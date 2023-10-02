Teröristlerin katlettiği şehit veteriner teknikeri defnedildi! Akrabası yaşananları anlattı 'Babası şüphelenmiş çünkü daha önceden oralarda kaza geçirmişti'

İlçede veterinerlik yapan Mikail Bozlağan'ı (24) Çataoluk ve Avlağa Mahallesi arasındaki köprünün yakınlarında başından vurarak öldüren teröristler, veterinerin aracını gasbetti. Araçla Ankara'ya giden teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Teröristler, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulundu. Bozlağan'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Develi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin katlettiği şehit veteriner teknikeri defnedildi.

TABUTA SARILARAK AĞLADILAR

Develi ilçesi Çarşı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bozlağan'ın ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının kılınacağı camiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şehidin babası Ramazan Bozlağan ile el ele geldi.

Törene 6 aylık bebeği Yağız Asaf ile katılan şehidin eşi Edanur ve şehidin annesi Fatma Bozlağan tabuta sarılarak ağladı.

Anne Bozlağan, "Sen beni üzmedin, Allah da seni üzmesin" diyerek gözyaşı döktü.

Milletvekili Böhürler, anneyi ve şehidin eşini teskin ederken, şehidin eşi ve annesi birbirlerine yaslanarak teselli buldu.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bozlağan'ın naaşı, ilçeye bağlı Avlağa Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

AKRABASI YAŞANANLARI ANLATTI

Yaşananları anlatan, Avlağa Mahallesi'nde yaşayan veteriner Mikail Bozlağan'ın akrabası Bahri Bozlağan, dün akşam Mikail'in diğer kardeşlerinin kendisini aradığını, babalarının konuşamadığını, acil gelmesini istediklerini söyledi.

Hep beraber köyün girişindeki köprünün yanına geldiklerinde Mikail'in cenazesini amcaoğlunun kucağında gördüklerini anlatan Bozlağan, "Bizim yeğenimiz vatanına, milletine saygılı, buradaki insanların herkesin yardımına koşan, çalışkan bir insandı. Çevre köylerde de son derece sevilen, sayılan bir insandı. Bu şerefsizler, bu vatan hainleri nerelerden gelmişler. Bizim buralarda öyle bir insanlar da yok işin açıkçası." dedi.

"ŞÜPHELENMİŞ ÇÜNKÜ ÇOCUK DAHA ÖNCEDEN ORALARDA UFAK BİR KAZA GEÇİRMİŞTİ"

Bozlağan, veteriner Mikail Bozlağan'ın Adana sınırına bir tedaviye beraber gideceği arkadaşının Mikail'e ulaşamaması üzerine ailesini aradığını ve babasının da bulmak için yola çıktığını dile getirerek, "Babası yolda ıslaklık görmüş, yağmur filan yağmıyordu, şüphelenmiş çünkü çocuk daha önceden oralarda ufak bir kaza geçirmişti, kışın arabanın kaymasından dolayı. Babası hemen durmuş, arabayı aramış, bulamamış. Çocuğun orada hem kafasına sıkmışlar hem sert bir cisimle kafasına vurmuşlar. Vardığımızda zaten vefat etmişti." diye konuştu.

"İKİ YIL OLDU EVLENELİ! ALTI AYLIK YAVRUSU VAR"

Bahri Bozlağan, şunları söyledi:

"Bir telefon aldım yeğenimden, Ankara'da bir patlama olmuş, çocuğun kullandığı araç orada kullanılmış. Ortağı veteriner hekim ile teyit ettirdim, araç sizin mi diye? O da 'Bizim abi' dedi çünkü arkasında ilaçların konduğu sandık filan varmış. Yavrucak evine kalorifer yaptırmak için borular almış. Borular orada gözüküyormuş. Evli, iki yıl oldu evleneli. Altı aylık yavrusu var."

6 YAŞINDAYKEN KAYBOLMUŞ, SAĞ BULUNMUŞTU

Mikail Bozlağan'ın 6 yaşındayken Develi ilçesinde kuzeniyle 2005'te mantar topladığı sırada kaybolduğu, 4 gün sonra Adana'nın Feke ilçesinde sağ bulunduğu öğrenildi. Mikail'in amcasının oğlu Hüseyin Bozlağan'ın ise cansız bedeni bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİT MİKAİL BOZLAĞAN İÇİN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'nin Develi ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen veteriner sağlık teknikeri Mikail Bozlağan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Alınan bilgiye göre, Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarınca vurularak şehit edilen Bozlağan'ın ailesine mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NDAN, VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ BOZLAĞAN'IN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırı öncesi Kayseri'nin Develi ilçesinde teröristlerce katledilip aracı gasbedilen veteriner sağlık teknisyeni Mikail Bozlağan'ın ailesine taziyelerini iletti. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Mikail Bozlağan'ın ailesini telefonla aradı. Kemal Kılıçdaroğlu, Bozlağan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletti. (AA)