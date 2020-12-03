Trabzon'da flaş koronavirüs kararı: O binalara afişi asılacak, uymayana ceza var

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası görülen binalara uyarı afişi asılacak. Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgını engellemek için alınması gereken ilave tedbirleri görüşmek üzere toplandığı belirtildi.

Trabzon'da son günlerde Covid-19 vaka sayılarının hızlı artış göstermesine bağlı olarak yatan hasta sayısının arttığı vurgulanan açıklamada, toplum sağlığını koruma, bulaştırıcılığı en aza indirme, takiplerin efektif yapılabilmesi için ev, bina ve sitelerde Covid-19 vakaları çıkması durumunda, İl Sağlık Müdürlüğünce yaptırılan afiş ve stickerların kullanılacağı aktarıldı.

İDARİ VE ADLİ İŞLEM YAPILACAK

Afiş ve stickerların izolasyon tedbiri sona ermeden önce koparılmaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması için alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi gereği idari ve adli işlem yapılacağı kaydedildi.

(AA)



