Trafik cezası itiraz dilekçesi örneği nedir? Trafik cezalarına nasıl itiraz edilir, itiraz hangi mahkemeye yapılır?

Araç sahipleri ya da araç sürücüleri, aracın muayene tarihi geçtiği zaman, hız sınırının aşılması, yasak alanlara park yapılması, alkollü araç kullanılması gibi farklı sebeplerle cezaya tabi tutulabilirler. Trafik kurallarının ihlaline karşılık yasalarla belirlenen bu cezalara itiraz hakkı da bulunur. Ancak itiraz edebilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. İtirazlar internet üzerinden ya da şahsen başvuru ile yapılabilir.

Trafik cezasına itiraz hangi mahkemeye yapılır?

Teknolojinin kullanımının yaygınlaşması ile devlete ait kurum ve kuruluşlar ile ilgili bazı işlemler de internet üzerinden hem daha kısa zaman içinde hem de daha kolay şekilde halledilebilir hâle gelmiştir. Trafik ile ilgili işlemler de internet üzerinden yetkili kurum ve kuruluşların internet siteleri ya da mobil uygulamaları aracılığı ile yapılabilmektedir. Bu durumun bir kanıtı da örnek olarak hız sınırının aşılmasının MOBESE adı verilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri aracılığı ile hızlıca tespit edilebilmesidir.

Trafik cezası kesilen bir araç sürücüsü bu duruma itiraz etmek istiyorsa bu itiraz Trafik Mahkemeleri’ne yapabilir. Ancak ceza polis memuru tarafından yüz yüze tebliğ edildiyse itiraz hakkı için süre tebliğ tarihinden itibaren başlamış olur. MOBESE ile belirlenen ihlal ise kişiye 10 iş günü içinde ulaştırılmalıdır. Kişiye ulaşan tebliğ tarihinden itibaren geçen 15 gün içinde itiraz hakkı kullanılmalıdır. Resmî olarak trafik cezası tebliği süresi kişiye ulaşan tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günüdür.

Trafik cezası itirazı kaç günde sonuçlanır?

Araç sürücüsü ya da sahibi kendisine kesilen cezaya itiraz edecekse on beş iş günü içinde itiraz için başvuru yapmalıdır. Ancak itirazı ile birlikte beyan etmesi gereken bazı belgeler vardır. Bu belgeler UYAP sistemi üzerinden ya da elden Sulh Ceza Hakimliği’ne teslim edilmelidir. Trafik cezasına itiraz için gerekli belgeler şunlardır:

İtiraz dilekçesi

Kesilen cezaya ait karar tutanağı

Ruhsat fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Kimlik fotokopisi

Eğer ceza ödemesi yapıldıysa ödemenin yapıldığını ispatlayacak olan dekont

Cezaya itiraz edilecekse yazılacak olan dilekçede durum ifade edilmelidir. Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği internet üzerinden ulaşabilmek mümkün olur. Trafik cezasına itiraz dilekçesi örneği üzerinde olması gereken konu başlıkları: