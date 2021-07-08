Toprağınızın verimini arttıracak, bahçelerinizi, balkonlarınızı rengarenk hale getirecek 10 ürün

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte, bahçelerimizde ve balkonlarımızda daha fazla vakit geçirmeye başladık. Balkon ve bahçelerimiz için yazın enerjisini hissedeceğimiz yeni bir düzen yaratmaktan, birbirinden renkli çiçekleri yetiştirip büyütmeye varıncaya kadar yoğun bir uğraşın içine girdik. Bu listemizde, bahçelerinizi ve balkonlarınızı renklendirecek birbirinden kullanışlı bahçe ürünlerini sizler için derledik.

1- Verimli toprakların olmazsa olmazı, gübreler

Bitkiler kendi organik besinlerini üretebilirken, inorganik besinleri diğer tüm canlılar gibi dışarıdan hazır olarak alırlar. Toprak içerisinde zamanla azalan inorganik besinler, bitkinin beslenebilmesi için yeterli olmaz. Bu yüzden bitkinin eski canlılığını koruyabilmesi için dışarıdan besin takviyesi gerekir. Bitkileriniz için kullanacağınız solucan gübresinin etkisini günler içinde görebilirsiniz.

EkosolFarm solucan gübresini BURADAN inceleyebilirsiniz.

2- Havanın toprak için ne kadar önemli olduğunu biliyor musunuz?

Toprağı havalandırmak, toprak taneleri arasına bolca oksijen molekülünün girmesini sağlar. Üç dişli kök çapa, toprağınızın havalanıp veriminin artması için bahçelerin olmazsa olmazıdır. Toprak havalandırma işlemini düzenli olarak yaparsanız bahçenizdeki farkı kısa süre için de gözlemleyebilirsiniz.

Üç dişli kök çapaya BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Bitkiler için uygun saksı çok önemli

Özellikle daha önce evinde çiçek yetiştirmiş kişiler, her çiçeğin her saksıda yetişmediğini gözlemlemiştir. Bitkiler habitatlarından dolayı farklı ortamlara ihtiyaç duyarlar. Bazı bitkiler yalnızca geniş saksılarda gelişimini sürdürebilirken, bazıları için yalnızca küçük bir saksı yeterlidir. Saksı ve yanındaki ev bitkilerine özel toprak hediyesi ile birlikte bitkilerinizi yetiştirmeye hemen başlayabilirsiniz.

Birbirinden farklı saksı türlerini BURADAN inceleyebilirsiniz.

4- Boynunu büken çiçeği dikleştirmelisiniz!

Boy uzamasından dolayı bitkilerde eğilme ve kırılma oluşumunu gelişimini olumsuz yönde etkileyerek verimini düşürür. Bitkiler için özel olarak üretilen destek aparatları, bitkinin gelişiminde önemli bir rol oynayarak kırılmaların ve eğilmelerin önüne geçer. Bitki destek çubukları ile bitkinizin rahatça sarılıp gelişimini sürdürebileceği bir ortam hazırlayabilirsiniz.

Bitki destek aparatlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Her bitkinin ihtiyacına göre sulama sistemleri

Her bitkinin ihtiyaç duyduğu su miktarı farklı olduğundan buna uygun olarak sulama yapılmalıdır. Tamamen otonom olarak çalışan sulama sistemi bitkiler için en uygun olanıdır.

Bitki Damla Sulama Kiti’ni BURADAN inceleyebilirsiniz.

6- Bitkilerinizin yeteri kadar güneş ışığı alabileceği ortamınız yok mu?

Bitkilerinizin hızla büyümesini istiyor ama uygun güneşi sağlayamıyorsanız bitki lambası tam size göre. Yapay bir güneş ışığı görevi gören lamba, bitkilerinizin ihtiyacı olan ışığı sağlayarak gelişimine gözle görülür katkı sağlar.

Anself 1800W Bitki Lambası’na BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Evinizde eşsiz bir ambiyans yaratacak bitki rafları…

Evinize pozitif bir hava katan bitkiler, düzensiz yerleşmeler sonucu odada boğuk bir görünüme yol açabilir. Bitkiler için özel olarak üretilen bitki rafı, hem saksı kalabalığının önüne geçer hem de estetik açıdan güzel bir salon aksesuardır.

Saksı Standı’nı BURADAN inceleyebilirsiniz.

8- Bitkilerinizi haşerelere karşı koruyun

Dışarıdaki davetsiz misafirlere karşı bitkilerinizi korumak oldukça önemlidir. Hem toprağın verimini hem de hasat verimini büyük ölçüde düşüren haşereler için bitki ilacı kullanımı en kesin çözüm olacaktır.

Chrysamed Bitki Özlü Böcek İlacı’na BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Dekorasyonun vazgeçilmezi ışıklar…

Küçük ışık kaynakları yardımıyla yeteri kadar aydınlatma yapıldığında bahçeleriniz kusursuz bir ambiyans yakalıyor. Özellikle birbirine uyumlu ışık renklerinin seçilmesi bahçe dekorasyonu açısından önemlidir. Güneş enerjisi ile çalışan ışık dekoru bahçenizde güzel bir atmosfer oluştururken aynı zamanda da çevreye zarar vermiyor.

Staright dekoratif bahçe ışıklandırmasını BURADAN inceleyebilirsiniz.

10- Her fırsatta toprağınızın ölçümünü yapmanız şart

Sıcaklık, nem ve ışık gibi faktörler toprağın verimli oluşunu doğrudan etkiler. Toprağınızı daha verimli hâle getirmek için sıcaklık ve nem gibi değerlerin yetiştirdiğiniz bitkiler için uygun olup olmadığına bakmalısınız. Toprak test cihazı saniyeler içerisinde toprağın değerlerini göstererek, toprak veriminin artabilmesi için ön tanı koyabilmenizi sağlar.

Kecheer toprak test cihazına BURADAN ulaşabilirsiniz.



