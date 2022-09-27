TOKİ orta gelir grubu için yeni konut kampanyası başvuru şartları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, TOKİ orta gelir grubu için yeni konut kampanyası başvuru şartları nelerdir? TOKİ orta gelir grubu için yeni konut kampanyasına nasıl başvurulur?

TOKİ ORTA GELİR GRUBU İÇİN YENİ KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TOKİ Sosyal Konut Projesinin ardından şimdi de orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada "Emlak Konut, GYODER, İNDER ve TMB ile görüşüyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız"

TOKİ ORTA GELİR GRUBU İÇİN YENİ KONUT KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

Konuya ilişkin detaylar netleştiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olması,

Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama,

İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç),

Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması,

Başvuruları yapacak vatandaşların; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir,

Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

TOKİ; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ sosyal konut projelerinin başlama tarihine ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayı sonuna dek sürecek projelerin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler aynı şekilde ülkemizin her yerinde devam edecek."



