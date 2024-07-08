Terör örgütünün sığınağında ele geçirildi! MSB görüntüleri paylaştı

Terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. MSB gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.

Bakanlığın hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2.300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi."

PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor.



Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2.300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/JOq0Oso3Hl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





