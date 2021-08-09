TikTok, Facebook'u tahtından etti

Mobil uygulamaların 2020'deki indirmelerine ilişkin küresel bir anket, Çin'de geliştirilen video paylaşım uygulaması TikTok'un, büyük bir başarı yakaladığını ortaya koydu.

DÜNYANIN EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMASI: TIKTOK

Nikkei’de yayınlanan ankete göre, 2020'de dünyanın en çok indirilen uygulaması TikTok oldu. 2019'da ise dünyanın en çok indirilen uygulaması Facebook Messenger'dı. Böylece TikTok, 2020'yi dünyanın en çok indirilen uygulaması olarak tamamladı.

TikTok'un arkasında, yani ikinci sırada Facebook yer alıyor. Facebook'u ise WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger takip ediyor. Görüldüğü üzere 2019'un lideri Facebook Messenger, 2020'de dördüncü sıraya düşmüş durumda. Tüm sıralama ise şöyle:

2020'NİN EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALARI

TikTok

Facebook

WhatsApp

Instagram

Facebook Messenger

Snapchat

Telegram

Likee

Pinterest

Twitter

FACEBOOK'U TAHTINDAN ETTİ

2019'da ise ilk 5'te Facebook Messenger, Facebook, WhatsApp, TikTok ve Instagram yer alıyordu. Yani ilk 5 uygulamanın 4'ü Facebook'a bağlıydı. Ancak elde edilen sonuçlara göre TikTok 2020'de sıralanan Facebook uygulamalarını geride bırakarak zirveye yerleşti.

