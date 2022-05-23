Toplu taşımada maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bakan Koca'dan açıklama! Hastanelerde ve toplu taşımada maske yasağı kalkıyor mu?

Koronavirüs pandemisi sürecinde özellikle kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğu getirilmişti. Fakat günlük vaka ve vefat sayılarındaki düşüş alınan tedbirlerin de normalleşme kapsamına girmesine imkan vermişti. Geçtiğimiz günlerde maske konusuyla ilgili bir karar alınarak kapalı alanlarda maske yasağı kaldırılmıştı. Bakan Fahrettin Koca maske zorunluluğu son durumu hakkında açıklama yaptı. Peki toplu taşımada maske kalkıyor mu?

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Günlük koronavirüs tablosunda 22 Mayıs tarihinde vaka sayısı ilk defa binin altına düşerek 905'i bulmuş oldu. Bakan Koca ise maske kullanımına dair Twitter'dan açıklamada bulundu ve şöyle dedi:

''VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!''

İçişleri Bakanlığı'nın daha önce maske kullanımına dair yayımladığı genelgede toplu taşımada maske zorunluluğunun kalkacağı tarihten söz edilmişti. Ayrıca genelgede şu ifadeler yer almıştı:

"Maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000’in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesine karar verilmiştir."

KABİNE TOPLANTISI SONRASI BELLİ OLACAK

Otobüs, metro, marmaray, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunun bitip bitmediğine dair resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Resmi açıklamanın da bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı ile birlikte gelmesi bekleniyor.



