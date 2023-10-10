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    4. İspanya'da skandal olay! İki İngiliz turist otel odasında erkek tatilciye tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı

    İspanya'da skandal olay! İki İngiliz turist otel odasında erkek tatilciye tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı

    10.10.2023 13:32 | Son Güncelleme:
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    İspanya'nın Mallorca bölgesinde iki İngiliz turist tecavüz şüphesiyle tutuklanarak mahkemeye çıkartıldı. Kurbanında İngiliz olduğu söylenirken üçlünü bir flört uygulaması aracılığıyla tanıştığı iddia edildi. İspanyol basınına göre iki şüpheli de serbest bırakıldı.

    İspanya'nın Mallorca bölgesinde tatil yapan 36 yaşındaki iki İngiliz adam tecavüz iddiasıyla kendi otellerinde tutuklandı. İddia edilen saldırı, başkent Palma'nın yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki güney doğu kıyısındaki bir tatil kasabası olan Calas de Mallorca'daki bir otel kompleksinde meydana geldi. İspanyol basını iki adamın üçüncü İngiliz adam ile popüler bir arkadaşlık uygulaması aracılığıyla tanıştıklarını iddia edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Tecavüze uğrayan adam hastaneye kaldırıldı. Mağdur olduğu iddia edilen kişinin telefonuyla yaptığı bir konuşmayı kaydettiği ve Ulusal Polisin çağrılarak soruşturma başlatmasının ardından bunu polise sunduğu bildirildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    tecavüz İspanya

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