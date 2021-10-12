Ter kokusuna gün boyu dur diyen en iyi kadın deodorant çeşitleri

Söz konusu vücudumuzun en hassas yerlerinden biri olan koltuk altı olunca dikkatli olmakta fayda var. Doğru deodorant seçimi için düşündüğünüzden daha fazla kritere dikkat etmeniz gerekebilir. Cilt tipi, ürün içeriği ve koku gibi birçok değişken özelliğe sahip deodorantlar mevcut. Kullanım farklılığına göre sprey, stick, krem ve hatta kristal deodorantlar bulunuyor. Tüm bunlar gözünüzü korkutmasın, deodorant çeşitleri arasında kaybolmanıza gerek yok; size gösterdiğimiz yolu takip ederek kendinize en uygun deodorantı seçebilirsiniz. O zaman en önemli konudan başlayarak deodorantları tanıyalım.

Deodorant seçerken nelere dikkat edilmeli?

Öncelikle bir deodoranttan ne istediğinizi bilmeniz gerek. Deodorantın ter kokusunu hapsetmesini ve aynı zamanda güzel kokmasını istiyorsanız antiperspirant özellikli deodorantları tercih etmelisiniz. Birçok deodorantta bulunan antiperspirant, gözenekleri kapatarak ter oluşumunu önler. Daha çok pudralı üretilen bu deodorantlar, hoş parfümleriyle de sıkça tercih edilir. Doğal terleme dengesini bozmak istemiyorsanız içeriği doğal olan deodorantlara da yönelebilirsiniz.

Özellikle hassas cilt tipiniz varsa tercihiniz mutlaka bu yönde olmalı. Tahrişe en müsait bölgelerden biri olan koltuk altı için bitkisel yağlardan oluşan cilt dostu deodorantları gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Üstelik bu deodorantlar nemlendirici etkiye sahip. Deodorant alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu cilt tipiniz. Cildiniz yağlıysa ıslaklığı dengelemesi açısından pudralı deodorantları tercih edebilirsiniz. Kuru bir cilt yapınız varsa nemlendirici özelliği bulunan deodorantlara yönelmelisiniz. Hassas bir cilde sahip olanların ise içeriğinde alkol ve kimyasal barındırmayan ürünleri seçmesi en sağlıklısı olur.

Deodorant nasıl kullanılır?

Deodoranttan en fazla verimi almanın yolu, ürünü doğru kullanmaktan geçiyor. Sprey deodorantlar önce çalkalanmalı, daha sonra 15 cm mesafeden koltuk altına sıkılmalı. Bu sayede deodorant, tüm koltuk altınıza yayılarak teri hapseder. Roll-on ve stick deodorantlar ise koltuk altına sürülerek uygulanır ancak aceleyle yapmamaya özen göstermelisiniz. Deodorantın tüm koltuk altınıza yayılmasını sağlarsanız ter kokusuna geçit vermezsiniz. Deodorant kullanmadan önce koltuk altınızın kuru ve temiz olmasında fayda var. Böylece deodoranttan en etkili sonucu alabilirsiniz.

1. Uygun fiyatla maksimum etki

Birçoğumuz ter kokusundan bizi kurtaran deodorantların performanslarının yanında fiyatlarına da önem veriyor. Fiyat-performans açısından en çok tercih edilen deodorantlardan biri Rexona Shower Fresh. Kullandığınız an ferahlık hissi veren deodorant, kendine özel patentli bir özelliğe sahip. Motionsense adı verilen özellik sayesinde siz hareket ettikçe deodorantın verdiği ferahlık artar. Böylece ter korkusu yüzünden koşunuzu ve sporunuzu kısıtlamak zorunda kalmazsınız. Gün içinde ne kadar çok efor harcarsanız harcayın, rahat hissedersiniz. Üstelik bu ferahlık etkisi 48 saat boyunca sizinle kalır.

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2. Doğal deodorant arayanlara harika bir önerimiz var

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Bakım ürünü alırken ürün içeriklerine dikkat edenlerin sayısı hiç de az değil. Ancak diğer ürünlere göre sayısı az olan doğal yapılı ürünleri bulmak bazen zor olabiliyor. Doğal içerik için kadın deodorant çeşitleri arasında kaybolmayın, bizce İncia Doğal Roll-on tam size göre. İçerisinde cilt yapınıza zarar verecek kimyasallara yer vermeyen ürün, doğallık sevenlerin favorisi. İncia Doğal Roll-on gözenekleri kapatmadan ter kokusunu yok ediyor, cildin korunmasına yardımcı oluyor. Üstelik temiz içerikli olması nedeniyle hassas ciltler için de uygun bir ürün.

