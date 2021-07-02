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  4. TikTok yeni dönem Şeffaflık Raporu'nu yayınladı! ABD detayı dikkat çekti

TikTok yeni dönem Şeffaflık Raporu'nu yayınladı! ABD detayı dikkat çekti

02.07.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa video platformu TikTok, bu yılın ilk Şeffaflık Raporu'nu yayınladı. 2021 yılının ilk üç ayını kapsayan rapora göre, en fazla içeriğin kaldırıldığı ülke, 8 buçuk milyonla ABD oldu.

TikTok yeni dönem Şeffaflık Raporu'nu yayınladı! ABD detayı dikkat çekti

TikTok'un bu yılın ilk Şeffaflık Raporu'nda; Topluluk Kurallarını ihlal eden içerik ve kullanıcılar hakkında yapılan uygulamalar, ülke bazında kaldırılan içerikler, 13 yaş sınırını ihlal eden kullanıcı sayısı, uygulama güvenliği ve uygulama içinde yer alan Kovid-19 ile mücadele hakkında bilgiler de yer alıyor.

TIKTOK'TA EN FAZLA VİDEONUN KALDIRILDIĞI ÜLKE: ABD

Rapora göre, 2021'in ilk çeyreğinde en fazla videonun kaldırıldığı ülkelerin başında 8,540,088 videoyla Amerika Birleşik Devletleri geliyor. ABD’yi 6,495,992 videoyla Pakistan, 6.128.568 videoyla da Brezilya takip ediyor.

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Topluluk Kuralları ihlali sebebiyle kaldırılan videolar nedenlerine göre ayrıldığında şu sıralama ortaya çıkıyor; Yüzde 36.8’le yaş güvenliği birinci sırada yer alırken, hemen ardından yüzde 21.1 oranla yasa dışı aktiviteler ve denetime tabi ürünler geliyor. Raporun devamında yüzde 15.6 oranla yetişkin içerikler, yüzde 8.1 şiddet içeren video ve grafikler, yüzde 8 oranla da taciz ve zorbalık geliyor.

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Raporun Topluluk Kurallarının Uygulanması bölümünde yer alan diğer sonuçlar şunlar:

  • Toplamda 61,951,327 video, Topluluk Kurallarını ihlal ettiği için kaldırıldı.
  • Topluluk Kurallarını veya Hizmet Şartlarını ihlal eden 11,149,514 hesap kaldırıldı. Kaldırılan hesapların 7,263,952'si potansiyel olarak 13 yaşın altındaki bireylere ait olduğu tespit edildi.
  • Kaldırılan videoların yüzde 82'si görüntülenmeden önce, yüzde 91'i herhangi bir kullanıcı tarafından bildirilmeden ve yüzde 93'ü yayınlandıktan sonraki 24 saat içinde kaldırıldı.
  • 1,921,900 reklam, reklamcılık politikaları ve kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle reddedildi.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) sosyal medya tiktok
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