa sürede güçlü temizlik olanağı sunan Arnica Pika Turbo ET14411 Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, A enerji sınıfıyla elektrikten tasarruf etmenize yardımcı oluyor. Perde fırçası, dar uçlu borusu, koltuk temizleme aparatlarıyla evinizin her alanı için geniş kullanım imkânı vadederek tercihini Arnica Pika'dan yana kullanmak isteyenleri sevindiriyor. 8 metre erişim alanıyla Dyson Animal Pro 2'ye yetişen ürünün 75 dB ses seviyesiyle sessiz çalıştığını da belirtmeden geçmeyelim.