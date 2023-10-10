Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın hastalığını durdurmak için beyninin çalışmayan diğer yarısı kapatıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 6 yaşındaki Brianna Bodley isimli bir kız çocuğuna her gün acı çekmesine sebep veren kronik bir beyin iltihabı olan Rasmussen ensefalit teşhisi konuldu. Nöbet önleyici ilaçlar ve steroid kullanmaya başlayınca hızla kilo aldı ve ilerleyen hastalıkla mücadeleye devam etti. Kızın annesi Crystal Bodley, "Bacağı sürekli bükülüyordu ve yürümekte zorlanıyordu" dedi.

BEYNİNİN BİR KISMINI KAPATTILAR

Loma Linda Üniversitesi Sağlık'tan pediatrik beyin cerrahı Dr. Aaron Robison, doktorların yaptığı gibi beyninin bir kısmını çıkarmak yerine beyninin yarısını kapatmanın en etkili yöntem olduğunu söyledi. Robison, doktorların beyninin silviyan fissür adı verilen doğal açıklığından geçerek beyninin çalışmayan kısmını kapatmaya karar verdiğini söyledi.

Doktorlar, kızın sol elindeki çevresel görüş ve ince motor becerilerinin bir kısmını kaybedebileceğini ancak fizik tedavinin onun tipik 6 yaşındaki bir çocuk haline dönmesine yardımcı olacağını dile getirdi.