HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TOKİ orta gelir grubu için yeni konut kampanyası başvuru şartları nelerdir? TOKİ orta gelir grubu için yeni konut kampanyasına nasıl başvurulur?

TOKİ orta gelir grubu için yeni konut kampanyası başvuru şartları nelerdir? TOKİ orta gelir grubu için yeni konut kampanyasına nasıl başvurulur?

27.09.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'den orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapıldı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, TOKİ orta gelir grubu için yeni konut kampanyası başvuru şartları nelerdir? TOKİ orta gelir grubu için yeni konut kampanyasına nasıl başvurulur?

TOKİ orta gelir grubu için yeni konut kampanyası başvuru şartları nelerdir? TOKİ orta gelir grubu için yeni konut kampanyasına nasıl başvurulur?

TOKİ orta gelir grubu için yeni konut kampanyası başvuru şartları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, TOKİ orta gelir grubu için yeni konut kampanyası başvuru şartları nelerdir? TOKİ orta gelir grubu için yeni konut kampanyasına nasıl başvurulur?

TOKİ ORTA GELİR GRUBU İÇİN YENİ KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TOKİ Sosyal Konut Projesinin ardından şimdi de orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada "Emlak Konut, GYODER, İNDER ve TMB ile görüşüyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız"

TOKİ ORTA GELİR GRUBU İÇİN YENİ KONUT KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

Konuya ilişkin detaylar netleştiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

toki anahtar

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olması,
Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama,
İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç),
Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması,
Başvuruları yapacak vatandaşların; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir,
Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

toki ev

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

TOKİ; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

toki ev 2

recep-tayyip-erdogan-aa-1889382_2

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ sosyal konut projelerinin başlama tarihine ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayı sonuna dek sürecek projelerin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler aynı şekilde ülkemizin her yerinde devam edecek."

toki telefon

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beklenen gün geldi! Açılışı Erdoğan yapacakBeklenen gün geldi! Açılışı Erdoğan yapacak
SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntülerSON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler
Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişmeAnnesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
TOKİ Murat Kurum son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mersin'de polisevi yakınında patlama! Bakan Soylu'dan olay yerinde ilk açıklama: Hangi terör örgütü olduğu belli

Mersin'de polisevi yakınında patlama! Bakan Soylu'dan olay yerinde ilk açıklama: Hangi terör örgütü olduğu belli

Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Yapılandırma için kritik tarih belli oldu!

Yapılandırma için kritik tarih belli oldu!

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

NASA'dan tarihi 'dünyayı kurtarma' operasyonu! İşte insanlığın kaderini değiştirecek o anlar

NASA'dan tarihi 'dünyayı kurtarma' operasyonu! İşte insanlığın kaderini değiştirecek o anlar

İlginizi Çekebilir

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.