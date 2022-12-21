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  4. TikTok'ta tüm püf noktalarıyla yaptığı ağdayı paylaştı! İstenmeyen tüylerin 2 ay çıkmamasını sağlıyor

TikTok'ta tüm püf noktalarıyla yaptığı ağdayı paylaştı! İstenmeyen tüylerin 2 ay çıkmamasını sağlıyor

21.12.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağda istenmeyen tüylerden kurtulmak için jiletten çok daha uzun süreli etki sağlayan bir yöntem olarak görülüyor. Ağda yaptırmanın acısı olsa da uzun süreli pürüzsüzlük sağlaması bu acıyı çekmeye değer kılıyor. Dışarıda ağda yaptırırken para vermek istemeyen bir tikTok kullanıcısı evde yaptığı ağdayı tüm püf noktaları ve detaylarıyla paylaştı.

TikTok'ta tüm püf noktalarıyla yaptığı ağdayı paylaştı! İstenmeyen tüylerin 2 ay çıkmamasını sağlıyor

Jilet istenmeyen tüyler birkaç gün içerisinde çıkmasına neden olurken ağda tüylerin çıkmasını altı haftaya kadar geciktirebilmektedir. Birçok farklı ağda çeşidi bulunuyor. Çok eski yıllardan beri evde yapılan şeker ağdalarına olan ilgi son zamanlarda artmış görülüyor. TikTok'ta paylaşım yapan Alyssa kendi şeker ağdasını nasıl yaptığını anlattı. Alyssa, "Bacaklarımı tıraş etmek istemiyorum, bu yüzden biraz şeker ağdası yapacağım ve bacaklarıma ağda yapacağım" dedi.

AĞDANIN SERTLEŞMESİNİ TEST ETMEK İÇİN BUZLU SUYA ATIN

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Videoda Alyssa, bir tencerede bir bardak şekere ¼ bardak limon suyu ve ¼ bardak su ekledi. Alyssa, ağdayı kaynatırken, sertleşip sertleşmediğini görmek için şeker ağdasını buz gibi soğuk suyun üzerine tutarak test etti. Birkaç testten sonra Alyssa ağdanın hazır olduğunu onayladı.

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Hazırladığı ağdayı yağlanmış bir kaseye ekledi. Sonra Alyssa şekeri bacaklarında denedi ama tereyağı bıçağı yardımıyla bile çıkarmakta zorlandı. Alyssa daha sonra ağda şeritleri olduğunu hatırladı ve bu bantları bacaklarından ağdayı çıkarmak için kullandı.

ELLERİNİZE PUDRA DÖKEBİLİRSİNİZ

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Ağdanın bacağından almayı başardığı tüyleri ağdayla gösterdi ve oldukça fazla tüy vardı. Alyssa'nın videosu viral oldu ve 6.9 milyondan fazla görüntülendi. Diğer izleyiciler Alyssa'ya şeker ağdasını daha iyi yapması için tavsiyelerde bulundu.
Başka bir yorumcu, "Şeker ağdasını parmaklarınızla kullanmak istiyorsanız, altına talk koymanız gerekir!"

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