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3. Sudan etkilenmeyen deodorantla 7 gün ter kokusunu unutun

Sprey deodorantları sevmiyorsanız ve roll-onların kurumamasından şikayet ediyorsanız krem deodorantlara bir şans verebilirsiniz. Krem deodorantların en popüleri olan Deotak ile tanışın. Kötü kokuyu maskeleyen bu deodorant, antiperspirant özelliği ile terlemeyi de önlüyor. En ilgi çekici ve şaşırtıcı özelliği ise etkisinin 7 gün sürmesi. "Nasıl olur?" demeyin, çünkü bu deodorant sudan etkilenmiyor. Ter önleme özelliğinin yanında gözenekleri de temizleyen krem deodorant, ciltteki tahrişleri de en aza indirgiyor. Bu kadar özelliğinin yanında uygun fiyatlı olması da sevindirici bir durum.

Krem deodorantları denemek ve Deotak’a bir şans vermek istiyorsanız buraya tıklayarak ürünü incelebilirsiniz.

4. Tahriş olmuş koltuk altınıza nefes aldıran deodorant

Cilt bakımına önem verilse de çoğu zaman koltuk altı bakımı göz ardı ediliyor. Oysaki pürüzlü ve tahriş olmuş bir koltuk altına sahipseniz bakıma ihtiyacınız var demektir. Özgürce askılı bluzlar giyebilmek ve koltuk altınızı pürüzsüz hale getirmek istiyorsanız size nemlendirici etkili bir deodorant önerebiliriz. Dove Go Fresh Nemlendiricili Deodorant, ihtiyaç duyduğunuz bakımı karşılayabilir. Alkol içermeyen formülü sayesinde hassas koltuk altları için uygundur. Ter kokusunu engelleyen deodorant aynı zamanda cildi nemlendirerek yenilenmesini sağlar. 3 günlük düzenli kullanım sonrası daha yumuşak ve pürüzsüz koltuk altlarına kavuşabilirsiniz.

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5. Bu deodorant, hassas ciltlilerin yardımına koşuyor

Hassas ciltli olmak zor, hangi bakım ürününe yönelseniz ya kızarıklık yapar ya da daha kötüsü cildi tahriş eder. Eğer bu sorunlara sahipseniz hassas ciltli olanların sıklıkla tercih ettiği Garnier Hassas Ciltler İçin Deodorant’ı deneyebilirsiniz. Doğal ıslaklık emici içeren deodorant, teri bir sünger gibi çeker, 48 saat boyunca ferah hissetmenize olanak tanır. Alkol içermeyen hassas yapısıyla cilde dost bir dokunuş sağlayan ürün, zarar vermeden ter kokusunu önler. Deodorantların ıslak yapısını sevmeyenleri sevindirecek bir diğer özelliği ise hızlı kuruması.

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6. pH dengesini koruyan deodorant sayesinde terle birlikte bakterilere de veda edin

Cildin pH dengesini korumak cilt sağlığı için oldukça önemli. Düşük pH'lı ürünlerle ciltteki bakteri oluşumunun önüne geçebilirsiniz. Bakteriler için en uygun ortam olan koltuk altlarının pH dengesine ihtiyacı var. Cilt sağlığınızı korumak için pH dengesine önem veren markalardan biri olan Sebamed’in Deo Sprey Blossom deodorantını deneyebilirsiniz. 5.5 pH değeri ile cildin doğal yapısını koruyan deodorant, cilde uyumlu parfüm içerir. Yapısında alüminyum ve alkol barındırmaz. Bu özelliklerinin yanında ter kokusunu önlemekte de oldukça başarılı. Uygun fiyatlı oluşu ürünü daha da ilgi geçici hale getiriyor.

