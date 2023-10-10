İspanya'da skandal olay! İki İngiliz turist otel odasında erkek tatilciye tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı

İspanya'nın Mallorca bölgesinde tatil yapan 36 yaşındaki iki İngiliz adam tecavüz iddiasıyla kendi otellerinde tutuklandı. İddia edilen saldırı, başkent Palma'nın yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki güney doğu kıyısındaki bir tatil kasabası olan Calas de Mallorca'daki bir otel kompleksinde meydana geldi. İspanyol basını iki adamın üçüncü İngiliz adam ile popüler bir arkadaşlık uygulaması aracılığıyla tanıştıklarını iddia edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Tecavüze uğrayan adam hastaneye kaldırıldı. Mağdur olduğu iddia edilen kişinin telefonuyla yaptığı bir konuşmayı kaydettiği ve Ulusal Polisin çağrılarak soruşturma başlatmasının ardından bunu polise sunduğu bildirildi.