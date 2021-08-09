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TikTok, Facebook'u tahtından etti

09.08.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Video paylaşım uygulaması TikTok, küresel bir ankete göre, sosyal medya devi Facebook'u geride bıraktı ve 2020'de dünyanın en çok indirilen uygulamaları listesinde zirvede yer aldı.

TikTok, Facebook'u tahtından etti

Mobil uygulamaların 2020'deki indirmelerine ilişkin küresel bir anket, Çin'de geliştirilen video paylaşım uygulaması TikTok'un, büyük bir başarı yakaladığını ortaya koydu.

DÜNYANIN EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMASI: TIKTOK

Nikkei’de yayınlanan ankete göre, 2020'de dünyanın en çok indirilen uygulaması TikTok oldu. 2019'da ise dünyanın en çok indirilen uygulaması Facebook Messenger'dı. Böylece TikTok, 2020'yi dünyanın en çok indirilen uygulaması olarak tamamladı.

TikTok

TikTok'un arkasında, yani ikinci sırada Facebook yer alıyor. Facebook'u ise WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger takip ediyor. Görüldüğü üzere 2019'un lideri Facebook Messenger, 2020'de dördüncü sıraya düşmüş durumda. Tüm sıralama ise şöyle:

2020'NİN EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMALARI

  • TikTok
  • Facebook
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Facebook Messenger
  • Snapchat
  • Telegram
  • Likee
  • Pinterest
  • Twitter
TikTok hikayeler özelliğini deniyor!TikTok hikayeler özelliğini deniyor!

FACEBOOK'U TAHTINDAN ETTİ

2019'da ise ilk 5'te Facebook Messenger, Facebook, WhatsApp, TikTok ve Instagram yer alıyordu. Yani ilk 5 uygulamanın 4'ü Facebook'a bağlıydı. Ancak elde edilen sonuçlara göre TikTok 2020'de sıralanan Facebook uygulamalarını geride bırakarak zirveye yerleşti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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