TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman? günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar Konut ve iş yeri sahipleri için her sene yapılan indirim kampanyasına ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman? TOKİ indirim kampanyası nedir? Şartları nelerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ'nin indirim kampanyası ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2022 NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ'nin konut ve iş yeri sahipleri için her sene düzenlediği indirim kampanyası 22 Mart Salı (Bugün) başladı.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NEDİR?

TOKİ indirim kampanyası ile borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için her sene yapılmaktadır. Bu yıl 22 Mart Salı (bugün) başlamıştır. Yapılan açıklamaya göre kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler 19 Nisan Salı gününe dek başvuruda bulunmalıdır.

TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirim yapacak. Ayrıca arsa alıcılarına ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak.

TOKİ'nin esnek ödeme ile yüzde 22 indirim kampanyası:

TOKİ'nin yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak kişiler de faydalanabilecek.

Yapılan açıklamaya göre; borcunun tamamını ödeyemeyecek kişiler borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak koşuluyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecekler.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunmalıdır.

TOKİ'den arsa alıcılarına yüzde 10 indirim:

Vatandaşlardan gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de yüzde indirim yapılacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 22 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 10 oranında indirim yapılacak.

Kampanyadan geri ödeme taksitleri 2021 yılı Eylül ayının 30’uncu gününe kadar başlamış olan arsa alıcıları faydalanabilecek.

TOKİ İNDİRİM KAPMANYASI ŞARTLARI NELERDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ'den yapılan açıklamaya göre; indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna dek yapılmış ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabiliyor.

Öte yandan kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

Ödemelerini T.C. Ziraat Bankasına yapan alıcılar doğrudan bankaya başvuruda bulunabilecek ve borçlarını kapatabilecektir. Ödemelerini T. Vakıflar Bankasına yapan arsa alıcıları ise kapatmaya esas borç bakiyelerini İdareden öğrenebilecekler. Öte yandan, yapılan açıklamaya göre 14 Nisan Perşembe gününden sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün değildir.

