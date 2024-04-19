Toplantıdaki 'İmamoğlu' sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu nasıl söylersin?

İlki 2022 Haziran'da açılan İBB Kent Lokantaları megakentin dört bir yanına yayılmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu seçimden kısa süre önce de lokantaların 14.'sünün açılışını Arnavutköy'de gerçekleştirmişti. Kent lokantalarının İstanbullularının seçim tercihinde önemli rol oynadığı yorumu Erdoğan başkanlığındaki toplantıda da gündeme geldi.

AK PARTİ SEÇİM SONUÇLARINI SORGULUYOR

Çarşamba günü gerçekleştirilen MKYK toplantısında seçim sonuçları kapsamlıca masaya yatırıldı. Toplantıda Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz sunumlar yaparak seçim sonuçlarını değerlendirdi.

ERDOĞAN DEĞİŞİMİN SİNYALİNİ VERDİ

31 Mart yerel seçimlerinin ardından hem AK Parti'nin A takımı olarak değerlendirilen MYK'da hem de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim olması gündemde. Kongreye dek MYK'da sınırlı değişimler olabileceği konuşuluyor. Kongre sürecinin başlaması için ise gözler 22 Mayıs'ta gerçekleşecek MKYK toplantısında.

Erdoğan'ın toplantıda "Bu partide kimse layüsel değil. Büyük değişim kongrede olacak" sözleriyle değişimin fitilini ateşlediği konuşuluyor. Bu sırada toplantıdan ilginç bir detay da gündeme geldi. Milliyet'in aktardığına göre; kent lokantaları toplantıda Erdoğan'ın tepkisini çeken anlara yol açtı.

AK PARTİLİ KURMAYDAN 'KENT LOKANTALARI' YORUMU

Toplantıda MKYK üyelerinden biri, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kent lokantaları açtığını anımsattı, kent lokantalarının reklamını çok iyi yaptıklarını, AK Parti'nin ise halkla ilişkileri alanında eksikleri bulunduğunu dile getirdi. Bunun üzerine Erdoğan, kurmayına tepkiyle karşılık verdi.

ERDOĞAN: "HANİ NEREDEYMİŞ BU LOKANTALAR?"

Erdoğan Kent Lokantaları için “Hani neredeymiş bu lokantalar? Gidelim birlikte bakalım ne hizmeti veriyorlarmış" ifadelerini kullandı.

"BUNU NASIL SÖYLERSİN?"

Kent Lokantaları'yla ilgili değerlendirmeyi yapan kurmayına ise "Sen üç dönem vekillik yapmış birisin. Bunu nasıl söylersin? Karşı tarafın her söylediğine nasıl inanırsınız?” sözleriyle tepki gösterdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





