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Tesla Avrupa’da zor durumda kaldı

29.11.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket bölgede pil endüstrisini geliştirmek için bir pil fabrikası kuracağını söylemişti. Fakat şirket, Avrupa Birliği'nden yaklaşık olarak 1,1 milyar Euro’luk fon alma hakkını kaybetti.

Tesla Avrupa’da zor durumda kaldı

Pil fabrikasının kurulması için Avrupa Birliği fon sağlayacaktı. Fakat Tesla şu anda Avrupa Kıtası’nda üretim yapamıyor.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Pandemi döneminde yaşanan çip krizi bunun en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Şirket kendi fabrikasında ne yazık ki araç üretimi gerçekleştiremiyor. Bu durum firmanın hayal kırıklığına uğramasına neden oldu. Tesla Giga Berlin inşaatı ile ilgili yaşanan bazı yasal zorluklar ve tesisin hemen açılamaması en önemli problemler içerisinde yer alıyordu.

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Tesla Avrupa Birliği’nden 1,1 milyar Euro destek alacaktı. Ancak ilk endüstriyel dağıtımı yapma şartı önemliydi. Ne yazık ki Tesla bu şarta uymadı. Böylece zor durumda kaldı. Avrupa Birliği fon desteği ne yazık ki şirkete sunulmadı.

Elon Musk konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Alman bürokrasisini eleştirdi. Yaşanan bazı bürokratik engeller nedeniyle kendisinin hızlı bir şekilde üretime başlayamadığını söyledi. Alman bürokrasisinin mutlaka modernleştirilmesi gerektiği çağrısında bulundu. Avrupa Birliği’nde gerçekten de bazı bürokratik süreçler çok uzun sürebiliyor. Bu nedenle Tesla Avrupa’da zor durumda kaldı.

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Tesla elbette Avrupa birliği içerisinde üretim yapmaktan vazgeçmedi. Ancak şirketin yasal zorluklar ile karşılaşması canını sıkıyor. Şirketin pandemi döneminde hızlı bir şekilde üretim yapıp dağıtması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği
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