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7. "Deodorantım parfüm gibi koksun." diyenler buraya

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Parfüm kullanmayı seven ve kokuya önem veren kadınlar, deodorant için de güzel kokulu ürünlere yöneliyor. Ama ne yazık ki birçok deodorantın kokusu pek de kalıcı değil. Hem kalıcı hem de çarpıcı bir koku arıyorsanız Calvin Klein One Deodorant'ı seveceğinize eminiz. Mandarin portakalı, misk, amber ve sandal ağacı gibi birçok farklı koku bu deodorantta bir araya geliyor. Kokusuyla özel hissettiren deodorant, stick yapıdaki formuyla da kullanım kolaylığı sağlıyor. Bu ürünle ter kokusunu unutarak saatlerce kalan güzel kokunun keyfini sürebilirsiniz.

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8. Epilasyon ve tıraş yüzünden tahriş olmuş koltuk altınızı bu deodorantla rahatlatabilirsiniz

İstenmeyen tüylerden kurtulalım, derken çoğu zaman cildimize zarar verebiliyoruz. Hassas bir yapıya sahip olan koltuk altları epilasyon ve tıraş yüzünden tahriş olabiliyor. Acı verici bu durumdan sizi kurtaracak bir ürün önerelim; Kiehl’s Superbly Efficient Deodorant, cildi yumuşatan deodorantlardan biri. Yara ve kesiklerin tedavisinde kullanılan hamamelis bitkisi içeren deodorant, tıraş sonrası tahrişlerine iyi geliyor, ter kokusunu yok ederek ferahlık sağlıyor. Parfümsüz olan bu deodorant, tende kalıntı bırakmadan teri emiyor.

Koltuk altınızdaki tahrişi giderirken aynı zamanda ter kokusundan kurtulmak istiyorsanız buraya tıklayarak ürünü inceleyebilirsiniz.

9. Kararmış koltuk altınız yüzünden hayata küsmeyin, onun da bir çözümü var

Koltuk altına yapılan epilasyon işlemleri tende kararlamalara yol açabiliyor. Kararmış koltuk altları, sizi çoğu kıyafeti giymekten alıkoyacak kadar kötü bir durum. Yaz aylarında rahatça giyinmek ve koltuk altınızı düşünmeden hareket etmek artık daha kolay. Kadınların korkulu rüyası olan kararmış koltuk altları, önereceğimiz bu ürünlerle bir sorun olmaktan çıkıyor. Koltuk altında kararmalara karşı savaşan en iyi kadın deodorant Missha Deo Armpit Brightener. Ciltteki ton eşitsizliklerini gideren deodorant, kararmış bölgeleri beyazlatır, ölü derileri temizleyerek cildi aydınlatır. Üstelik bu deodorantı kararmış olan diz, dirsek ve ayak bileği gibi çeşitli yerlere de uygulayabilirsiniz. Ter kokusunu önlerken koltuk altını aydınlatmayı da başaran deodorant; kuru, karma ve yağlı cilt tipleri için uygun.

Ürünü detaylı incelemek istiyorsanız buraya tıklayın.

10. Ter kokusunu önlerken bitkisel yağlardan faydalanabilirsiniz

Bakım ürünlerini gönül rahatlığı ile kullanmak isteyenler bitkisel içerikli ürünleri tercih edebilir. Mario Badescu Bitkisel Yağ Deodorantı içeriği ile diğer kadın deodorantları arasında öne çıkıyor. Ada çayı, salatalık ve zencefil kökü yağlarından oluşan bitkisel deodorant, botanik karışımlı formülü ile hem teri önlüyor hem de cildi besliyor. Alüminyum gibi kimyasalları içermeyen ürünü hassas ciltli olanlar da rahatlıkla kullanabilir. Ter kanallarını doldurmadan ter kokusunu önleyen ürünle sağlıklı bir şekilde ferah koltuk altına kavuşabilirsiniz.

Koltuk altınıza doğal bir dokunuş yaparak bitkilerin mucizevi etkilerine kendiniz bırakmak istiyorsanız buraya tıklayarak ürünü satın alabilirsiniz.

