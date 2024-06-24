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  4. Temmuz zammı için kritik gün! AK Parti'de 'değişim' geldi çattı: O isimlerin faturası bugün MYK'da kesiliyor

Temmuz zammı için kritik gün! AK Parti'de 'değişim' geldi çattı: O isimlerin faturası bugün MYK'da kesiliyor

24.06.2024 08:48
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AK Parti'de seçim sonuçlarının faturası bugün kesiliyor! Bugünkü MYK toplantısında 31 Mart'ta ortaya çıkan tablo ele alınacak, bununla birlikte 5 il başkanının değişmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda milyonların merakla beklediği temmuz zammı da masada olacak.

Temmuz zammı için kritik gün! AK Parti'de 'değişim' geldi çattı: O isimlerin faturası bugün MYK'da kesiliyor

31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti için en kritik günlerden biri geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) saat 15.00'te toplanıyor. Toplantının ana gündemi Erdoğan'ın da üstüne basa basa vurguladığı 'değişim' talebi ve iç muhasebe.

'DEĞİŞİM' BUGÜN

Toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi bekleniyor. İlçe başkanları özelinde de çalışmalar yürütülüyor. TGRT Haber'in haberine göre; MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı bir şekilde ele alınacak. Bazı ilçe başkanları üzerinde de çalışma yapılacak ve çalışma tamamlanırsa atamalar gerçekleşecek.

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MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ TEMMUZ ZAMMI DA MASADA

Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında yapılacak zammı bekliyor. Temmuz ayı zammı, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. Tahminlere göre yüzde 25-30 bandında çıkacak. Hükümetten bir adım gelip gelmeyeceği bir kez de MYK'da ele alınacak.

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ERDOĞAN'IN 'DEĞİŞİM' VURGUSU

Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" özeleştirisinde bulunmuştu.

Erdoğan daha sonrasında "Yeri ve zamanı geldiğinde; kırmadan, dökmeden, küstürmeden değişimi yapacağız" mesajını vermişti.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Express

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