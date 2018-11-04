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Terör örgütü YPG/PKK’ya bombalı araçla saldırdılar! Ölü sayısı 50'ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2018 23:52 | Son Güncelleme

Suriye’nin Rakka şehrinde DEAŞ tarafından YPG/PKK’nın kontrol noktasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısının 50’ye yükseldiği aktarıldı.

Terör örgütü YPG/PKK’ya bombalı araçla saldırdılar! Ölü sayısı 50'ye yükseldi

Suriye’nin Rakka şehrinde DEAŞ, YPG/PKK güçlerine yönelik bombalı araçla saldırı düzenledi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka’nın Nur Caddesi’nde bulunan PYD/PKK’ya ait al-Noorst kontrol noktasına düzenlenen saldırıda ölü sayısının 50’ye yükseldiği bildirildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
PKK YPG bombalı saldırı

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