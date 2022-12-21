TikTok'ta tüm püf noktalarıyla yaptığı ağdayı paylaştı! İstenmeyen tüylerin 2 ay çıkmamasını sağlıyor

Jilet istenmeyen tüyler birkaç gün içerisinde çıkmasına neden olurken ağda tüylerin çıkmasını altı haftaya kadar geciktirebilmektedir. Birçok farklı ağda çeşidi bulunuyor. Çok eski yıllardan beri evde yapılan şeker ağdalarına olan ilgi son zamanlarda artmış görülüyor. TikTok'ta paylaşım yapan Alyssa kendi şeker ağdasını nasıl yaptığını anlattı. Alyssa, "Bacaklarımı tıraş etmek istemiyorum, bu yüzden biraz şeker ağdası yapacağım ve bacaklarıma ağda yapacağım" dedi.

AĞDANIN SERTLEŞMESİNİ TEST ETMEK İÇİN BUZLU SUYA ATIN

Videoda Alyssa, bir tencerede bir bardak şekere ¼ bardak limon suyu ve ¼ bardak su ekledi. Alyssa, ağdayı kaynatırken, sertleşip sertleşmediğini görmek için şeker ağdasını buz gibi soğuk suyun üzerine tutarak test etti. Birkaç testten sonra Alyssa ağdanın hazır olduğunu onayladı.

Hazırladığı ağdayı yağlanmış bir kaseye ekledi. Sonra Alyssa şekeri bacaklarında denedi ama tereyağı bıçağı yardımıyla bile çıkarmakta zorlandı. Alyssa daha sonra ağda şeritleri olduğunu hatırladı ve bu bantları bacaklarından ağdayı çıkarmak için kullandı.

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Ağdanın bacağından almayı başardığı tüyleri ağdayla gösterdi ve oldukça fazla tüy vardı. Alyssa'nın videosu viral oldu ve 6.9 milyondan fazla görüntülendi. Diğer izleyiciler Alyssa'ya şeker ağdasını daha iyi yapması için tavsiyelerde bulundu.

Başka bir yorumcu, "Şeker ağdasını parmaklarınızla kullanmak istiyorsanız, altına talk koymanız gerekir!"



