HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da freni patlayan otobüsün şoförü konuştu! "Birden canavarlaştı, uçak gibi kalkmaya başladı"

Antalya'da freni patlayan otobüsün şoförü konuştu! "Birden canavarlaştı, uçak gibi kalkmaya başladı"

12.01.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde şoförün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü önündeki 9 araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken 14 yıllık otobüs şoförü Cengiz Akıcı kaza anı yaşananları anlattı. Akıcı, “Otobüs birden bir canavarlaştı ve hızlandı. “Bir şahlanma var, yarış atı gibi şalanıp da kaçışa başlıyor. Sanki uçak kalkıyor.” dedi. Akıcı, "Tek çarem büyük kazaya neden olmadan otobüsü durdurmaktı. Duvara vurmasam, kendimi korumaya çalışsam çok kişi hayatını kaybedebilirdi" ifadelerini kullandı.

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi’nde sabah saatlerinde 1366 Sokak üzerinde meydana gelen kazada, büyükşehir belediyesine ait özel halk otobüs sürücüsü Cengiz Akıcı, pazar yeri karşısındaki duraktan yolcu aldıktan sonra yoluna devam etti. Ancak otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı ve önündeki 9 araca çarptıktan sonra kaldırımdaki elektrik direğini devirdi ve kendiliğinden durdu. Kazada 9 araç hasar görürken, 5 kişide yaralandı.

SON DAKİKA | İstanbul Sarıyer'de iki İETT otobüsü kaza yaptı! Ekipler sevk edildi, yaralılar varSON DAKİKA | İstanbul Sarıyer'de iki İETT otobüsü kaza yaptı! Ekipler sevk edildi, yaralılar var

2f579022-b71b-40b2-ae1a-4c381ccc02fb

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINDA

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada Akıcı’nın gayretiyle faciadan dönülen anlar otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hareket ettikten sonra durağa yanaşacağı sırada frenin tutmadığını fark eden otobüs Cengiz Akıcı’nın şaşkınlığı, kaldırıma çıkıp araçlara çarpması, ön camın patlaması ve yolcuların sağa sola savrulduğu anlar kameralar tarafına yansıdı. Otobüsü durdurduktan sonra elini başına koyup olayın şokunu yaşayan otobüs şoförü, yolculara frenin patladığını söylerken yolculardan ayakta kalanlar da şoförün yanına gelip durumunu kontrol etti.

3a3d236f-5714-4177-96dc-44b862ad33d2

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Kaza sonrası otobüs servise çekilirken, Cengiz Akıcı ekmek teknesini kontrol için aracının başına geldi.

Halen olayın şokunda olduğu gözlemlenen evli ve 5 çocuk babası Akıcı, 14 yıldır toplu ulaşımda şoförlük yaptığını belirterek, olay anını anlattı.

6f81ba57-2dbc-46af-9252-76d3553eb334

"TUHAF BİR ŞEYLER OLDU"

Cengiz Akıcı, Konyaaltı’ndan sabah UC11 hattı güzergahından yolcularını almaya başladığını söyledi.

Yolcularını duraklardan alarak Uncalı Polis Lojmanları durağına geldiğini anlatan Akıcı, “Oradan 2 yolcu aldım ve harekete geçtim. 5 metre ilerledim, araç birden bire gaz almaya başladı. Araçta tuhaf bir şeyler oldu, ayağımı frene attım boşa çıktı, otobüs durmadı. Araç gittikçe daha da hızlanmaya başladı. ’İmdat’ı çektim yine olmadı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlar vardı. Öğrenci servisleri vardı etrafımda, aracımda koltuklar yarı seviyede dolu, ayakta da yolcularım vardı. Kaldırıma çıkınca aracın duracağını düşündüm. Kaldırıma vurdum ama araç yine durmuyor hızlanıyordu. Duvara vurdum yine durmadı” dedi.

