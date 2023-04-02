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'Togg alacak mısınız?' sorusuna böyle yanıt verdi! Davutoğlu'ndan 'asgari ücretli' hesabı: Yemeden içmeden...

02.04.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk sahipleri için çekilişler yapıldı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, bir asgari ücretlinin Togg'un en uygun modelini alabilmesine ilişkin dikkat çeken bir hesaplama yaptı. Davutoğlu, "Togg alacak mısınız?" sorusuna da kendi bütçesini işaret ederek yanıt verdi.

'Togg alacak mısınız?' sorusuna böyle yanıt verdi! Davutoğlu'ndan 'asgari ücretli' hesabı: Yemeden içmeden...

Yerli otomobil Togg için uzun süredir heyecanla beklenen çekiliş yapıldı. Artık yüz bini aşkın vatandaş Togg otomobiline kavuşmak için gün sayıyor. İlk Togg Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ikincisi ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verilecek. Bu sırada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından Togg'un satışıyla ilgili yorumda bulunduğu bir video paylaştı.

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"YEMEDEN İÇMEDEN 112 AY"

Paylaştığı videoya düştüğü notla Davutoğlu, asgari ücretli bir vatandaşın Togg alabilmesi için biriktirmesi gereken paraya ilişkin dikkat çeken bir hesaplama yaptı. Davutoğlu paylaşımına şu notu düştü:

"TOGG satışları başladı hayırlı olsun. Yalnız bir asgari ücretli en uygun modelini almak istese yemeden içmeden 112 ay yani yaklaşık 9.5 yıl para biriktirmesi gerekiyor. Milli araba üretmek, alım gücünü o arabayı alacak düzeye çıkarmakla anlamlı olur. Onu da biz gerçekleştireceğiz."

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"TOGG KULLANMAYA KARAR VERİRDİM"

Davutoğlu videoda ise "Togg satışa çıktığında almayı düşünüyor musunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Türkiye'deki her milli girişimden, her milli üretimden gurur duydum, şeref duydum ve TOGG ile ilgili ilk projeleri de her zaman destekledim. İktidarda kim olduğundan bağımsız olarak söylüyorum. Bu ülkede üretime en küçük katkıda bulunanı da, taş üstüne taş koyanı da takdir ederim. Sayın Cumhurbaşkanı açılışına bizi davet etmemiş olsa da hiç önemsemiyorum, Türkiye'de üretilen her şey bizimdir. Dışarıdan araba ithal etmek yerine devlet kurumlarında yerli üretimi teşvik anlamında TOGG kullanmaya karar verirdim."

"BÜTÇEME BAĞLI"

"Şahsen alıp alamayacağım biraz da bütçeye bağlı açıkçası. Bütçemin el verdiği bir fiyat olursa alabilirim diye düşünüyorum."

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