11. Doğaya dost krem deodorant

Kullandığınız deodorantın hem zararlı kimyasallar içermemesini hem de doğaya dost olmasını ister miydiniz? Bakım ürünü kullanırken çevreyi de düşünüyorsanız Raqun Krem Deodorantı incelemelisiniz. İçerisinde organik portakal kabuğu yağı bulunan deodorant, yüzde yüz yenilenebilir ham maddeden oluşuyor. Bu çevreye duyarlı ürün, cildinize de dost. İçerisinde alüminyum gibi sentetik koruyucu ve kimyasallar bulunmuyor. Bu deodorantın da doğal terlemeyi etkilemediğini söylememiz gerek. Ürünün içimizi rahatlatan tüm bu özellikleri onu hamile ve emziren annelerin de tercihi haline getiriyor.

Hem cilde hem doğaya dost olarak ter kokusunun önüne geçen krem deodorantı satın almak istiyorsanız buraya tıklayın.

12. Ve gelelim en çok merak edilen kristal deodorantlara

Deodorantların sprey, roll-on ve krem gibi çeşitlerini tanıdık, şimdi kristal deodorantları tanımaya ne dersiniz? Islatılarak kullanılan bu deodorantlar da oldukça etkili. Kristal kadın deodorant önerisi olarak Deepsea Kristal Doğal Tuz Roll-On’u söyleyebiliriz. Islatıldıktan sonra çözülen deodorant kristalleri, 24 saat boyunca ter kokusunun önüne geçiyor. Koltuk altında bakteri oluşumunu engelleyen deodorant, doğal terleme dengesini bozmuyor. Zararlı kimyasallar içermeyen ürün, kıyafetlerde leke bırakmamasıyla da öne çıkıyor.

Eğer siz de farklı bir deodorant denemek istiyorsanız ve kristal deodorantı merak ediyorsanız buraya tıklayarak ürünü inceleyebilirsiniz.

13. Kıyafetlerde kalan deodorant lekelerine son

Kıyafetlerdeki deodorant lekeleri hiç canınızı sıkmasın. Eğer doğru deodorantı seçerseniz bundan kurtulabilirsiniz. Kıyafetlerde leke bırakmayan en güzel kadın deodorant 8x4 Unity. Dermatologlar tarafından cilde uyumluluğu onaylanan deodorant sayesinde lekelere veda edin. Yeni nesil formülüyle ciltte ve kıyafette leke bırakmadan ter kokusunu önleyen deodorant, uzun süren kalıcı bir kokuya sahip. Bergamot, nane ve yeşil okyanus kokularını bir araya getiren ürünle hem parfüm sıkmış gibi güzel kokabilir hem de terlemenin önüne geçebilirsiniz.

Deodorant lekelerine veda etmek istiyorsanız buraya tıklayarak ürünü satın alabilirsiniz.

14. Aşırı terleyenler bu ürünü çok sevecek

Terleme problemleriniz varsa etkisi daha yoğun olan deodorantları kullanmalısınız. Yoğun terlemeyi kontrol altına alan ve hızlı bir şekilde kuruyan deodorant arıyorsanız Vichy Terleme Karşıtı Roll-on ile bu arayışınıza son verin. Uygulandıktan sonra hızla kuruyan ve terlemenizi dengeleyen roll-on, istenmeyen kokuların önüne geçiyor ve bu etkisi 72 saat sürüyor. Hassas ciltlilerin de rahatlıkla kullanabileceği ürünle yoğun terleme probleminize çözüm getirebilirsiniz. Fiyatı diğer deodorantlara göre yüksek olabilir ancak bunun hakkını verdiğini de söylememiz gerek.

Ter probleminiz varsa ve Vichy deodorantı yakından incelemek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

15. Ter kokusunun yerini çiçek kokuları alsın



Güzel kokmak şüphesiz ki her kadına yakışıyor. Sadece ter kokusunu yok etmek yeterli gelmiyor bazen, insan terin yerine güzel kokular duymak istiyor. Bahar, bahçe gibi kokmak isteyenlere harika bir önerimiz var. Yves Rocher Comme Une Evidence Deodorantın kokusuna bayılacaksınız. Menekşe, gül ve inci çiçeği gibi çiçeksi kokuları buluşturan deodorantla zarifliğinizi yansıtabilirsiniz. Bu ürün kokusunun kalıcılığı ve güzelliği sayesinde en çok tercih edilen deodorantlardan biri.

Deodorantını parfüm gibi kullanmak isteyenlerin vazgeçilmezi olacak ürünü buraya tıklayarak satın alabilir ve hoş kokularla kendinizi şımartabilirsiniz.

