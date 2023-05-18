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Toprağa yumurtayı gömüp bekleyin! Olanlara inanamayacaksınız

18.05.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitki bakımı birçok kişiye huzur veriyor. Bahçesi olmayan kişiler balkonlarına ve evlerin içine aldıkları saksılarla çeşitli bitkiler yetiştiriyor. Ancak bitki bakımında yanlış uygulamalar yapılması ve bazı noktaların aksatılması problemlere neden olabiliyor. Toprağa gömülen yumurtanın etkileri ise görenleri şaşırtıyor. İşte toprağa yumurta gömmenin faydaları...

Toprağa yumurtayı gömüp bekleyin! Olanlara inanamayacaksınız

Toprağa yumurta gömme fikrinin saçma olduğunu düşünenler oluyor. Ancak yüksek protein kaynağı yumurta toprağa gömüldüğünde mucizevi etkiler yaratıyor. Bitkilerinizi canlandırmak için pahalı toprak bakımı malzemeleri almak yerine yumurtaya şans verebilirsiniz.

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Şimdi öğreneceğiniz bilgi profesyoneller tarafından sıkça denenmiş bir yöntem. İhtiyacınız olan malzemeler ise saksı, toprak ve çiğ yumurta.

Evet, çiğ yumurta! Yumurta kabukları içerdikleri kalsiyum ve diğer mineraller sayesinde toprağı besliyor. Toprağın altına bırakacağınız çiğ yumurta kabuğu, hem mineral kaynağı olacak hem de bitkinizin kökünün çürümesini engelleyecek.

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Bitkinizi dikmek için önce bahçede bir nokta belirleyin. Seçeceğiniz yer yetiştireceğiniz bitkiye uygun bir konumda olmalı.

Bitkinizi dikeceğiniz yeri seçin. Yumurtanızı toprağa koyun ve üzerine toprak serpin. Yumurtanız çürümeye başladıkça, toprak mineral dolacak.

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Profesyonel bahçıvanların yumurta haricinde muz ile de bu yöntemi yapabileceğinizi söylüyor. İşlemi yaptıktan 6 hafta sonra bitkinizin ne kadar canlı duracağına şahit olacaksınız.


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