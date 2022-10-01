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Tören sonrası dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

01.10.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM'de 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı başladı. TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı nedeniyle gerçekleşen tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaptı. Törenin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum" diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tören sonrası dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. TBMM'nin yeni yasama yılının açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da TBMM'nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılış töreninin ardından kuliste basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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KILIÇDAROĞLU: ERDOĞAN'A AÇIK VE NET ÇAĞRI YAPIYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılış konuşmasına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Grup toplantısını dinledik. Bütçe konuşması gibi... Ama Sayın Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum; cesaretin ve yüreğin varsa, bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın, sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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