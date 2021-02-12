TikTok Joe Biden ile yeni bir sayfa açmak istiyor

ABD tarafından başlatılan TikTok yasağı yeni kararlarla birlikte çok farklı boyutlara ulaştı. Hatırlayacağınız üzere Donald Trump neredeyse bu uygulamayı bitirmeye yemin etmişti. Hatta o dönem Huawei yasakları yine bunlarla ilişkili sayılıyordu. Kısacası Donald Trump tüm Çin markalarına savaş açmıştı.

TikTok ile ilgili alınan kararlar yine benzer düzeydeydi. Trump'ın bu uygulamayı Walmart ve Oracle gibi şirketlere satılmasını istediği söylendi. Konuyla alakalı bir dizi görüşme yapılsa bile yine de başarılı olunamadı.

TikTok’un ana sahibi ByteDance yetkilileri ABD Ulusal güvenlik yetkilileri ile görüşmelere başladı. Bu görüşmeler sonucunda Donald Trump bütün kapıları kapatma kararı aldı. Ona göre Çin hükümeti ile bu tür uygulamaların aşırı derecede yakın bir bağlantısı var.

TİKTOK'TAN 'BEYAZ SARAY' İLE 'BEYAZ' BİR SAYFA

Wall Street Journal tarafından yapılan açıklamalara göre TikTok platformu Joe Biden ile beyaz bir sayfa açmak istiyor. Böylece eski kırgınlıklar unutulup bunun yerine iş birliği yapılacak. Trump bu uygulamayı adeta Ulusal güvenlik meselesi ilan etmişti. Joe Biden tarafından nasıl bir tepki verileceği ise yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Gelen son detaylara göre ABD’nin yeni başkanı bu platform ile iş birliği yapma yoluna gidecek. Bu sayede iki tarafın da karlı çıkması bekleniyor. Ancak TikTok platformunun Çin hükümeti ile olan bağlantısı ABD’yi kuşkuya düşürüyor.

