Tesla insansı robotu Tesla Bot'u sahneye çıkardı!

Tesla, AI (yapay zeka) konusunda önemli bir yol katetti. Şirket, geldiği son noktayı ise Tesla AI Day etkinliğinde kamuoyu ile paylaştı. Etkinlikte Elon Musk tarafından sürücüsüz otomobiller için geliştirilen yeni yapay zeka platformu Dojo da görücüye çıktı. Ancak etkinliğin bizce yıldızı, Tesla'nın insansı robotu Tesla Bot'tu.

KARŞINIZDA TESLA'NIN ROBOTU TESLA BOT!

Tesla Bot'u Elon Musk tarafından tanıtımı gerçekleştirilen ve birçok yeteneğe sahip olan bir robot olarak tanımlamak mümkün. Boston Dynamics'in robotlarına rakip olabilecek düzeyde olan Tesla Bot, 1,72 boyunda ve 56 kilo ağırlığında. Robot, maksimum 8 km/s hızla hareket edebiliyor. Ayrıca robotun yüzünde önemli bilgileri gösteren bir ekran yer alıyor.

İnsansı robot Tesla Bot, oldukça basit ve kimilerine göre sıkıcı gelen işlere odaklanacak. Örneğin robot, market alışverişi gibi günlük basit işleri yapabilecek. Robot tüm bunları yaparken Tesla otomobillerinde bulunan birçok sensörü ve FSD bilgisayarı da başta olmak üzere birçok teknolojiyi kullanacak.

NE ZAMAN HAZIR OLACAK?

Elon Musk, Tesla Bot için "Dostça olması ve insanlar için inşa edilmiş bir dünyada gezinmesi amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

Şirketin önümüzdeki yıl Tesla Bot'un bir prototipini hazırlaması bekleniyor.

