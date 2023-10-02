HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Teröristlerin katlettiği şehit veteriner teknikeri defnedildi! Akrabası yaşananları anlattı 'Babası şüphelenmiş çünkü daha önceden oralarda kaza geçirmişti'

Teröristlerin katlettiği şehit veteriner teknikeri defnedildi! Akrabası yaşananları anlattı 'Babası şüphelenmiş çünkü daha önceden oralarda kaza geçirmişti'

02.10.2023 15:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da hafif ticari araçla bombalı saldırıda bulunan teröristlerce katledilen ve aracı gasbedilen şehit veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ın cenazesi, toprağa verildi. 2 teröristin, aracı Kayseri'deki veterineri öldürüp gasbettikleri öğrenildi. Bozlağan'ın akrabası, veterinere ulaşılamayınca yaşananları anlattı. Babasının bulmak için yola çıktığını, yolda ıslaklık gördüğünü ancak yağmur yağmadığını, babasının şüphelendiğini çünkü Bozlağan'ın daha önceden oralarda kaza geçirdiğini aktardı.

Teröristlerin katlettiği şehit veteriner teknikeri defnedildi! Akrabası yaşananları anlattı 'Babası şüphelenmiş çünkü daha önceden oralarda kaza geçirmişti'

İlçede veterinerlik yapan Mikail Bozlağan'ı (24) Çataoluk ve Avlağa Mahallesi arasındaki köprünün yakınlarında başından vurarak öldüren teröristler, veterinerin aracını gasbetti. Araçla Ankara'ya giden teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Teröristler, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulundu. Bozlağan'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Develi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA-20231002-32293983-32293978-ANKARADAKI_SALDIRIYI_GERCEKLESTIREN_TERORISTLERIN_KATLETTIGI_SEHIT_VETERINER_TEKNIKERI_DEFNEDILDI

Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin katlettiği şehit veteriner teknikeri defnedildi.

AA-20231002-32293823-32293816-ANKARADAKI_SALDIRIYI_GERCEKLESTIREN_TERORISTLERIN_KATLETTIGI_SEHIT_VETERINER_TEKNIKERI_DEFNEDILDI

TABUTA SARILARAK AĞLADILAR

Develi ilçesi Çarşı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bozlağan'ın ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

AA-20231002-32293823-32293818-ANKARADAKI_SALDIRIYI_GERCEKLESTIREN_TERORISTLERIN_KATLETTIGI_SEHIT_VETERINER_TEKNIKERI_DEFNEDILDI

Cenaze namazının kılınacağı camiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şehidin babası Ramazan Bozlağan ile el ele geldi.

AA-20231002-32293823-32293819-ANKARADAKI_SALDIRIYI_GERCEKLESTIREN_TERORISTLERIN_KATLETTIGI_SEHIT_VETERINER_TEKNIKERI_DEFNEDILDI

Törene 6 aylık bebeği Yağız Asaf ile katılan şehidin eşi Edanur ve şehidin annesi Fatma Bozlağan tabuta sarılarak ağladı.

AA-20231002-32293823-32293821-ANKARADAKI_SALDIRIYI_GERCEKLESTIREN_TERORISTLERIN_KATLETTIGI_SEHIT_VETERINER_TEKNIKERI_DEFNEDILDI

Anne Bozlağan, "Sen beni üzmedin, Allah da seni üzmesin" diyerek gözyaşı döktü.

AA-20231002-32293877-32293869-ANKARADAKI_SALDIRIYI_GERCEKLESTIREN_TERORISTLERIN_KATLETTIGI_SEHIT_VETERINER_TEKNIKERI_DEFNEDILDI

Milletvekili Böhürler, anneyi ve şehidin eşini teskin ederken, şehidin eşi ve annesi birbirlerine yaslanarak teselli buldu.

AA-20231002-32293877-32293873-ANKARADAKI_SALDIRIYI_GERCEKLESTIREN_TERORISTLERIN_KATLETTIGI_SEHIT_VETERINER_TEKNIKERI_DEFNEDILDI

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bozlağan'ın naaşı, ilçeye bağlı Avlağa Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

AA-20231002-32293877-32293874-ANKARADAKI_SALDIRIYI_GERCEKLESTIREN_TERORISTLERIN_KATLETTIGI_SEHIT_VETERINER_TEKNIKERI_DEFNEDILDI

AA-20231002-32293877-32293875-ANKARADAKI_SALDIRIYI_GERCEKLESTIREN_TERORISTLERIN_KATLETTIGI_SEHIT_VETERINER_TEKNIKERI_DEFNEDILDI

