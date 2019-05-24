Toyota Hybrid tanıtımları tüm hızıyla devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’deki hibrit ürün gamını lüks segmentte Yeni Camry Hybrid ve SUV segmentindeki Yeni RAV4 Hybrid ile genişleten Toyota, bu iki yeni modelin lansmanında ünlü isimleri dijital platformdan yaptığı canlı yayında buluşturdu. Toyota, Facebook ve Youtube hesapları üzerinden yaptığı online canlı yayında Yeni Camry Hybrid ve Yeni RAV4 Hybrid Türkiye lansmanında takipçilerine çok keyifli ve sıra dışı bir deneyim yaşattı.

Toyota açıklamasına göre, şirket, birçok farklı mecrada yaptığı yenilikçi iletişim çalışmalarının yanında dijital alanda da sektöre yön veren farklı projelere imza atıyor.

Beyazıt Öztürk ve Burcu Esmersoy’un birlikte sundukları program talk show tadında geçerken, konuklar arasında Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Emre Karayel, Yetkin Dikinciler ve Youtuber Doğan Kabak yer aldı. Intercity İstanbul Park’ın garajları kullanılarak oluşturulan dev dijital stüdyoda Toyota Türkiye Genel Müdürlük ve bayi çalışanları da konuk olarak yayını yerinden izleme fırsatını buldular.