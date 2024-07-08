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  4. Terör örgütünün sığınağında ele geçirildi! MSB görüntüleri paylaştı

Terör örgütünün sığınağında ele geçirildi! MSB görüntüleri paylaştı

08.07.2024 11:58
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi.

Terör örgütünün sığınağında ele geçirildi! MSB görüntüleri paylaştı

Terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. MSB gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.

Bakanlığın hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2.300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Irak
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