AA-20231002-32293983-32293977-ANKARADAKI_SALDIRIYI_GERCEKLESTIREN_TERORISTLERIN_KATLETTIGI_SEHIT_VETERINER_TEKNIKERI_DEFNEDILDI

AKRABASI YAŞANANLARI ANLATTI

Yaşananları anlatan, Avlağa Mahallesi'nde yaşayan veteriner Mikail Bozlağan'ın akrabası Bahri Bozlağan, dün akşam Mikail'in diğer kardeşlerinin kendisini aradığını, babalarının konuşamadığını, acil gelmesini istediklerini söyledi.

mm

Hep beraber köyün girişindeki köprünün yanına geldiklerinde Mikail'in cenazesini amcaoğlunun kucağında gördüklerini anlatan Bozlağan, "Bizim yeğenimiz vatanına, milletine saygılı, buradaki insanların herkesin yardımına koşan, çalışkan bir insandı. Çevre köylerde de son derece sevilen, sayılan bir insandı. Bu şerefsizler, bu vatan hainleri nerelerden gelmişler. Bizim buralarda öyle bir insanlar da yok işin açıkçası." dedi.

mmm

"ŞÜPHELENMİŞ ÇÜNKÜ ÇOCUK DAHA ÖNCEDEN ORALARDA UFAK BİR KAZA GEÇİRMİŞTİ"

Bozlağan, veteriner Mikail Bozlağan'ın Adana sınırına bir tedaviye beraber gideceği arkadaşının Mikail'e ulaşamaması üzerine ailesini aradığını ve babasının da bulmak için yola çıktığını dile getirerek, "Babası yolda ıslaklık görmüş, yağmur filan yağmıyordu, şüphelenmiş çünkü çocuk daha önceden oralarda ufak bir kaza geçirmişti, kışın arabanın kaymasından dolayı. Babası hemen durmuş, arabayı aramış, bulamamış. Çocuğun orada hem kafasına sıkmışlar hem sert bir cisimle kafasına vurmuşlar. Vardığımızda zaten vefat etmişti." diye konuştu.

"İKİ YIL OLDU EVLENELİ! ALTI AYLIK YAVRUSU VAR"

Bahri Bozlağan, şunları söyledi:

"Bir telefon aldım yeğenimden, Ankara'da bir patlama olmuş, çocuğun kullandığı araç orada kullanılmış. Ortağı veteriner hekim ile teyit ettirdim, araç sizin mi diye? O da 'Bizim abi' dedi çünkü arkasında ilaçların konduğu sandık filan varmış. Yavrucak evine kalorifer yaptırmak için borular almış. Borular orada gözüküyormuş. Evli, iki yıl oldu evleneli. Altı aylık yavrusu var."

6 YAŞINDAYKEN KAYBOLMUŞ, SAĞ BULUNMUŞTU

Mikail Bozlağan'ın 6 yaşındayken Develi ilçesinde kuzeniyle 2005'te mantar topladığı sırada kaybolduğu, 4 gün sonra Adana'nın Feke ilçesinde sağ bulunduğu öğrenildi. Mikail'in amcasının oğlu Hüseyin Bozlağan'ın ise cansız bedeni bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİT MİKAİL BOZLAĞAN İÇİN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'nin Develi ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen veteriner sağlık teknikeri Mikail Bozlağan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Alınan bilgiye göre, Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarınca vurularak şehit edilen Bozlağan'ın ailesine mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NDAN, VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ BOZLAĞAN'IN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırı öncesi Kayseri'nin Develi ilçesinde teröristlerce katledilip aracı gasbedilen veteriner sağlık teknisyeni Mikail Bozlağan'ın ailesine taziyelerini iletti. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Mikail Bozlağan'ın ailesini telefonla aradı. Kemal Kılıçdaroğlu, Bozlağan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti. (AA)

Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili yeni gelişme! İçişleri Bakanlığı teröristin kimliğini açıkladı Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili yeni gelişme! İçişleri Bakanlığı teröristin kimliğini açıkladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Perseverance görüntüledi! Mars topraklarında 'toz şeytanı'Perseverance görüntüledi! Mars topraklarında 'toz şeytanı'
Skandal olay! Küçük çocuğa alkol içirip...Skandal olay! Küçük çocuğa alkol içirip...
Beşiktaş'ta korkutan anlar! 'Tak diye bir ses geldi, yataktan hopladım'Beşiktaş'ta korkutan anlar! 'Tak diye bir ses geldi, yataktan hopladım'
Anahtar Kelimeler:
şehit Ankara terör saldırısı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.