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Terörist Albashir'den 'cesaret hapı' iddiası: O anları "İlk kez" diyerek anlattı! 'ÖSO' sözleri çok konuşulacak

21.11.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terörist Ahlam Albashir'in ifadelerinden hain saldırının gerçekleştiği anlara ve öncesine ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Albashir, ağabeyinin ÖSO'da görevli olduğunu, Türkiye'ye gelmeden önce YPG tarafından casusluk gerekçesiyle tutuklanıp cezaevinde kaldığını söyledi. Türkiye'ye birlikte girdiği sahte kocası Bilal Hassan'la Taksim'e saldırıyı gerçekleştirdikleri gün için "İlk kez bu kadar iyi davranıyordu" diyen Albashir ayrıca 'cesaret hapı' alışını da anlattı.

Terörist Albashir'den 'cesaret hapı' iddiası: O anları "İlk kez" diyerek anlattı! 'ÖSO' sözleri çok konuşulacak

Türkiye İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin ise yaralanmasına yol açan hain terör saldırısıyla ilgili detayları takip etmeye devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştirdikten kısa süre sonra yakalanan PKK'lı terörist Albashir, olay günü Taksim'e giderken Bilal Hassan'ın kendisine "rahatlatıcı olduğunu söylediği bir adet hap verdiğini" söyledi. Hassan'ın verdiği, içinde patlayıcının bulunduğu çantayla ilgili "Çantaya baktığımda içinde cips, kek gibi yiyecek poşetleri vardı. Alt kısımda yumuşak dokulu bir paket vardı. Korktum, 112'yi aradım. Çıkan şahısla Türkçe bilmediğim için konuşamadım" diye konuştu. Albashir ayrıca saldırı talimatını veren Hacı kod adlı teröristle birinde gözleri bağlı olmak üzere iki kez görüştüğünü, görüşmelerinde ÖSÖ'ya casusluk yaptığı suçlamasıyla tehdit edildiğini öne sürdü. İşte Albashir'in ifadesiyle hain saldırının gerçekleştiği ana dek yaşananlar...

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ÖSO VE CESARET HAPI...

Albashir, saldırıyı gerçekleştirdikten yaklaşık 10 saat içinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınmış, günler sonra ise tutuklanmıştı. Albashir'in her geçen gün yeni ifadeleri ortaya çıkıyor. Cezaevine gönderilen Albashir'in ifadesinde Sabah'ta yer alan habere göre çok konuşulacak Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve cesaret hapı ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Albashir'in ifadesinde anlattıkları şu şekilde:

"ABİM ÖSO'DA KOMUTAN"

  • "Abim Muhammed, Özgür Suriye ordusunda üst düzey komutandır. Muhammed, DEAŞ saldırısı sırasında yaralanmış ve iki bacağında da protez takılıdır. 2017 yılında Ablam Meryem'le YPG kontrolündeki Münbiç'e gittik. Burada Ahmet A. ile sevgili olduk. 2 ay sonra ayrıldık. 2 ay boyunca benden YPG için bir talepte bulunmadı. Münbiç'te YPG üst düzey yöneticileri beni aleyhlerine casusluk yaptığım için tutukladılar."

"ÖSO'YA CASUSLUK YAPIYORSUN, AİLENE ZARAR GELECEK"

  • "1 ay Münbiç'te cezaevinde kaldım. Cezaevinden çıktıktan sonra, 'Hacı ile görüşeceksin' diye beni aradılar. Hacı üst düzey sorumluydu. İlk seferinde gözlerim bağlıydı. Görmedim. ''Sen ÖSO'ya çalışıyorsun'' dediler. Birkaç hafta sonra yeniden beni Hacı'ya götürdüler. Bu kez gözlerim açıktı. Vücudunun görünen yerinde dövmesi vardı. Beni "ÖSO'ya casusluk yapıyorsun, ailene zarar gelecek" diye korkuttular."

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"TAKSİM'DE ÇOK POLİS VAR MI"

  • "Bilal beyaz tenli, siyah sakallı, vücudunda lekeleri olan ufak tefek biridir. Bana zorla sahip olmaya çalışınca ben evi terk ettim. Hacı ise, 'Bilal ne isterse yap yoksa abin ve ablana zarar gelir' diye korkuttu, ben de Bilal'e döndüm. Hacı ve Bilal'in talebiyle birkaç kez Taksim'e gittim. Bilal bana 'Taksim'de çok polis var mı' diye sormuştu."

"TAKSİM'DE VİDEO ÇEKİP GÖNDERDİM"

  • "Taksim'e iki kez korsan taksiyle gittim, döndüm. Hacı benden Taksim heykelinin önünde video çekmemi istedi. Ben de bu sebeple Hacı'ya göndermek üzere Taksim'deki heykelin önünde video çektim ve gönderdim. Sonrasında etraftaki mağazaları çektim. Görüntülerdeki patlamanın gerçekleştiği yerin videosunun olması ise tesadüf. İsteyerek çekmemiştim."

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"BANA 'RAHATLATICI' HAP VERDİ"

  • "Bilal uyuşturucu içer. Ben içmem. Olay günü Taksim'e gideceğimiz gün bana rahatlatıcı olduğunu söylediği bir adet hap verdi. Ben hapı neden veriyorsun diye sorduğumda, 'Benim üstümde kalmasın, sen taşı' dedi. Bilal gideceğimiz gün ilk kez bu kadar iyi davranıyordu. Korsan taksi çağırıp gittik. Yolda biriyle konuşup, 'Tamam kardeş geliyoruz' diye biriyle konuştuğunu birine bilgi verdi. Elindeki çantayı bana verip 'Sen gez, ben geleceğim' dedi. Çantayla araçtan indim. İstiklal'e doğru yürümeye başladım."

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"KORKTUM, 112'Yİ ARADIM"

  • "Çantayı alıp, İstiklal Caddesi'ne girdim. Çantaya baktığımda içinde cips, kek gibi yiyecek poşetleri vardı. Alt kısımda yumuşak dokulu bir paket vardı. Korktum, 112'yi aradım. Çıkan şahısla Türkçe bilmediğim için konuşamadım. Korkmuştum. Bu sırada Hacı aradı. Benim arkadan çekilmiş bir görüntümü gönderdi. Görüntüyü anlayamadan Hacı, 'Çantayı bırak, oradan ayrıl. Başkası gelip çantayı alacak' dedi. Ben de bırakıp gittim."

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İstiklal Caddesi terör saldırısı

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