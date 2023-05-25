HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Trafik cezası itiraz dilekçesi örneği nedir? Trafik cezalarına nasıl itiraz edilir, itiraz hangi mahkemeye yapılır?

Trafik cezası itiraz dilekçesi örneği nedir? Trafik cezalarına nasıl itiraz edilir, itiraz hangi mahkemeye yapılır?

18.05.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hız sınırı aşımı, alkollü araç kullanmak, yasaklı yerlere park etmek ya da bu yerlerde bekleme yapmak gibi farklı nedenlere bağlı olarak trafik cezaları uygulanır. Bu cezaların kesildiği araç sahiplerinin, bazı şartları yerine getirerek tebliğ edilen cezalara itiraz hakkı bulunur. İtirazlar zamanaşımına uğramadan yetkili kurum ve kuruluşlara yapılmalıdır. Peki, trafik cezası itiraz dilekçesi nasıl yazılır?

Trafik cezası itiraz dilekçesi örneği nedir? Trafik cezalarına nasıl itiraz edilir, itiraz hangi mahkemeye yapılır?

Araç sahipleri ya da araç sürücüleri, aracın muayene tarihi geçtiği zaman, hız sınırının aşılması, yasak alanlara park yapılması, alkollü araç kullanılması gibi farklı sebeplerle cezaya tabi tutulabilirler. Trafik kurallarının ihlaline karşılık yasalarla belirlenen bu cezalara itiraz hakkı da bulunur. Ancak itiraz edebilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. İtirazlar internet üzerinden ya da şahsen başvuru ile yapılabilir.

Trafik cezasına itiraz hangi mahkemeye yapılır?

Teknolojinin kullanımının yaygınlaşması ile devlete ait kurum ve kuruluşlar ile ilgili bazı işlemler de internet üzerinden hem daha kısa zaman içinde hem de daha kolay şekilde halledilebilir hâle gelmiştir. Trafik ile ilgili işlemler de internet üzerinden yetkili kurum ve kuruluşların internet siteleri ya da mobil uygulamaları aracılığı ile yapılabilmektedir. Bu durumun bir kanıtı da örnek olarak hız sınırının aşılmasının MOBESE adı verilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri aracılığı ile hızlıca tespit edilebilmesidir.

Trafik cezası kesilen bir araç sürücüsü bu duruma itiraz etmek istiyorsa bu itiraz Trafik Mahkemeleri’ne yapabilir. Ancak ceza polis memuru tarafından yüz yüze tebliğ edildiyse itiraz hakkı için süre tebliğ tarihinden itibaren başlamış olur. MOBESE ile belirlenen ihlal ise kişiye 10 iş günü içinde ulaştırılmalıdır. Kişiye ulaşan tebliğ tarihinden itibaren geçen 15 gün içinde itiraz hakkı kullanılmalıdır. Resmî olarak trafik cezası tebliği süresi kişiye ulaşan tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günüdür.

Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadar? Trafik cezası erken ödeme indirimi ne kadar?

Trafik cezası itirazı kaç günde sonuçlanır?

Araç sürücüsü ya da sahibi kendisine kesilen cezaya itiraz edecekse on beş iş günü içinde itiraz için başvuru yapmalıdır. Ancak itirazı ile birlikte beyan etmesi gereken bazı belgeler vardır. Bu belgeler UYAP sistemi üzerinden ya da elden Sulh Ceza Hakimliği’ne teslim edilmelidir. Trafik cezasına itiraz için gerekli belgeler şunlardır:

  • İtiraz dilekçesi
  • Kesilen cezaya ait karar tutanağı
  • Ruhsat fotokopisi
  • Ehliyet fotokopisi
  • Kimlik fotokopisi
  • Eğer ceza ödemesi yapıldıysa ödemenin yapıldığını ispatlayacak olan dekont
Trafik cezası taksitlendirme nasıl yapılır? Trafik cezası taksitlendirme nasıl yapılır?

Cezaya itiraz edilecekse yazılacak olan dilekçede durum ifade edilmelidir. Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği internet üzerinden ulaşabilmek mümkün olur. Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği üzerinde olması gereken konu başlıkları:

  • İtiraz edenin ad-soyad ve T.C. kimlik numarası
  • İtiraza konu trafik tutanağının tanzim tarihi
  • İtiraza konu trafik tutanağının tebliğ tarihi
  • İtirazın konusu (Hani müdürlüğün, hangi tarihte, hangi seri ve sıra nolu Trafik Düzenleme ve Denetim Büro Amirliğince tanzim edilen trafik ceza tutanağında yazılı olan para cezasının iptali olduğu belirtilmelidir.)
  • Açıklamalar (Bu kısımda plakanın, kesilen cezanın tarihi, seri ve sıra nosu belirtilmelidir. Cezaya itiraz edilme nedeni [örn. araç başka bir yerdeyse bu belirtilmelidir, aracın cezaya karışmadığı gösterilmelidir.] ve delille birlikte yazılmalıdır.)
  • Sonuç ve Talep
  • Ekler (Trafik ceza tutanağı tebligat zarfı, Trafik ceza tutanağı, varsa deliller.)
Trafik cezası nereye ödenir? Trafik cezası nereye ödenir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Ruslar duyurdu! Savaş gemisi saldırıya uğradıRuslar duyurdu! Savaş gemisi saldırıya uğradı
'Bakanlık' iddiasına Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak yanıt!'Bakanlık' iddiasına Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak yanıt!
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası trafik cezası itiraz

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da korkunç olay! Domuz bağı ile öldürüldü

İstanbul'da korkunç olay! Domuz bağı ile öldürüldü

Bankacılık sektöründe ‘siyaset üssü’ tartışması

Bankacılık sektöründe ‘siyaset üssü’ tartışması

Özdağ'dan o soruya sert yanıt: Oy vermezlerse vermesinler, hiç umurumda değil

Özdağ'dan o soruya sert yanıt: Oy vermezlerse vermesinler, hiç umurumda değil

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

Jesus maç sonu şaşırttı! "Büyük bir heyecanla geldim ancak..."

Jesus maç sonu şaşırttı! "Büyük bir heyecanla geldim ancak..."

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

İlginizi Çekebilir

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu

Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.