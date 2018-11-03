Trabzon'da terör örgütünün kullandığı sığınak bulundu

Trabzon'da terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve depo bulundu.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tonya ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarının kullanmış olabileceği değerlendirilen sığınak ve depoların tespitine yönelik İl Jandarma Komutanlığı komutasında İl Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı JOPER ve JÖH timleri, Sikorsky helikopterle desteklenen operasyon düzenlendi.

Timlerin ilçeye bağlı Budamışkiye Yaylası'nın Aksar mevkisinde ormanlık alanda yaptıkları detaylı aramada, terör örgütü mensuplarınca önceki dönemlerde kullanıldığı tespit edilen 12 metrekare genişliğinde, 2 metre yüksekliğinde, lavabo ve banyo olarak kullanılan bölümün de yer aldığı sığınak ile 100 metre yakınında yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin konulduğu depo bulundu.

Battaniyeden yiyeceğe, sobadan mutfak malzemesine kadar değişik ihtiyaç ve yaşam malzemelerinin bulunduğu sığınak ve depo, bitki örtüsünün sık olduğu bölgede tespit edildi. Su temini için de karın eritilerek borularla sığınağa aktarıldığı saptandı.

Ele geçirilen dokümanlar uzmanlar tarafından incelemeye alındı.

Bölgede son terörist etkisiz hale getirilene kadar hava destekli operasyonlar aralıksız devam edecek.