07bd56e9-b4a7-45bf-a730-1694ecc92a17

"OLAN BANA OLSUN, YETER Kİ YOLCULARA BİR ŞEY OLMASIN"

Aracın bir türlü durmaması nedeniyle bir karar vermenin eşiğine geldiğini dile getiren Cengiz Akıcı, “ Yolcularım ve dışarıdaki vatandaşların can güvenliği için kendi tarafımdan aracı elektrik direğine vurmaya karar verdim. Olan bana olsun, yeter ki yolculara bir şey olmasın diye düşündüm. Ardından hemen birinci elektrik direğine vurdum araç yine durmadı, ikinciye vurdum yine durmadı. En son otobüs araçların içine daldı. Araçlara çarptıktan sonra otobüs kaldırıma da çıkarak kendiliğinden durdu. Yolcularım yaşanan kargaşada yaralandılar. Sağlık ekipleri, emniyet güçleri zamanında müdahale ettiler. Ulaşım Daire Başkanlığındaki müdürlerim de zamanında geldi, gerekeni yaptılar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

44b26544-3e2f-452e-bed8-84fca1e5dcd0

"BİRDEN BİRE CANAVARLAŞTI, UÇAK GİBİ KALKMAYA BAŞLADI"

14 yıldır direksiyon başında olduğunu ve ilk kez başına böyle bir olayın geldiğini kaydeden Akıcı, “ Otobüs birden bire canavarlaştı, birden bire hızlandı. O anı yaşamak lazım. Frene asıldım, ’imdat’ ı çektim hiçbir şey yok. İlk defa böyle bir şey gördüm. Bir şahlanma var yarış atı şahlanıp da kaçışa başlıyor. Araç o şekilde bana mısın demiyor sanki uçak kalkıyor. Tek çarem büyük kazaya neden olmadan otobüsü durdurmaktı. Durmasam direk ya da duvara vurmasam, kendimi korumaya çalışsam çok kişi hayatını kaybedebilirdi. Ama ben canımı hiçe saydım, önemli olan kendi yolcularım ve dışarıdaki kişilerin hayatıydı. Eğer bugün bir arkadaşımızın canına bir şey gelmemişse belediyenin verdiği eğitimler sayesindedir.

465b0ec0-5031-4e7b-9dce-cb0ba1d77edb

"15 GÜNDE BİR BAKIMI YAPILIYOR"

Akıcı, otobüslerin haftalık ve 15 günde bir bakımının yapıldığının altını çizdi.
Yaralanan yolcu ve araçlardaki kişilere geçmiş olsun dileklerini ileten Akıcı, kendisini arayıp sormayan oda başkanına da tepki gösterdi. (İHA)

903aa164-e674-45d3-be2f-c1975025710a

Bolu'da feci kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybettiBolu'da feci kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

1878719e-0a4c-46a5-8bf5-ffa0a5236665

c25fa713-c362-46d4-b8e0-8672beb68555

c92bdb27-4ef2-4d19-ba98-705424105b32

dbc1c748-338a-4464-82cb-6eeae057d196

f2fed063-7005-42cf-bdd7-e28be049a3ef

fb32b342-0aef-49ce-bbd1-629c9ed72ad8

ff2b8647-ebe6-4071-8678-852a2819ba27

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Ahmet Çalık ile trafikte karşılaşan aileden duygusal paylaşımAhmet Çalık ile trafikte karşılaşan aileden duygusal paylaşım
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 884 lira zam geliyor

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 884 lira zam geliyor

Şansal Büyüka: Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun

Şansal Büyüka: Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun

TURKOVAC'ta flaş gelişme! İşte Faz-3 sonuçları

TURKOVAC'ta flaş gelişme! İşte Faz-3 sonuçları

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

"Spermlerim çalındı" demişti! İkizlerin babası, iş insanı çıktı

"Spermlerim çalındı" demişti! İkizlerin babası, iş insanı çıktı

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na cevap: Ben seni muhatap alır mıyım?

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na cevap: Ben seni muhatap alır mıyım?

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Erdoğan yeni projeyi duyurdu

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

O görüntüler olay oldu! Metaverse'te cinsel ilişkiye girdi

Çok net konuştu: Tamamen öldürülene kadar devam edecek

Çok net konuştu: Tamamen öldürülene kadar devam edecek

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Valilikten açıklama

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Valilikten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.