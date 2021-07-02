TikTok yeni dönem Şeffaflık Raporu'nu yayınladı! ABD detayı dikkat çekti

TikTok'un bu yılın ilk Şeffaflık Raporu'nda; Topluluk Kurallarını ihlal eden içerik ve kullanıcılar hakkında yapılan uygulamalar, ülke bazında kaldırılan içerikler, 13 yaş sınırını ihlal eden kullanıcı sayısı, uygulama güvenliği ve uygulama içinde yer alan Kovid-19 ile mücadele hakkında bilgiler de yer alıyor.

TIKTOK'TA EN FAZLA VİDEONUN KALDIRILDIĞI ÜLKE: ABD

Rapora göre, 2021'in ilk çeyreğinde en fazla videonun kaldırıldığı ülkelerin başında 8,540,088 videoyla Amerika Birleşik Devletleri geliyor. ABD’yi 6,495,992 videoyla Pakistan, 6.128.568 videoyla da Brezilya takip ediyor.

Topluluk Kuralları ihlali sebebiyle kaldırılan videolar nedenlerine göre ayrıldığında şu sıralama ortaya çıkıyor; Yüzde 36.8’le yaş güvenliği birinci sırada yer alırken, hemen ardından yüzde 21.1 oranla yasa dışı aktiviteler ve denetime tabi ürünler geliyor. Raporun devamında yüzde 15.6 oranla yetişkin içerikler, yüzde 8.1 şiddet içeren video ve grafikler, yüzde 8 oranla da taciz ve zorbalık geliyor.

Raporun Topluluk Kurallarının Uygulanması bölümünde yer alan diğer sonuçlar şunlar: