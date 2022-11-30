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Tırnaklardaki değişikliklere dikkat! Hastalığın en erken belirtisi... Sakın önemsiz sanmayın

30.11.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tırnaklarda yaşanan değişikler sıklık yaşanan durumlar arasında bulunuyor. Bu sebeple birçok tırnak hastalığı önemsiz görülüyor. Ancak uzmanlara göre tırnaktaki değişimlerin altında yatan çok ciddi hastalıklar olabiliyor. Demans gibi hastalıkların ilk belirtisinin tırnakta görülen değişimler olduğu belirtiliyor.

Tırnaklardaki değişikliklere dikkat! Hastalığın en erken belirtisi... Sakın önemsiz sanmayın

Hastalıkların ilk belirtileri hakkında bilinçli olmak hastalığın tedavisi için büyük önem taşıyor. Erken teşhis, demansın ilerlemesini geciktirmek için en iyi çözüm olarak görülüyor. Milyonlarca insanın hayatını etkileyen demans hastalığı tüm yaşamı etkisi altına alıyor. Araştırmacılar, bunama belirtilerinin daha geniş bir şekilde anlaşılmasının, önümüzdeki yıllarda teşhis araçlarının keskinleştirilmesine yardımcı olabileceğini umuyor.

CİLT DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT

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Şimdiye kadar yapılan birçok çalışma, bilişsel bozulma ile birlikte saç ve tırnaklardaki değişikliklerin de meydana gelebileceğini ortaya koydu. "Deri lezyonları: demans sendromunun tanısında değerli bir işaret" başlıklı bir rapor, Alzheimer hastalığında cilt lezyonlarının varlığı konusunu gündeme getirdi. Rapor çalışması, belirli demans sendromu tipleri ile ilişkili karakteristik deri lezyonlarına dikkat çekmektedir.

SAÇ VE TIRNAKLARDA DEĞİŞİMLER ÖNEMLİ

"Alzheimer hastalığında saç ve tırnaklarda lezyonlar meydana gelir ve sempatik Sudo-salgılayıcı cilt tepkisi bozulur" diyor. "Bu nedenle, demans sendromlarıyla ilişkili cilt belirtilerinin tanı sürecinde değerli bir işaret olarak hizmet edebileceği görülüyor." Rapora göre, Alzheimer hastalığının karakteristik özelliği olan cilt lezyonları genellikle kötü hijyenden kaynaklanır. Bununla birlikte, bazen, kronik deri yolmayı veya mikozları tanımlayan ekskoriyasyon bozuklukları meydana gelebilir.

HASTALARIN YÜZDE 70'İNDE GÖRÜLÜYOR

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Rapor, Alzheimer hastalığından muzdarip hastaların yüzde 70'inde saç ve tırnaklardaki değişikliklerin görüldüğünü iddia ediyor. Belirli cilt semptomlarına ek olarak, çalışma, Alzheimer hastalığında tırnakların oluşturduğu lezyonlara özel dikkat çekiyor. "Çalışmalar, cıva konsantrasyonundaki azalma ile bunamanın süresi ve şiddeti arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor.

HASTALIĞIN EN ERKEN EVRESİNDE GÖRÜLÜYOR

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“Tırnak plağındaki mikro besinlerin (kalsiyum, magnezyum, cıva, potasyum, çinko, brom, kobalt) konsantrasyonundaki değişiklikler hastalığın en erken evrelerinde gözlenir.” Yazarlar şunları ekliyor: "Demansa genellikle ihmal edilen hijyen, yatak yarası, nasihat, mikozlar, bakteri yaraları ve kaşıntıdan kaynaklanan cilt lezyonları eşlik eder."

BELİRTİLERE DİKKAT

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Bununla birlikte, bazen kaşıntılı cilt, kutanöz renk değişikliği ve alerjik reaksiyonlar gibi deri lezyonları, ilacın bir yan etkisi olarak ortaya çıkar. Çeşitli demans sendromlarında dermatolojik yönler göz önüne alındığında, aşağıdakiler ayırt edilebilir:

  • İhmal edilen hijyenden kaynaklanan cilt lezyonları
  • Kaşıntı
  • İyatrojenik lezyonlar
  • Demansın eşlik ettiği bir sendromun parçası olan cilt lezyonları
  • Vasküler kökenli demansla ilişkili lezyonlar
  • Alzheimer hastalığında saç ve tırnak bozuklukları
  • Demansın tanısal göstergelerinin yeri olarak cilt.

KİMLER RİSK ALTINDA?

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Yaş, demans için önemli bir risk faktörüdür ve 85 yaşın üzerindeki hastaların yüzde 20 ila 50'si etkilenir. Asırlıklarda, etkilenen nüfusun oranı yüzde 60 kadardır. Her demans durumunun karakteristiğini tanımak, hastanın yaşına bakılmaksızın zamanında tanıya yol açabilir. Bu nedenle, hafıza sorunları veya düşünme becerileri hakkında endişe duyan herkesin daha ileri testler için doktorlarıyla konuşması önerilir.

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