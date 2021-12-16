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TikTok'tan Twitch'e rakip!

16.12.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya uygulaması TikTok, TikTok Live Studio (Canlı Stüdyo) adlı Twitch benzeri bir canlı görüntü akışı yazılımını test ediyor.

TikTok'tan Twitch'e rakip!

TikTok, sosyal medya denildiğinde akla gelen platformlardan biri. Instagram ve Snapchat gibi rakipleri bulunan TikTok, ortaya çıkan bilgilere göre, şimdi ise TikTok Live Studio (Canlı Stüdyo) ile Twitch'e rakip oluyor.

TIKTOK LIVE STUDIO İLE OYUN YAYINI YAPILABİLECEK

TechCrunch'ın haberine göre TikTok, kullanıcıların oyunlardan ve diğer masaüstü uygulamalarından canlı görüntüler yayınlamasına izin veren TikTok Live Studio adlı yeni bir masaüstü akış yazılımını test ediyor. Bu yazılım sayesinde izleyicilerle iletişim kurabilir, bilgisayarınızdan, telefonunuzdan veya bir oyun konsolundan içerik akışı gerçekleştirebilirsiniz.

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TikTok

TIKTOK'UN STRATEJİSİ Mİ DEĞİŞİYOR?

TikTok Live Studio, TikTok'un canlı akış stratejisi için ilginç bir değişikliğe işaret ediyor olabilir. Çünkü platform, doğrudan mobil cihaz kullanıcılarına odaklanıyordu. Ancak TikTok Live Studio ile TikTok, canlı akışın odağını oyun yayınlarını da içerecek şekilde genişletebilir. Böylece Twitch, YouTube Gaming ve Facebook Gaming gibi platformlarla rekabete girebilir.

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Bildirildiğine göre Live Studio, hem yatay hem de dikey akışı destekliyor. Son olarak, daha önce üçüncü taraf yazılımlar kullanılarak bir masaüstü cihazı yoluyla TikTok'a canlı yayın yapmanın mümkün olduğunu da belirtmiş olalım.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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