Tören sonrası dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. TBMM'nin yeni yasama yılının açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılış töreninin ardından kuliste basın mensuplarına açıklamada bulundu.

KILIÇDAROĞLU: ERDOĞAN'A AÇIK VE NET ÇAĞRI YAPIYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılış konuşmasına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Grup toplantısını dinledik. Bütçe konuşması gibi... Ama Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin." diye konuştu. (AA)





