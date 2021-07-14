TikTok, Facebook ile bağlantılı olacak

Çinli sosyal medya uygulaması TikTok kısa bir süre içerisinde yeni özelliğini kullanıma sunmak istiyor. Bu özellik kullanıcıların Facebook arkadaş listesinde yer alanları otomatik olarak TikTok ile senkronize hale getirecek. Böylece tüm Facebook arkadaş listenizi olduğu gibi TikTok platformuna aktarabileceksiniz.

FACEBOOK ARKADAŞLARINIZI TIKTOK'TA BULUN

Bu yeni özellik ile birlikte Facebook’taki arkadaşlarınızı TikTok platformunda kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Üstelik tüm işlemler otomatik olarak yapılıyor. Yani sizin hepsini tek tek seçmenize gerek yok. Platformun kullanıcı bilinirliğini artırmak için böyle bir iş birliği yaptığı görülüyor.

Facebook ve TikTok ezeli rakipler gibi görünse bile bu tür konularda anlaşmaya varabiliyor. Ancak Facebook şirketinin nasıl bir kar elde edebileceği henüz bilinmiyor. Anlaşmanın detayları kısa bir süre içerisinde ortaya çıkacaktır.

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