TikTok'u kasıp kavuran o termos Gülümseten Kasım Fırsatları'na özel indirimde

Sıcak çayınızı soğuk bir kış gününde sıcacık tutmaya ne dersiniz? Veya serin bir yaz gününde içtiğiniz buz gibi suyu saatlerce ferah ve soğuk tutabilecek bir çözüm arıyor musunuz? Stanley'nin eşsiz ve özgün tasarımıyla sunulan IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak, tam da aradığınız ürün olabilir! Pratik, dayanıklı ve kullanımı kolay özellikleriyle beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak olan bu termos bardakla, içeceklerinizi her an yanınızda taşımanın keyfini sürebilirsiniz. Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında indirimde olan bu termos bardağa bir şans vermeye ne dersiniz?

Çok satanlarda birinci sırada: Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak

Stanley, yıllarca kullanabileceğiniz sağlam bir termos bardaktır. BPA içermeyen 18/8 paslanmaz çelik malzeme, darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklıdır. Bu termos bardak, içeriğin sıcaklığını ya da soğukluğunu uzun süre korumak için tasarlanmıştır. İçerisindeki içeceği 9 saate kadar sıcak, 11 saate kadar soğuk tutabilir. Bardağın üst kısmında bulunan Flip Straw Pipet, içeceğinizi kolayca içmenizi sağlar. Pipet, açılıp kapanabilir özelliğe sahiptir ve içeceğinizin dışarıya sıçramasını önler. Termos bardağın üst kısmında bulunan özel taşıma halkası sayesinde kolayca taşıyabilirsiniz. Bardağın geniş ağız tasarımı sayesinde içerisine buz, dilimlenmiş meyve veya kullanımı kolay olacak şekilde servis yapabilirsiniz. Stanley IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak, sızdırmaz yapıya sahiptir. Kapak bölümü, içeceğin sızıntı yapmasını veya dökülmesini önler. Bardağın iç kısmı, çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Bu sayede temizliği oldukça kolaydır. Tüm bu özellikler, Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak'ı içeceklerinizi her an yanınızda taşımak ve sıcaklıklarını uzun süre korumak için ideal bir seçenek haline getirir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Rengi çok güzel, çok şık bayıldım."

"Ürün çok kaliteli sağlam duruyor. Ama hiç bir şeye sarmadan karton zarfa koyup yollamışlar."

