TikTok'tan Twitch'e rakip!

TikTok, sosyal medya denildiğinde akla gelen platformlardan biri. Instagram ve Snapchat gibi rakipleri bulunan TikTok, ortaya çıkan bilgilere göre, şimdi ise TikTok Live Studio (Canlı Stüdyo) ile Twitch'e rakip oluyor.

TechCrunch'ın haberine göre TikTok, kullanıcıların oyunlardan ve diğer masaüstü uygulamalarından canlı görüntüler yayınlamasına izin veren TikTok Live Studio adlı yeni bir masaüstü akış yazılımını test ediyor. Bu yazılım sayesinde izleyicilerle iletişim kurabilir, bilgisayarınızdan, telefonunuzdan veya bir oyun konsolundan içerik akışı gerçekleştirebilirsiniz.

Tiktok has quietly launched its own streaming software called TikTok Live Studio. #StreamerNews pic.twitter.com/SOxJshxWy7