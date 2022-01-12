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  4. Trafik magandası dehşeti yaşattı! Yol kesip İETT şoförüne silahla tehditler savurdu

Trafik magandası dehşeti yaşattı! Yol kesip İETT şoförüne silahla tehditler savurdu

12.01.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan’da bir trafik magandası İETT şoförüne görenleri dehşete düşüren olay yaşattı. Trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada trafik magandası İETT şoförünün önünü kesti. Ardından elindeki silahla şoförü tehdit etti, küfürler savurdu ve tokat attı. Bu dehşet anları ise saniye saniye bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olay sonrası magandanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Dehşete düşüren olay, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde yaşandı. Eyüpsultan'da bir trafik magandası bir İETT şoförüne elindeki silahla korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgiye göre, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan otomobil sürücüsü İETT şoförünün önünü keserek elindeki tabanca ile şoföre tehdit savurup aşağıya indirdi.

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DEHŞETİ YAŞATTI

Trafik magandası küfürler savurup tokat attığı sürücüye dehşeti yaşattı. Olayı gören vatandaşlar elinde tabanca olan şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bir süre sonra trafik magandası aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İETT şoförünün ifadesini aldıktan sonra magandanın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

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O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde silahla otomobilden İnan bir kişi, İETT şoförüne saldırdığı ve yumruk attığı görülüyor. (İHA)

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