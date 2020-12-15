TikTok'a rakip: Facebook Collab uygulamasını kullanıma açtı!

Facebook Collab, ilk olarak mayıs ayının sonlarında, koronavirüs nedeniyle insanların evde kaldığı zamanlarda ortaya çıktı. Collab uygulaması, Facebook ile bağlantılı olsa da Facebook'a hiç benzemiyor. Daha çok TikTok'u ve TikTok'taki düetleri andıran uygulama, artık kullanıma açıldı. Ancak iOS tarafında.

15 SANİYELİK DÜETLER YAPILABİLİYOR

Collab uygulaması, TikTok'a benzer şekilde 15 saniyelik videoları mümkün kılıyor. Bu 15 saniye içerisinde diğer kullanıcıların videoları ile ortaklaşa müzik yapılıyor, bir nevi düet yapılıyor ve ortaya eğlenceli videolar çıkabiliyor. Collab'ta ağırlık anlayacağınız üzere daha çok müzik alanında yeni yaratıcı içerikler yapmak üzerine. Ayrıca oluşturulan içerikler, Instagram veya diğer başka uygulamalarda da paylaşılabiliyor.

FACEBOOK COLLAB NASIL İNDİRİLİR?

TikTok'a benzeyen yapısıyla öne çıkan Facebook'un yeni uygulaması iOS kullanıcıları için App Store'da yerini almış durumda. Fakat uygulama şimdilik ABD'deki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

