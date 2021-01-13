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TikTok'tan yeni gizlilik güncellemesi!

13.01.2021 17:34 | Son Güncelleme:
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TikTok'tan yeni gizlilik güncellemesi!

TikTok gizlilik politikasında önemli bir değişiklik yapıyor. Fakat TikTok, aktarılan bilgilere göre yayınladığı yeni güncelleme ile 18 yaşından küçük kullanıcılar için gizliliği ön plana alıyor.

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararı malumunuz. Yaklaşık bir haftadır gündemde olan bu karar, sosyal medyada ortalığı deyim yerindeyse karıştırdı. Bu süreçte birçok kullanıcı Telegram, Signal ve BiP gibi WhatsApp alternatiflerine geçiş yaptığını belirtti. WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi ise kullanıcıların bazı verilerinin Facebook ve Facebook'a bağlı şirketlerle paylaşılması için kullanıcılardan izin istiyordu. WhatsApp'ın bu izni istemesinin ardından, bir sosyal medya platformu daha gizlilik konusuyla gündeme geldi. Bu isim TikTok oldu. Fakat TikTok'un hedefinde gizliliği ön plana alan bir güncelleme var.

İŞTE GELEN GİZLİLİK AYARLARI

Güncelleme sonrası bugünden itibaren 13 ve 15 yaş aralığındaki tüm kullanıcı hesapları için varsayılan gizlilik ayarı özel olarak değiştirilecek. Özel bir TikTok hesabı ile sadece TikTok kullanıcısının onayladığı takipçiler kişinin paylaşılan videolarını görebilecek.

TikTok gizlilik güncellemesi

Daha genç TikTok kullanıcıları için de ek değişiklikler yapan TikTok, bu kişilerin videolarına yorum yapma seçeneklerini yeniden belirledi. Buna göre 13-15 yaş aralığındaki kullanıcılara sadece Arkadaşlar ve Hiçkimse seçeneği sunulacak. Böylece kişiye sadece Arkadaşlar'ı yorum yapabilecek. Yorum yapabilme ayarlarında Herkes seçeneği ise kaldırılacak. Düet ve Stitch ayarları sadece 16 yaş ve üstü kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerde kullanılabilecek. 16-17 yaş arası kullanıcılar için varsayılan ayar Arkadaşlar olarak ayarlanacak. Ayrıca yalnız 16 yaş ve üstü kullanıcılar tarafından oluşturulan videoların indirilmesine izin verilecek. 16-17 yaş arası kullanıcılar için ise bu ayar etkinleştirilmediği sürece Kapalı olarak ayarlanacak. 13-15 yaş arasındaki kullanıcı hesaplarının ''Hesabınızı başkarına önerin'' seçeneği de varsayılan olarak kapalı hale getirilecek.

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TİKTOK BAZI KISITLAMALAR DA GETİRİYOR

TikTok'ta canlı yayınlar da fazlasıyla popüler. Platform şimdi ise 16 yaş ve üzeri kullanıcılarına canlı yayın ve doğrudan mesajlaşmayı kısıtlıyor. Ayrıca sanal hediyelerin satın alınması, gönderilmesi ve kabul edilmesi de 18 yaş ve üstüyle sınırlandırılacak. Ayrıca ebeveynlerin Aile Eşleme Modu sayesinde çocuklarının TikTok deneyimine kısıtlamalar koymalarının da önü açılacak.

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