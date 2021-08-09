TikTok, Facebook'u tahtından etti

Mobil uygulamaların 2020'deki indirmelerine ilişkin küresel bir anket, Çin'de geliştirilen video paylaşım uygulaması TikTok'un, büyük bir başarı yakaladığını ortaya koydu.
Nikkei’de yayınlanan ankete göre, 2020'de dünyanın en çok indirilen uygulaması TikTok oldu. 2019'da ise dünyanın en çok indirilen uygulaması Facebook Messenger'dı. Böylece TikTok, 2020'yi dünyanın en çok indirilen uygulaması olarak tamamladı.
TikTok'un arkasında, yani ikinci sırada Facebook yer alıyor. Facebook'u ise WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger takip ediyor. Görüldüğü üzere 2019'un lideri Facebook Messenger, 2020'de dördüncü sıraya düşmüş durumda. Tüm sıralama ise şöyle:
2019'da ise ilk 5'te Facebook Messenger, Facebook, WhatsApp, TikTok ve Instagram yer alıyordu. Yani ilk 5 uygulamanın 4'ü Facebook'a bağlıydı. Ancak elde edilen sonuçlara göre TikTok 2020'de sıralanan Facebook uygulamalarını geride bırakarak zirveye yerleşti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum